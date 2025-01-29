NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanの新レーベルScrum Wave Musicより17歳シンガーソングライター「Jonah」第1弾デジタルシングル「エコー」配信リリース！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：吉澤 啓介）は、SUPER BEAVER・sumika・マカロニえんぴつを生み出したmurffin discsのeggmanと次世代バンド・グローバルアーティストの発掘・育成に向けたオーディション『Catching Wave Audition 2024』から17歳シンガーソングライター「Jonah」（読み：ジョナ）の第1弾デジタルシングル配信を新レーベル「Scrum Wave Music」より、1月29日に配信リリースしたことをお知らせ致します。

▼Jonah（ジョナ）// 2025/1/29 1st Digital Single 「エコー」

words written by Jonah

music written by Jonah

words produced by いしわたり淳治

sound produced by SUKISHA

高知県生まれの17歳。父がイギリス人、母が日本人のシンガーソングライター。中性的な見た目とナチュラルで透明感のある歌声が魅力です。

デビュー配信シングル「エコー」は高校一年生の時に制作された大切な人を思うピュアで爽やかなサウンドに仕上げております。ジャケット、アーティスト写真は佐藤 奈穂子(yot)によるディレクションで、ジャケット写真の耳の部分の刺繍はLmrnucによる、Jonahのナチュラルさを引き出した神秘的な作品に仕上げています。公開されたMUSIC VIDEOは杉本大地によるディレクションで閑散としたライブハウスで観客席に背を向けてひとり歌うJonahとライブハウスのスタッフを演じるドラマパートがクロスするMusic Videoに仕上がっています。最後まで見逃せない内容になっていますので、この機会にぜひチェックをしてください！

Link Fire

https://orcd.co/jonah-echo(https://orcd.co/jonah-echo)

▼SNS情報

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YouTube

https://www.youtube.com/@jonah_official2025(https://www.youtube.com/@jonah_official2025)

■Scrum Wave Music

（スクラム ウェーブ ミュージック）

NTTドコモと吉本興業が立ち上げたNTTドコモ・スタジオ＆ライブとsumika・SUPER BEAVER ・マカロニえんぴつが所属するeggmanの共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル、『Scrum Wave Music』。「スクラム(Scrum)」とは、エッグマンの「エッグ＝卵」から連想される料理、「スクランブルエッグ」のように様々な音楽を混ぜ合わせ、3社がラグビーのスクラムのように「一丸となって」進むというダブルミーニング、「ウェーブ(Wave)」は、音楽の波を作り上げていこうという意味が込められています。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。両社の強みを活かし、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】吉澤 啓介

【 設 立 】2023年5月1日

【 U R L 】https://fanystudio.com/