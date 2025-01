雪ミクが北海道を応援するフェスティバルの公式CD 、2025年1月29日（水）に発売！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o7JjAu6MVnw ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之、以下クリプトン)は、運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT(カレント)」より、新作CD『クリスタルディスパージョン feat. 初音ミク』をリリースいたしました。発売日は、2025年1月29日(水)。「キラキラスノーマテリアル」をテーマに、心に優しい光が煌めくような音楽をお届けいたします。

『クリスタルディスパージョン feat. 初音ミク』特設ページ:https://karent.jp/cd/20

その音像は幾度も反射して、電子の海に散らばったーー

『クリスタルディスパージョン feat. 初音ミク』は、「雪ミク(初音ミク)」が北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU 2025」(https://snowmiku.com/2025/)の開催にあわせて制作された限定生産CDです。今年のテーマは「キラキラスノーマテリアル」! Aqu3raさん書き下ろしのイベントテーマソング『クリスタルスノウ』ほか、本作のための書き下ろし楽曲とボーナストラックを収録したコンセプト・コンピレーションアルバムとなっております。

今年は限定盤(税込2,600円)と二層アクリルボードがセットになっているグッズ付き限定盤(税込5,350円)の2種展開で、2025年1月29日(水)より、新千歳空港 雪ミク スカイタウン、アニメイトやHMVをはじめとする全国のCD取扱い店で販売を開始。初白まみむさんの描き下ろしイラストを使用した店舗別特典はなくなり次第終了となりますので、ぜひお早目にお買い求めください。

また、「SNOW MIKU 2025」のメインイベントが開催される2025年2月8日(土)・9日(日)には、イベントのグッズ販売コーナー(ウイングベイ小樽会場)でも販売いたします。

◆◆商品概要◆◆

■商品名:クリスタルディスパージョン feat. 初音ミク

[限定盤]2,600円(税込)

- 限定生産CD

[グッズ付き限定盤]5,350円(税込)

- 限定生産CD

- イラストレーター・初白まみむさんによるイラストを使用した二層アクリルボード

※数量限定生産のため、無くなり次第販売終了予定となります。

■リリース日:2025年1月29日(水)

■トラックリスト:

01. クリスタルスノウ / Aqu3ra feat. 初音ミク <SNOW MIKU 2024 テーマソング>

02. lag..呼吸を止めて / Adomiori feat. 初音ミク <新曲>

03. Crystal Mirage / Yasuha. feat. 初音ミク <新曲>

04. Jadis / EO feat. 鏡音リン、巡音ルカ <新曲>

05. -4℃ / 佐藤乃子 feat. 初音ミク <新曲>

06. スノードロップ / ちいたな feat. 初音ミク <新曲>

07. スノウィング / すこやか大聖堂 feat. KAITO、鏡音レン <新曲>

08. イメージソング / とあ feat. 初音ミク、MEIKO <新曲>

09. Sleeping Awake (長谷川迷子 Remix) / Remixed by 長谷川迷子 The original:Aqu3ra <ボーナストラック>

■販売場所:

<2025年1月29日(水)~>

・新千歳空港 雪ミク スカイタウン(実店舗、オンラインストア)

・アニメイト

・HMV

・Amazon

・楽天ブックス

・ネオウィング

・そのほか、全国の取扱いありのCDショップ

〈店舗別特典の内容〉

新千歳空港 雪ミク スカイタウン:A5クリアファイル

アニメイト:缶バッジ 絵柄A

HMV:缶バッジ 絵柄B

Amazon:ステッカー

楽天ブックス:ポストカード

ネオウィング:ホログラムカード

※店舗別特典は下記の通りで、なくなり次第終了です。特典に関するお問い合わせは各販売店へご確認ください。

<2025年2月8日(土)・9日(日)>

・「SNOW MIKU 2025」公式物販(ウイングベイ小樽会場)

■CD特設ページ:https://karent.jp/cd/20

■クロスフェード動画:

<YouTube>https://youtu.be/o7JjAu6MVnw

<ニコニコ動画>https://www.nicovideo.jp/watch/so44567313

<CDジャケット画像利用時のクレジットについて>



本アルバムのCDジャケット画像をご利用の際は、下記クレジットをご挿入ください。

Ary by tokki / 雪ミク2025 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Ary by tokki / 雪ミク2025 (C) CFM

【CDに関するお問い合わせ】

「KARENT」担当 E-mail:karent@crypton.co.jp

【「SNOW MIKU 2025」に関するお問い合わせ】

「SNOW MIKU 2025」広報担当:https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry-snowmiku

<参考情報>

▼『雪ミク』とは https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク(https://piapro.net/pages/character)』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催。同フェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは毎年テーマを設けた上で公募しており、2025年のテーマは「キラキラスノーマテリアル」に決定している。現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。2024年9月から札幌観光大使としても活動中。

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。

<会社概要>

会社名|クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者|代表取締役 伊藤博之

所在地|〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設立|1995年7月

事業内容|

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。

コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/