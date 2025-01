アーティスト・我喜屋位瑳務のドローイング画集『guinea mate』出版記念ドローイング画展を開催＆オリジナルグッズ販売！

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ(東京都千代田区)は、「『guinea mate』刊行記念 我喜屋位瑳務(がきやいさむ)ドローイング画展」を開催および出版記念オリジナルグッズを販売致します。

●概要

『guinea mate』とは、我喜屋位瑳務氏がアーティスト活動を続ける中で創り出した架空の宗教であり、教典。“生きづらさ”を抱えるすべての人たちのために捧げる、自分自身の生き方と生活を肯定するためのバイブルです。

本ドローイング画展では、書籍『guinea mate』に収録している24ヶ条の宗教画(ドローイング画)を展示。MASUMI SASAKI GALLERY(東京都・江東区)を皮切りに全国の書店を巡回し、展示販売致します(展示内容は場所によって異なります)。

また『guinea mate 特装版』(限定108部)や、出版記念オリジナルグッズ(数量限定)を販売。『guinea mate』に収録している全72種のドローイング画(複製原画)も受注販売致します。我喜屋位瑳務氏のドローイング画を堪能できる貴重な機会となっておりますので、ぜひ会場に足をお運びくださいませ。

『guinea mate 特装版』(限定108部)はオンラインショップOTONARIでも販売がスタート。

https://otonaristore.com/shops/gakiyaisamu

※出版記念オリジナルグッズのオンライン販売は未定です。

●我喜屋位瑳務氏からのメッセージ

出版社のトゥーヴァージンズさんに声をかけていただき、教典を出版させていただく運びになりました。それに合わせて出版記念展を開催いたします。素敵なグッズもリリースされます。

この本は、わたしの生きる指標、幸福論です。デザインしていただいた大島依提亜さん、藤原印刷さん、MASUMI SASAKI GALLERY、対談を受けてくれた斎藤潤一郎さん、ソーシキ博士に感謝です。

自分第一! 動物第一! 単著だ! 単著!

我喜屋位瑳務 がきや・いさむ

沖縄県出身、東京在住のアーティスト。イラストレーターとして活躍しながら、美術館での展覧会や芸術祭にも精力的に参加している。コミックやホラー、SF映画など、沖縄に残るアメリカンカルチャーからの影響を受け、ドローイング、コラージュ、ペインティングなど、様々な表現方法で作品を生み出す。小説など書籍の装丁画やミュージシャンのアルバムアートワーク、映画のポスターワークを手掛けるなど、多方面で活躍している。

■書籍

『guinea mate』

著者:我喜屋位瑳務

定価:3,960円(本体3,600円+税)

仕様:B5変形(天地237mm×左右182mm)/ハードカバー/120頁

ISBN:978-4-86791-033-7

発売日:2025年1月17日

発行:株式会社トゥーヴァージンズ

(C) Gakiya Isamu / TWO VIRGINS 2025 Printed in Japan

※書籍は全国の書店・ネット書店でも販売致します。

『guinea mate特装版』108部限定

※直筆シリアルナンバー&イラストあり、ドローイング画1点(直筆サイン・オリジナルホルダー入り)、guinea mateカードつき(特典)

布貼り・題箋(空押あり)・タイトル箔押し加工した表紙の豪華特装版を、guinea mateの108ヶ条にちなみ、108部限定で販売(本文は通常版と同じ内容です)。特装版オリジナルの装画3種、タイトル箔3種の組み合わせで、計9種を用意しております(ランダム販売)。書籍には、我喜屋位瑳務氏による直筆のシリアルナンバー・イラスト・サイン入り。

特装版の限定特典として、『guinea mate』メインビジュアルのドローイング画1点(複製原画、直筆サイン・オリジナルホルダー入り)、我喜屋位瑳務氏によるお手製のguinea mateカード1点がつきます。

定価:49,800円(本体54,780円+税)

仕様:B5変形(天地237mm×左右182mm)/ハードカバー/120頁

発行:株式会社トゥーヴァージンズ

(C) Gakiya Isamu / TWO VIRGINS 2025 Printed in Japan

guinea mate特装版ドリーイング画オリジナルホルダーguinea mateカード

■複製原画(全72種、直筆サイン・オリジナルホルダー入り)

『guinea mate』複製原画(直筆サイン・オリジナルホルダー入り)

価格:15,000円+税

印刷:ジークレー印刷

サイズ:約W182×H237mm(複製原画・ホルダー)

※用紙のサイズは書籍と同じです

※ホルダーの写真の色味はイメージになります

書籍『guinea mate』に収録しているドローイング画・全72点を、会場にて受注販売(複製原画)。

高品質の用紙に高解像度かつ広色域のプリンターで仕上げたジークレー印刷のドローイング画(複製原画)に、我喜屋位瑳務氏による直筆サインが入ります。guinea mate箔押しのオリジナルホルダーに入れ、後日お届けします(複製原画1枚につきホルダー1点)。

■guinea mate出版記念オリジナルグッズ

guinea mateトートバック

種類:1種類

価格:5,600円+税

素材:綿100%(生成り)

印刷:インクジェット(両面プリント)

サイズ:縦37.5×横38cm(本体)、長さ約66cm・幅3cm(持ち手)

その他:厚手生地、マチなし、持ち手ブラック、内ポケットあり

書籍『guinea mate 特装版』の装画になっている、描きおろしのドローイング画をプリントしたトートバック。裏面にもguinea mateのロゴ+オリジナルイラストをプリントしています(両面プリント)。

本体はマチなしの厚手生地(生成り)で、内ポケットつきの豪華仕様。しっかりした生地なので、中にたっぷりと物を入れることができます。持ち手はブラックの生地で、スタイリッシュな雰囲気。デザインは、書籍『guinea mate』のデザインを担当した大島依提亜氏による監修です。

guinea mateロングTシャツ

しめきり…(白)動物過剰愛(グリーン)自分を信じる(グレー)

種類:3種類

価格:各8,000円+税

素材:綿100%、5.6オンス

印刷:ハイブリット印刷(スクリーン印刷+インクジェット)

サイズ:各M、L、XL

書籍『guinea mate』に収録している、描きおろしのドローイング画をプリントしたロング袖のTシャツ。

フロントにドローイング画、バックにguinea mateの教典(英語)とオリジナルイラスト、袖にguinea mateのロゴをプリントしています。ドローイング画は、スクリーン印刷とインクジェットを重ねたハイブリット印刷で、クリアで美しい色味が特徴です。guinea mateのオリジナルタグつき。

デザインは、書籍『guinea mate』のデザインを担当した大島依提亜氏による監修です。

guinea mateスウェット

種類:1種類

価格:各13,000円+税

素材:綿100%、10オンス

サイズ:M、L、XL

書籍『guinea mate』のメインビジュアルでもある、描きおろしのドローイング画をプリントした黒スウェット。

フロントの胸にguinea mateのロゴ、バックにguinea mateのメインビジュアル、袖にオリジナルイラストをプリントしています。ドローイング画は、スクリーン印刷とインクジェットを重ねたハイブリット印刷で、クリアで美しい色味が特徴です。guinea mateのオリジナルタグつき。

デザインは、書籍『guinea mate』のデザインを担当した大島依提亜氏による監修です。

guinea mate刺繍ワッペン

通常版:うらみつらみ通常版:黒い影通常版:白犬限定版:シモンとロゴ限定版:自分第一限定版:ビッグアイ

種類:3種(通常版)、4種(限定版)

(通常版:白犬、黒い影、うらみつらみ/限定版:シモンとロゴ、自分第一、洞窟、ビッグアイ)

価格:各1,500円+税

素材:フェルト生地、2mm

サイズ:縦8×横8cm

書籍『guinea mate』に収録しているドローイング画を、刺繍で繊細に再現したワッペン。

縦8×横8cmの大ぶりで、土台は厚みがある2mmのフェルト生地。存在感があり、Tシャツはもちろんジーパンやトートバックに付けると映えます。

通常版3種、限定版4種の計7種あり。通常版はすべての会場・書店で販売(在庫がなくなり次第、販売終了)、限定版は会場によって異なります。

●会場情報

イベント名称:『guinea mate』刊行記念 我喜屋位瑳務(がきやいさむ)ドローイング画展

場所:MASUMI SASAKI GALLERY/東京都江東区新大橋3-17-10 水野ビル1F

会期:2025年1月18日(土)~2月1日(土) ※日・月休み

展示内容:『guinea mate』収録作品(原画)

販売:書籍(通常版・特装版)、『guinea mate』収録作品(原画)、グッズ

イベント:2月1日(土)17:00~/斎藤潤一郎(漫画家)×我喜屋位瑳務トークショー

場所:ビームス ジャパン(新宿)4階「TOKYO CULTUART by BEAMS」/東京都新宿区新宿3-32-6 4F

会期:2025年1月31日(金)~2月13日(木)

展示内容:『guinea mate』収録作品(複製原画)

販売:書籍(通常版・特装版)、『guinea mate』収録作品(複製原画)、グッズ

場所:青山ブックセンター/東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山ガーデンフロア

会期:2025年1月27日(月)~2月4日(火)※最終日は17時まで

展示内容:『guinea mate』収録作品(複製原画)、青山ブックセンター限定描きおろし作品(原画1点)

販売:書籍(通常版・特装版)、『guinea mate』収録作品(複製原画)、青山ブックセンター描きおろし作品(複製原画)、グッズ(限定版ワッペンあり)

イベント:2月2日(日)14:00~/ソーシキ博士×我喜屋位瑳務 『guinea mate』刊行記念トークイベント

場所:銀座 蔦屋書店/東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F

会期:2025年2月1日(土)~2月28日(金) ※不定休あり

展示内容:『guinea mate』収録作品(複製原画)、銀座 蔦屋書店限定描きおろし作品(原画1点)

販売:書籍(通常版・特装版)、『guinea mate』収録作品(複製原画)、銀座 蔦屋書店描きおろし作品(複製原画)、グッズ(限定版ワッペンあり)

イベント:2月22日(土)16:00~18:00/我喜屋位瑳務サイン会 ※当日特典ステッカーあり

場所:梅田 蔦屋書店/大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F

会期:2025年2月26日(水)~3月30日(日) ※不定休あり

展示内容:『guinea mate』収録作品(複製原画)

販売:書籍(通常版・特装版)、『guinea mate』収録作品(複製原画)、グッズ(限定版ワッペンあり)

以降、六本松 蔦屋書店、函館 蔦屋書店ほか順次開催予定

詳細は(株)トゥーヴァージンズのホームページ等で順次、お知らせ致します。

書籍の情報はホームページ(https://www.twovirgins.jp/book/guinea-mate/)をご覧ください。