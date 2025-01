エクスペディア、「2025年の旅行節約術」を発表

エクスペディアホールディングス株式会社

エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、Airlines Reporting Corporation (ARC)およびOfficial Airline Guide (OAG)の協力のもと、何十億ものデータと航空券データに基づく「2025年の旅行節約術」を発表しました。

フライト予約にかかる時間や手間を減らし、ストレスのないスムーズな旅行を後押しするべく、最適な旅行時期やフライト予約時期、欠航を避けやすい時間帯などの情報を発表します。

2025年の旅行節約術

■最適な旅行時期

■最適な予約時期

■最適な出発タイミング

- エコノミークラスで旅行するなら5月、ビジネスクラス以上で旅行するなら6月※1エコノミークラスで旅行する場合、一番お得に旅行できるのは5月。5月に旅行すると、最も割高な1月に旅行する場合と比べて最大で9%お得になります。また、ビジネスクラス以上で旅行する場合、一番お得に旅行できるのは6月。6月に旅行すると、最も割高な9月に旅行する場合と比べて、最大で12%お得になります。- フライトの混雑を避けるなら1月に旅行※2エクスペディアのフライトデータによると、混雑を避けて旅行をするのに最適な月は1月。一方で、最も混雑しているのは8月です。また、火曜日のフライトが最も混雑していないため、出発や到着を火曜日にすることで、混雑を避けられます。※3- 航空券を日曜日に予約すると、26%の節約に※3旅程や座席ランクに関わらず、一番お得な航空券を予約できるのは日曜日。日曜日に予約すると、最も割高な金曜日に予約する場合と比べて最大で26%お得になります。また、国際線のエコノミークラスに限定すると、土曜日が一番お得。最も割高な金曜に予約する場合と比べて最大で19%お得です。一方、国際線のビジネスクラス以上の場合は日曜日が一番お得で、最も割高な金曜に予約する場合と比べて最大38%お得になります。- 国際線は出発日の18日~24日前に予約すると、最大で9%の節約に※4国際線を利用する際、最も割高となる35日~41日前に予約する場合と比べ、出発日の18日~24日前に予約すると最大で9%お得になります。- 木曜日の出発で21%の節約に※1旅程や座席ランクに関わらず、一番お得に旅行できるのは木曜日。最も割高な日曜日に出発する場合と比べ、木曜日に出発すると最大で21%お得になります。また、国際線のエコノミークラスでは、木曜日に出発すると、日曜出発と比べて最大で18%、国際線のビジネスクラス以上は、木曜出発が日曜出発と比べて最大で26%お得になります。- 欠航を避けるには、午前9時から午後3時の便を選ぶ※5年間のフライトデータによると、午前9時から午後3時の間に出発するフライトは、欠航になる確率が最大で30%低いことがわかりました。月ごとでみると、フライトが欠航になる確率が最も低い月は8月で、最も欠航になる確率が高いのは2月でした。※4

その他の旅行データ

- 航空券の価格が前年比で下落傾向2023年と比べて、エコノミークラスの航空券の平均価格が13%、ビジネスクラス以上では8%下がっています。これは国際線に限定した場合でも同様の傾向です。※6- 2024年最も人気のあった海外旅行先はソウル、バンコク、台北エクスペディアのデータによると、2024年日本人に最も人気のあった海外旅行先は上位からソウル、バンコク、台北、ロサンゼルス、ホノルルでした7。また、需要が増えており来年トレンドになると予想される海外旅行先は上位から韓国のチョンジュ(135%増)、中国の成都(120%増)、タヒチ(75%増)、スイスのバーゼル(70%増)、スペインのセビリア(65%増)でした※8。- 世界各地で新しい空港がオープンし、旅行の利便性が向上2023年10月にはカンボジアにシェムリアップ・アンコール国際空港、12月にはメキシコにインテルナシオナル・デ・トゥルム・フェリペ・カリヨ・プエルト空港とインドにラージコート国際空港が新オープン。2024年2月にはブラジルにサン・ジョゼー・ドス・カンポス国際空港、8月にはトルコにチュクロヴァ国際空港と、世界各地に続々と新しい空港が開港しています。※9

エクスペディアを使った節約術

- エクスペディアアプリの「プライストラッカー」で、お得なタイミングを見逃さずに予約「プライストラッカー※」は航空券の価格変動を常に把握できるようプッシュ通知でお知らせし、旅行者が適切だと思うタイミングで予約できるようにする機能です。- 航空券とホテルをあわせて予約することでセット割引にエクスペディアでは、航空券とホテルをあわせて予約するとセット割引が効いてお得になります。飛行機移動を含む旅行であれば、航空券とホテルの両方をエクスペディアで予約するのがおすすめです。

※プライストラッカーはエクスペディア会員限定の機能です。表示される過去のフライト価格は、Expedia での特定の検索条件とフィルターに基づいて旅行者と Expedia が検索した結果に基づく、1 日あたりの最低価格のフライトです。価格は 1 人あたりで、税金と手数料が含まれています。

「2025年の旅行節約術」について

エクスペディアが毎年発表する「旅行節約術」は、Airlines Reporting Corporation(ARC)および世界最大のフライト情報プロバイダーであるOAGとの協力により、何十億ものデータポイントの分析と、世界で最も広範な航空券データベースによって裏付けられています。エクスペディアは約10年にわたり、毎年「旅行節約術」を発行しており、航空旅行に関する洞察とデータに基づく旅行のヒントを提供しています。

エクスペディアについて

エクスペディア(Expedia)は、世界の大手総合旅行ブランドの一つです。旅行者が最大限に旅行を満喫できるよう、旅行に必要なものを集約し、予算内で満足できる旅行を提供するとともに、全ての段取りにおいて弊社からのサポートを感じていただけるよう心掛けています。また、グローバルに展開しているブランドとして誰よりも旅行者を理解し、必要なものを必要なタイミングで提供していきたいと考えています。最新のテクノロジーのもと、ホテル、航空券、パッケージツアー、現地ツアーなどの豊富な選択肢から、それぞれのニーズを満たす旅行体験をお届けしていきます。

Airlines Reporting Corporation (ARC) について

ARC は、先見性のある旅行データ、柔軟な販売サービス、その他の革新的な業界ソリューションを提供し、飛行機による世界旅行の成長を加速させています。大手旅行データ提供会社であるAirlines Reporting Corporation (ARC) は、480以上 の航空会社、235の国および地域を網羅した 120億件以上の旅客便データを含む世界最大規模のデータを保有しています。ARCは、米国を拠点とする代理店による年間 950 億ドル以上の航空販売を処理しています。ARC は、航空会社、代理店、企業バイヤー、その他のパートナー間の業界コラボレーションを主導し、業界のエコシステムの活性化を実現しています。詳細については、arccorp.com(http://www.arccorp.com/)をご覧ください。

OAG について

OAG は、業界初の需給、価格設定データを提供する大手データプラットフォームです。プランニングからカスタマー・エクスペリエンスまでをカバーする高品質なデータで、世界の旅行業界を支援しています。OAGはイギリスに本社を置き、米国、デンマーク、フランス、ドイツ、シンガポール、日本、中国、リトアニアで事業を展開しています。詳細については、http://www.oag.com(https://www.oag.com/)をご覧ください。

利用データについて

※1 ARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2024年1月から12月までの日本発の往復航空券の平均価格に基づいています。

※2 エクスペディアの2024年1月から12月のフライトデータに基づいています。

※3 ARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2024年1月から10月までの日本発の往復航空券の平均価格に基づいています。

※4 ARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2024年1月から11月までの日本発の往復航空券の平均価格に基づいています。

※5 OAGが保有する世界中のフライト データ プラットフォームにおける2024年1月から8月までの日本発のフライト状況データに基づいています。

※6 ARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースにおける2024年1月から10月まで、および2023年1月から10月までの日本発の往復航空券の平均価格に基づいています。

※7 エクスペディアの2024年1月から10月までのフライト需要に基づいています。

※8 エクスペディアの2023年~2024年の同期間におけるフライトデータに基づいています。

※9 ARC が保有する世界中の航空会社の販売データベースに基づいています。