経営者必見！営業組織改革の方法学ぶ 2/18オンラインセミナー 参加者募集
産経新聞社は、オンラインセミナー「データドリブン営業の成功法則 組織と戦略の進化」を２月18日（火）午後１時から開催し、参加者を募集します。
【申し込みサイト】https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3136?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3136?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text)
本セミナーでは、営業組織改革と成果創出の具体的な方法について第一線で活躍する専門家が解説します。
基調講演では、著書『無敗営業』がロングセラーとなったTORiX代表の高橋浩一氏が、DX時代に求められる営業組織の姿や勝ちパターンの構築法などを指南。特別講演ではアタックス・セールス・アソシエイツ社長の横山信弘氏が、「絶対達成する組織のつくり方」をテーマに営業DX推進のノウハウを紹介します。
【日時】２月18日（火）午後１時～３時
※開始、終了時刻が前後する場合があります。
【参加費】無料 【定員】先着500人。
【詳細・申し込み】下記URLをご覧ください。２月18日（火）正午締め切り。
https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3136?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3136?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text)
【主催】産経新聞社
【特別協賛】Sansan株式会社 【協賛】ウイングアーク1st株式会社
【問い合わせ先】産経新聞DXセミナー事務局 メール：ml.digitalsales@sankei.co.jp