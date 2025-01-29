韓国コスメに特化したインフルエンサーマーケティングメニューを提供開始
CARAFUL株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松村淳平、以下CARAFUL）は、韓国コスメに特化したインフルエンサーマーケティングメニューを提供開始しました。
CARAFULは独自に構築した130人の韓国コスメ情報に特化したインフルエンサーネットワークを活用し、韓国の美容、メイク、コスメに興味関心を持つ日本人へのリーチを行うインフルエンサーマーケティングメニューの提供を開始しました。
独自に構築した130人の韓国コスメ情報に特化したインフルエンサーネットワークを活用
■韓国コスメインフルエンサーとは
- 日本人に対して韓国化粧品、美容、メイクなどの情報を発信し、それらの韓国美容情報に興味関心の高いファンを抱える日本人インフルエンサー
- 信頼性の高い情報を発信することでInstagram、TikTok、YouTube、Xなどの各SNSで強い人気を誇っています
■特別プランの提供
韓国コスメインフルエンサーマーケティングメニューの開始に際して、特別プランを提供します。
・Instagram特別プラン
料金：100万円(税別)
起用インフルエンサー人数：5名
合計フォロワー数：50万フォロワー
Instagram特別プラン
・TikTok特別プラン
料金：100万円(税別)
起用インフルエンサー人数：3名
合計フォロワー数：50万フォロワー
TikTok特別プラン
・YouTube特別プラン
料金：100万円(税別)
起用インフルエンサー人数：1名
合計フォロワー数：10万フォロワー
YouTube特別プラン
・X特別プラン
料金：100万円(税別)
起用インフルエンサー人数：5名
合計フォロワー数：50万フォロワー
X特別プラン
・マイクロインフルエンサープラン
料金：200万円(税別)
起用インフルエンサー人数：20名
合計フォロワー数：20万フォロワー
SNS：Instagram or TikTok or X
マイクロインフルエンサープラン
・特別MAXプラン
料金：500万円(税別)
起用インフルエンサー人数：10名
合計フォロワー数：300万フォロワー
SNS：4つのSNSを横断
Instagram・TikTok・YouTube・X
特別MAXプラン
ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■ 会社概要
社名 CARAFUL株式会社 https://www.caraful.co.jp/
所在地 東京都渋谷区東3-16-3エフ・ニッセイ恵比寿ビル8F
代表者 代表取締役社長 松村淳平
事業内容 SNSマーケティング事業
■リリースに関するお問い合わせ先
CARAFUL株式会社
E-mail：info@caraful.co.jp