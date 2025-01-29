全国198自治体187事業にデジタルで地域の課題を解決する「e街プラットフォーム(R)」を提供

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」(※2)を、2024年10月1日(火)から2024年12月31日(火)の期間に、全国19事業に採用いただきました。これにより、「e街プラットフォーム(R)」の導入自治体数は累計で198自治体、導入事業数は187件(2024年12月31日(火)時点)となります。

同期間において6件の事業で、地域内でのおでかけや旅行を楽しみながら地域経済に還元することができる、ふるさと納税の新しい形「旅先納税(R)」(※3)を採用いただき、返礼品として電子商品券「e街ギフト(R)」(※4)の発行が開始されました。導入自治体は、香川県三豊市(導入日：10月1日(火))、奈良県天川村(導入日：10月9日(水))、兵庫県(導入日：10月16日(水))、高知県馬路村(導入日：11月1日(金))、北海道上ノ国町(導入日：11月5日(火))、福岡県福岡市(※5)(導入日：11月8日(金))です。

また5件の事業で、「保育園留学」(※6)の費用の一部を「旅先納税(R)」の返礼品で支払うことのできる仕組み「留学先納税(R)」(※7)を採用いただき、返礼品としてオンラインコード「留学先納税コード」の発行が開始されました。導入自治体は、山形県鶴岡市(導入日：10月1日(火))、広島県竹原市(導入日：11月1日(金))、岐阜県美濃市(導入日：11月14日(木))、山形県庄内町(導入日：11月25日(月))、千葉県君津市(導入日：12月10日(火))です。

また、12月24日(火)には、訪日客が訪れた地域に寄付をし、お礼として体感型のご当地ギフトを受け取る仕組み「Donate & Go(ドネイト アンド ゴー)」(※8)を活用した新たな取り組みとして、京都市に続き、北海道ニセコエリアにて「Protect the pow NISEKO(プロテクト ザ パウ ニセコ)」を開始しました。ニセコエリアでの展開開始にあわせて、寄付のお礼の品である電子ギフト券「Donate & Go GIFT」を発行する地域間の連携・共通化を開始し、京都市・ニセコエリア両地域の加盟店でご利用いただけるようになりました。

同期間において、国内観光客の観光促進を目的とした5件の事業においても、「e街プラットフォーム(R)」を採用いただきました。京都・大阪・神戸観光推進協議会が実施中の「三都スペシャルキャンペーン」(実施期間：2024年12月1日(日)～2025年3月31日(月))では、パッケージ旅行商品の特典として付与される地域で利用可能な電子商品券の発行に、同プラットフォームを活用いただいております。なお、三都スペシャルキャンペーンでの「e街プラットフォーム(R)」の活用は、2021年度から継続して4年度目となります。その他、株式会社ジャルパックが実施中の奄美群島周遊キャンペーン「奄美群島島めぐり割」(対象期間：2024年10月1日(火)出発～2025年3月10日(月)出発)や、南紀白浜観光協会が実施中の「南紀白浜百光歩湯＆あしゆらり～」(実施期間：2024年10月26日(土)～2025年3月31日(月))、長崎県平戸市が公募した「平戸市デジタル台湾フードウォークフェスタシステム導入業務」(実施期間：2024年11月1日(金)～2025年2月1日(土))、鳥取中部観光DX(鳥取中部観光推進機構)が実施する「鳥取中部観光ここいこDXマーケティング事業」(事業開始日：2024年11月27日(金) 「全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進に関するマーケティング強化モデル実証事業」として観光庁が採択)でも、同プラットフォームを活用いただいております。

また、奄美市が実施した「奄美市デジタルプレミアム商品券発行事業」では、地域経済の活性化を図ることを目的とした、住民向けのデジタルプレミアム商品券事業に「e街プラットフォーム(R)」を採用いただき、デジタルプレミアム商品券「令和6年度くらし応援デジタルほーらしゃ券」(利用期間：2024年10月3日(木)～2025年1月31日(金))を発行しております。また、本事業では、「奄美市くらし応援デジタルほーらしゃ券チケットポータル」の基盤として「e街チケットポータル」を活用いただいており、デジタルプレミアム商品券の申込・購入・受け取り・管理・利用を、同ポータル内でワンストップで実現しています。

さらに、自治体の他に、地域に根付いた事業を行い地域社会に貢献する企業にも、「e街プラットフォーム(R)️」を活用いただいております。10月には、ナショナルチェーンの店舗およびECで利用可能なデジタルギフトと特定地域で利用可能な電子商品券「e街ギフト(R)︎」を組み合わせたデジタルギフトボックス「giftee Box(R)︎」(※9)の提供を開始し、初号案件として大阪ガス株式会社が実施した「ガスてん開催記念キャンペーン☆第2弾」のインセンティブとして採用いただいております。

ギフティは、引き続き、地域経済活性化の手段として、全国の自治体および地域に根ざした事業会社への「e街プラットフォーム(R)」の提供を一層推進します。また、ギフトで「人とまち」をつなぐというミッションのもと、「e街プラットフォーム(R)」の普及を通じて、地域活性化および新たな体験の創出に貢献してまいります。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) e街プラットフォーム(R)は、ギフティの登録商標です(2022年6月商標登録済み)

(※3) 旅先納税(R)︎は、ギフティの登録商標です(2021年1月商標登録済み)

(※4) e街ギフト(R)は、e街ポイント(R)と並んで提供されるe街プラットフォーム(R)の基本ソリューションであり、ギフティおよび株式会社J＆Jギフトの登録商標です(2020年9月商標登録済み)

(※5) 西部ガス株式会社との協業のもと、「旅先納税(R)︎」の仕組みを活用して運用する「おでかけ版ふるさと納税」を導入いただいております

(※6) 保育園留学は、株式会社キッチハイク(本社：東京都台東区／代表取締役：山本 雅也)が展開する、地域社会と子育て家族をつなぐ留学プログラムであり、株式会社キッチハイクの登録商標です

(※7) 留学先納税は、ギフティの登録商標です(2022年10月商標登録済み)

(※8) Donate & Goの商標登録を2024年6月11日に出願しています。詳細はプレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20240911 )をご確認ください

(※9) giftee Box(R)は、コンビニ商品、カフェチケットなど約1,000種類のギフトから贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。giftee Box(R)および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です

◼︎「旅先納税(R)」導入先

◯「旅先納税(R)」

・香川県三豊市

事業開始日：2024年10月1日(火)

e街ギフト名称：みとよe街ギフト

公式サイト：https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/seisaku/zaisei/3_1/13062.html

・奈良県天川村

事業開始日：2024年10月9日(水)

e街ギフト名称：天川村おでかけ商品券

公式サイト：https://odekake.osakagas.co.jp/location/tenkawa/

その他：プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20241009 )を参照ください

・兵庫県

事業開始日：2024年10月16日(水)

e街ギフト名称：ひょうご旅先e街ギフト

公式サイト：https://hyogo-tabisaki.com/shop/

・高知県馬路村

事業開始日：2024年11月1日(金)

e街ギフト名称：うまじ旅チケット

公式サイト：https://umaji-furusato.jp/tabisaki.html

・北海道上ノ国町

事業開始日：2024年11月5日(火)

e街ギフト名称：かみのくにe街ギフト

公式サイト：https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00002974.html

・福岡県福岡市

事業開始日：2024年11月8日(火)

e街ギフト名称：福岡よかとこコイン

公式サイト： https://www.saibugas.co.jp/tabisaki/fukuoka/

その他：プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20241108 )を参照ください

※西部ガス株式会社との協業のもと、「旅先納税(R)︎」の仕組みを活用して運用する「おでかけ版ふるさと納税」を導入いただいております

◯「留学先納税(R)」

・山形県鶴岡市

事業開始日：2024年10月1日(火)

保育園留学公式サイト： https://hoikuen-ryugaku.com/destination/yamagata/tsuruoka/nezugaseki

・広島県竹原市

事業開始日：2024年11月1日(金)

保育園留学公式サイト： https://guide.hoikuen-ryugaku.com/takehara/lp

・岐阜県美濃市

事業開始日：2024年11月14日(木)

保育園留学公式サイト： https://reserve.hoikuen-ryugaku.com/destination/gifu/mino/mino

・山形県庄内町

事業開始日：2024年11月25日(月)

保育園留学公式サイト： https://hoikuen-ryugaku.com/yamagata/shonai

・千葉県君津市

事業開始日：2024年12月10日(火)

保育園留学公式サイト：

-かずさあけぼの保育園：https://hoikuen-ryugaku.com/destination/chiba/kimitsu/kazusaakebono

-清和こども園：https://hoikuen-ryugaku.com/destination/chiba/kimitsu/seiwa

◼︎「Donate & Go」導入先

・北海道ニセコエリア

事業名：「Protect the pow NISEKO」

事業開始日：2024年12月24日(火)

公式サイト： https://protectthepow-niseko.com/

その他：プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20241224 )を参照ください

◼︎ 国内観光客の観光促進を目的とした事業での導入

・奄美群島周遊キャンペーン「奄美群島島めぐり割」

JALダイナミックパッケージご利用で、「奄美大島、徳之島、沖永良部、与論島、喜界島の中から往路/復路で異なる空港をご利用」かつ「奄美群島内に1泊以上宿泊」されるお客さまお一人様につき20,000円を旅行代金から割引き。さらに電子商品券「奄美群島eしまギフト」を、お一人様につき5,000円分贈呈。

主催：株式会社ジャルパック

対象期間：2024年10月1日(火)出発～2025年3月10日(月)出発

事業詳細ページ：https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/jaldp/amami-shimameguri/

・南紀白浜百光歩湯＆あしゆらり～

南紀白浜エリアを満喫できる足湯スタンプラリー。異なるテーマでライトアップされた足湯が楽しめるほか、対象の足湯6か所すべてのクイズに正解してスタンプを集めると、先着2000名様に白浜町内200か所以上で使えるデジタル商品券「Yanico」500円分を贈呈。

主催：南紀白浜観光協会

実施期間：2024年10月26日(土)～2025年3月31日(月)

事業詳細ページ：https://www.nankishirahama.jp/feature/16960/

・平戸市デジタル台湾フードウォークフェスタシステム導入業務

主催：長崎県平戸市

実施期間：2024年11月1日(金)～2025年2月1日(土)

事業詳細ページ：https://teiseiko400.jp/digital-taiwan/

その他：プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20241217 )を参照ください

・三都スペシャルキャンペーン

「JR往復チケット」と「宿泊チケット」がパッケージされたプランに、さらに特典として「三都スペシャルクーポン」が付与される便利でお得な旅行商品を販売。「三都スペシャルクーポン」を対象店舗で提示いただくと、京都・大阪・神戸の各エリアでそれぞれ１回の特典を受けられます。

主催：京都・大阪・神戸観光推進協議会

実施期間：2024年12月1日(日)～2025年3月31日(月)

事業詳細ページ：https://www.jr-odekake.net/navi/santospecial2024/

・鳥取中部観光ここいこDXマーケティング事業

鳥取中部観光推進機構が運営する地域OTA「ここいこ予約」で予約した宿泊客に観光クーポン「ここい～コイン」を配布。（「全国の観光地・観光産業における観光DX推進に関するマーケティング強化モデル実証事業」として観光庁が採択）

主催：鳥取中部観光DX(鳥取中部観光推進機構)

事業開始日：2024年11月27日(金)

事業詳細ページ：https://cocoico-yoyaku.jp/

◼︎ 住民向けの事業での導入

・奄美市デジタルプレミアム商品券発行事業

主催：鹿児島県奄美市

利用期間：2024年10月3日(木)～2025年1月31日(金)

事業詳細ページ：https://amami-pureken.jlpk.jp/

その他：プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20241003)を参照ください

◼︎ 民間企業での導入

・ガスてん開催記念キャンペーン☆第2弾

主催：大阪ガス株式会社

発行開始日：2024年7月16日(火)

詳細： https://x.com/DaigasGroup/status/1847185857809375514

その他： プレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20241205 )を参照ください

■「e街プラットフォーム(R)︎」概要

「e街プラットフォーム(R)︎」は、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービスです。日本の「街」には多様な個性があり、抱えている課題もまた、さまざま。私たちは、「e街プラットフォーム(R)︎」の提供を通し、街づくりに取り組む人たちを支え、キモチのやり取りのある、個性的で持続可能なコミュニティ構築をサポートいたします。

提供対象：国、地方自治体等の行政機関、商工会議所、地銀・地域インフラ企業・地域商社等

活用方法：旅先納税(R)︎、観光向け地域電子チケット、MaaS乗車券プレミアム商品券、子育て世代応援券、地域商品券など

料金体系：システム利用料＋決済手数料 ※詳しくはお問い合わせください

サービスページ： https://x.gd/LgB8w

お問い合わせ先：https://x.gd/tkSm8

■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」の3サービスあり、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」(2021年10月に「Welcome ! STAMP」より名称変更)、を2016年5月にローンチし、自治体や地元企業・団体の地域活性化をデジタル面からサポートしています。2019年には、「e街プラットフォーム(R)」のメイン機能である、地域で発行・利用可能な商品券を電子化し流通させるシステム「e街ギフト(R)」および、「旅先納税(R)」を実現する「旅先納税(R)」システムの提供を開始しています。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10－2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,232百万円(2024年９月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform