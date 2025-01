秋色限定カラーでカムバック！『DC COMICS美少女 ポイズン・アイビー リターンズ ～秋～ 限定版 完成品フィギュア』を、あみあみ・コトブキヤ限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「コトブキヤ」より、『DC COMICS美少女 ポイズン・アイビー リターンズ ~秋~ 限定版 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ・コトブキヤ限定でご案内中です。



■DC COMICS美少女 ポイズン・アイビー リターンズ ~秋~ 限定版 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:15,400円(税込)

□発売日:2025年9月予定

□ブランド:コトブキヤ

【スケール】1/7

【サイズ】全高:約195mm(台座含む)

【素材】PVC(非フタル酸)・ABS

原型制作:藤本圭紀



※こちらの商品はあみあみ・コトブキヤ限定での取り扱いとなります。

植物を愛するポイズン・アイビーが、秋色限定カラーでカムバック!

植物を愛するが故にスーパーヴィランとなったポイズン・アイビーを山下しゅんや氏のデザイン、藤本圭紀氏の造形でBISHOUJO化しました。

巨大な植物モンスターに軽く腰かけ危険に微笑むその笑顔からは、名前の通り彼女の体内に宿るフェロモンが香るかのような、妖艶な雰囲気を醸し出しています。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC. (s24)

