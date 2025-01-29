代表取締役社長 交代内定のお知らせ 【丸紅ロジスティクス株式会社】
丸紅ロジスティクス株式会社
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丸紅ロジスティクス株式会社（本社：東京都千代田区、以下「丸紅ロジスティクス」といいます）は、下記の通り、代表取締役社長の交代が内定いたしましたことをお知らせいたします。なお、本件については2025年4月1日に開催予定の当社取締役会において正式に決定される予定です。
１．代表取締役の異動
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２．新任代表取締役社長の略歴
氏名 栗原 剛 （くりはら たけし）
生年月日 1970年10月29日（54歳）
出身地 東京都
学歴 学習院大学 法学部政治学科 卒業
職歴 1993年4月 丸紅株式会社 入社
2009年3月 ロジパートナーズ株式会社 代表取締役社長
2014年4月 丸紅株式会社 物流企画営業部 部長代理
2016年4月 丸紅ロジスティクス株式会社 常務取締役
2019年4月 丸紅ロジスティクス株式会社 代表取締役社長
2021年4月 丸紅株式会社 物流企画営業部長（現サプライチェーンソリューション事業部長）
丸紅ロジスティクス株式会社 取締役（非常勤）
以上