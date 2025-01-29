丸紅ロジスティクス株式会社

丸紅ロジスティクス株式会社（本社：東京都千代田区、以下「丸紅ロジスティクス」といいます）は、下記の通り、代表取締役社長の交代が内定いたしましたことをお知らせいたします。なお、本件については2025年4月1日に開催予定の当社取締役会において正式に決定される予定です。



１．代表取締役の異動


[表: https://prtimes.jp/data/corp/152633/table/5_1_501a6a3248282a5e1532a2af53cec3d1.jpg ]

２．新任代表取締役社長の略歴


氏名　栗原　剛　（くりはら たけし）


生年月日　1970年10月29日（54歳）


出身地　東京都


学歴　学習院大学 法学部政治学科 卒業



職歴　1993年4月　丸紅株式会社 入社


　　　2009年3月　ロジパートナーズ株式会社 代表取締役社長


　　　2014年4月　丸紅株式会社　物流企画営業部　部長代理


　　　2016年4月　丸紅ロジスティクス株式会社　常務取締役


　　　2019年4月　丸紅ロジスティクス株式会社　代表取締役社長


　　　2021年4月　丸紅株式会社　物流企画営業部長（現サプライチェーンソリューション事業部長）　　　


　　　　　　　　　丸紅ロジスティクス株式会社　取締役（非常勤）



以上