企業教育研究会とアウモ株式会社は、渋谷区中幡小学校・探究「シブヤ未来科」の活動に伴走支援しました　　～「魅力ある街づくり」をテーマに小学6年生がWeb記事を公開～

NPO法人企業教育研究会

学校・企業・大学とを結び、誰もが教育に関わり、貢献することができる社会をめざすNPO法人企業教育研究会(理事長:藤川大祐教授(千葉大学教育学部長)、以下ACE)は、アウモ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:生方 駿一、以下アウモ)とともに、渋谷区立中幡小学校の探究「シブヤ未来科」の探究活動を伴走支援しました。

支援背景・概要

令和6年度より、渋谷区内のすべての公立小中学校で、月曜日から金曜日にかけての午後の授業時間を中心に探究「シブヤ未来科」が割り当てられ、各学校で地域の方や企業と連携し活動するなど、特色ある展開がなされています。

渋谷区中幡小学校に対するアウモ、企業教育研究会との連携支援は、渋谷区教育委員会との協議を経て、同校の6年生の子どもたちを対象に、2024年10月から12月の約2か月間、ほぼ毎週継続的に実施されました。

ACEからは、職員とともに、所属する大学生スタッフ数名が支援に参画。

具体的には、「魅力ある街づくり」をテーマにした子どもたちの探究活動において、校内での授業支援に加え、フィールドワークや地域の方々へのインタビューにおける同行サポートなどをアウモ社員とともに行いました。サポートにおいては、子どもたちの自主性を重んじ指示しすぎることがないよう寄り添いながらも、子どもたちが考えた課題の解決策が実施できるよう伴走することを心がけました。

また、アウモの協力支援のもと、一部の子どもたちは記事の発信を課題解決と設定し、おでかけメディア「aumo」を通じて地域内外の方々に発信できるよう記事化しました。

▼渋谷区立中幡小学校・児童との作成記事一覧

https://aumo.jp/users/3150ca6a8a/articles

企業と連携した探究活動の取り組みにより、子どもたちは、実際に情報サイトとして運営されているページに自分たちの記事を掲載する目標ができ、今回の伴走支援は子どもたちの意欲的主体的な学びの一助になりました。

ACEでは、ミッションである「誰もが教育に関わり、貢献することができる社会」を実現するため、企業と連携した活動や授業づくりを通し、今後もさまざまな支援を進めてまいります。

▼授業の様子をレポートしたACEホームページでの紹介記事

https://ace-npo.org/wp/archives/7055

◆探究「シブヤ未来科」について

令和6年4月から渋谷区の公立小中学校では、探究「シブヤ未来科」をスタートしました。午前中は通常の授業を行い、主に午後を中心に子供主体の探究の学びが展開されます。文部科学省の「授業時数特例校制度」を活用し、総合的な学習の時間を全区立小・中学校で拡充させています。

先生が教える授業から、子どもたちが学びを創る授業へ

幼児期に経験した、遊びに没頭したときに抱くワクワク感や好奇心、一人一人に備わった、自ら学ぶ力や感受性を発揮し、学んだ知識を生かして新たな知見を創造していく探究「シブヤ未来科」が本格稼働しました。地域や様々な企業・団体とコラボした魅力ある体験を通して、子どもたちの感動・発見を創っていきます。

探究シブヤ未来科 | 教育DX | 渋谷区ポータル (city.shibuya.tokyo.jp)(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/kyoiku-dx/ict0001.html)

◆アウモ株式会社について

国内最大級のおでかけメディア「aumo」や店舗向けマーケティングSaaS「aumoマイビジネス」、デジタルギフトを活用した企業支援サービス「aumoギフトエクスチェンジ」、自治体・地域団体の課題解決サービス「aumoローカルプラットフォーム」を展開するグリーホールディングス株式会社100%子会社です。

https://aumo.co.jp

◆NPO法人企業教育研究会 について

NPO法人企業教育研究会(ACE)は、「誰もが教育に貢献する社会」の実現をめざし、2003年に設立した千葉大学発のNPO法人です。企業と学校を結び、企業のリソースを活かして小学校、中学校、高等学校等に新しい授業プログラムや教材を届ける「企業と連携した授業づくり」を専門としている団体です。

【団体概要】

団体名:NPO法人企業教育研究会 NPO the Association of Corporation and Education (ACE)

所在地:千葉県千葉市中央区松波2-18-8 新葉ビル3F-A

理事長: 藤川大祐教授(千葉大学 教育学部 学部長) HP:https://ace-npo.org/