石川県の災害復興と地域振興を支援「加賀棒ほうじ茶」の売上の一部を寄付

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社（代表取締役社長：時松 浩、本社：愛知県名古屋市）は、石川県の災害復興と地域振興の支援を目的に、「加賀棒ほうじ茶」の2024年度の売上の一部（※）を「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」及び「いしかわ里山振興ファンド」に寄付しましたので、お知らせします。

【画像】「いしかわ里山振興ファンド」贈呈式の様子 （左から）当社のマーケティング本部ブランドマネジメント部担当部長の田口、常務執行役員の簗瀬（やなせ）、 馳(はせ)石川県知事、当社のマーケティング本部ブランドマネジメント部の安藤

「加賀棒ほうじ茶」は、茶の“茎”の部分だけを使用して、伝統的な焙煎方法で仕上げた金沢発祥の香り高いほうじ茶です。石川県ふるさと認証食品を取得している「油谷製茶」で焙煎加工した棒ほうじ茶を使用し、香ばしさとコクを引き出した上品な味わいが楽しめる商品として2015年の発売以来、多くのお客様にご好評いただいています。

当社は能登半島地震の発生以降、「加賀棒ほうじ茶」の売上の一部を災害義援金に充てる事を表明し、年間を通じて「がんばろう！石川キャンペーン」など、様々な形で石川県を応援する取り組みを実施してきました。このたび、「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」と共に、石川県が有する里山里海の資源の活用や保全活動を推進されている「いしかわ里山振興ファンド」に寄付し、災害復興と合わせ地域振興へ支援します。

■寄付金について

贈呈日：2025年1月30日（木）

贈呈先：「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」及び「いしかわ里山振興ファンド」

石川県令和6年能登半島地震災害義援金：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0601.html

いしかわ里山振興ファンド：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/fund/index.html

贈呈金額：各150万円（合計300万円）

※「加賀棒ほうじ茶」売上の一部について

対象期間：2024年1月1日～2024年12月31日

対象商品：「加賀棒ほうじ茶」（275mlPETボトル、525mlPETボトル、ラベルレス525mlPETボトル、1L業務用）の4商品

被災地の一日も早い復興を祈念するとともに、これからも石川県を応援していきます。

＜参考／能登半島地震の支援について＞

ポッカサッポログループ 支援内容(2024年2月1日お知らせ)：

https://www.pokkasapporo-fb.jp/company/news/release/240201_01.html

＜参考／対象商品情報＞