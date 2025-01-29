国交省、スズキ、JR西日本、newmo、トヨタカローラ大分、ティアフォー他から講演多数 『ReVisionモビリティサミット2025』 3月5日開催

株式会社InBridges

次世代モビリティ分野の情報交流・人的交流を促進するメディアプラットフォーム「ReVision Auto&Mobility」（運営：株式会社InBridges、東京都港区）は3月5日（水）、東京・ベルサール九段にて「ReVisionモビリティサミット2025」を開催します。サミットでは、モビリティにおける各プレーヤー・各地の多様な取組みやチャレンジ、テクノロジー活用事例などを紹介しながら、モビリティとまちの未来を考えます。

▼ReVisionモビリティサミットの詳細はこちらから▼

https://rev-m.com/event_schedule/mo2025

◆◆モビリティをリードする講師の方々が決定しています◆◆

熊瀧 潤也氏（スズキ 常務役員 次世代モビリティサービス本部長）

墳崎 正俊氏（国土交通省 総合政策局 地域交通課 課長）

牧村 和彦氏（計量計画研究所 理事 兼 企画戦略部長/ 神戸大学 客員教授）

青柳 直樹氏（newmo 代表取締役CEO）

本田 徹氏（トヨタカローラ大分 常務取締役）

植野 直亮氏（モビリティデザインラボ Founder/最高挑戦責任者）

三好 航氏（ティアフォー 執行役員COO）

鈴沖 陽子氏（株式会社住商アビーム自動車総合研究所 シニアマネージャー）

足立 大士氏（西日本旅客鉄道 デジタルソリューション本部 担当部長）

■ReVisionモビリティサミット2025概要

テーマ：まちの利便性を高め、地域の価値を向上させるモビリティのあり方とは

日 程：2025年3月5日（水） 9:15～17:10、懇親会18:40迄 予定

会 場：東京・ベルサール九段 および WEB配信

参 加：有料（一部に無料招待枠も設けています。登録ページをご覧ください）

対象者：モビリティ事業者、自動車メーカー、部品メーカー、鉄道会社、バス会社、行政機関、

地方自治体、大学・研究機関、IT企業、テクノロジー企業、通信関連企業、

地図・位置情報サービス、保険会社、商社、シンクタンク、スタートアップ企業など

（主に戦略構築、企画立案、ビジネス創出、パートナーシップ、技術開発、調査・

研究等を担う方々）

◆サミット・プログラム：

https://rev-m.com/event_schedule/mo2025/program

内 容：

少子高齢化が進み、地域交通の担い手不足が深刻になる中で、テクノロジーの活用や新しいアプローチを生かしたモビリティの取組みが各地で展開されています。自動運転やデータによる課題解決への挑戦、地方自治体や交通事業者による連携、スタートアップの課題へのアプローチなど、それぞれの試みには住民から高い期待が寄せられます。それらのチャレンジを通して見えてくる、地域の価値を高めるモビリティのあり方とは何でしょうか。また、そこに持続的なビジネスモデルを生み出せるのでしょうか。ReVisionモビリティサミット2025は、モビリティにおける各プレーヤー・各地の多様な取組みやチャレンジ、テクノロジー活用事例などを紹介しながら、価値づくりやビジネスモデル、モビリティとまちの未来を考えます。

サミットは会場開催・オンライン配信を同時並行で実施し、ご登録者全員にサミット後の録画アーカイブ動画ページをご案内します。

ご参加をお考えの方はぜひお早めにご参加をご検討ください。

1月31日まで特別割引期間、2月21日まで早期割引期間です。

◆ご登録ページ：

https://rev-m.com/event_schedule/mo2025/reg/

■■■ReVision Auto&Mobilityとは■■■

ReVision Auto&Mobilityは、変化を続けるモビリティとテクノロジーの交点で、業界発展に資するダイレクトな情報交流・人的交流の機会をウェビナーやイベント、オンラインメディア等の形で提供いたしております。

ウェブサイト：https://rev-m.com/

本件お問い合わせ先：

ReVision Auto&Mobility

運営会社：株式会社InBridges

Eメールアドレス：info@rev-m.com

電話番号： 03-6403-3835