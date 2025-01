DXを活用した革新的な防災学習プロジェクト「防災メタバース」で地域と子どもたちの安全を守る

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes(本社:大阪府大阪市、代表取締役:松石 和俊、以下「当社」)は、大阪・千里エリアで不動産事業を展開する株式会社千里商事(本社:大阪府吹田市、代表取締役:阪口誠弘、以下「千里商事」)と、デジタル技術を活用した次世代型の防災教育プロジェクト「防災メタバース」を開発し、地域社会の防災力向上に向けた新たな取り組みを開始しました。

本プロジェクトは、ゲーム感覚で防災知識を身につけられる仮想空間を提供し、子どもから大人まで楽しみながら実践的な防災対策を学べるプログラムです。千里エリアに実在する当社の物件を忠実に再現し、プレイヤーはリアルな居住空間を舞台に、事前の備災から地震発生後の対応までシミュレーションできます。

「防災メタバース」の主な特徴

1. 実在する千里商事の物件を完全再現

舞台は、千里商事が管理する物件の間取りや設備をメタバース内に忠実に再現しております。プレイヤーは、実際の居住空間で防災アクションを体験でき、より実践的な学習が可能となっております。

2. 防災行動の評価システムを搭載

プレイヤーの防災行動は点数化され、適切な対応を取ることでスコアが上昇します。最後に振り返りを行うことで、ゲームを通じた学びを深める設計です。

3. 千里中央の街並みを仮想空間で再現

プレイヤーはメタバース内の千里中央のロビーからスタートし、実際の間取りを模した室内空間へ移動します。日常生活に即した環境で防災を学ぶことができます。

4. 防災の専門家による監修

香川大学 地域強靱化研究センター 特任教授である金田義行教授の監修を受け、確かな知識を楽しく学べる設計となっております。

地域防災の未来を支える、DX×防災の革新

このプロジェクトは、地域住民の防災意識向上とDX(デジタルトランスフォーメーション)を掛け合わせた先進的な取り組みであり、以下の社会的意義を持っています。

地域の防災意識を高める

子どもたちが楽しく学びながら防災力を身につける

企業の社会的責任(CSR)として地域貢献を促進する

公開情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/81_1_4586877c3e60d2e10670cd670f26fb87.jpg ]

※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

株式会社千里商事 代表取締役 阪口誠弘氏 のコメント

「このたび、Meta Heroes社と共同で取り組んでまいりました防災シミュレーションゲームが無事完成したことを大変嬉しく思います。本プロジェクトは、地域の皆さまに災害への備えの重要性を楽しく学んでいただける新たな取り組みとしてスタートしました。特に、若年層をはじめとした幅広い世代に災害リスクへの意識を深めていただける内容となっており、北摂地域の安全・安心な暮らしに寄与できることを期待しています。今後も、地域社会と連携しながら、持続可能で防災力の高いまちづくりを目指して尽力してまいります。」

株式会社Meta Heroes 代表取締役 松石和俊氏 のコメント

「この度、株式会社千里商事様の協力のもと、千里中央エリアを舞台とした防災メタバースが完成いたしました。本プロジェクトは、地域に根ざした実践的な防災教育を提供することを目指しています。

私たちは、この革新的な取り組みが、特に若い世代の防災意識を高め、地域全体の防災力向上に大きく貢献すると確信しています。バーチャル空間での災害疑似体験を通じて、市民の皆さまが楽しみながら実用的な防災知識を習得できる環境をつくりました。

この防災メタバースが、教育機関や企業での防災訓練に活用され、大阪北摂地域の安全・安心な暮らしに寄与することを心から願っています。」

本プロジェクトは、今後地域の企業や自治体、教育機関と連携しながら、さらなる展開を目指してまいります。

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは、メタバース(XR)やAIを活用し社会課題解決を行うホールディングス企業です。主にUEFN(Unreal Editor For Fortnite)、RobloxStudio、Minecraftを活用したメタバース制作事業と、AIを活用した開発、リスキリングを中心とした教育事業を行っております。当社では地方創生3.0というリアル×メタバース(XR)×e スポーツ(ゲーム)による地域の課題解決に取り組む活動やイベントを日本各地で展開しております。

2024年8月には、大阪なんばにある「なんばパークス」にて、子どもから大人までメタバースやAI、DX等を学べる教育施設「Hero Egg」の運営を開始し、次世代のHEROを育成するための教育活動にも力を入れています。

さらに、仮想空間内で災害の疑似体験や防災対策を子どもたちが気軽に学べる防災メタバースや、AIを活用した社会課題解決、子どもや大人のDX教育事業を行うことで、教育、医療、防災、環境問題など幅広い分野での社会への貢献を目指すと共に次世代のHEROを輩出していきます。

・設立:2021年12月03日

・代表取締役:松石和俊

・大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」:大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース:大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト:[https://meta-heroes.io]

・X(旧Twitter)アカウント:[https://x.com/metaheroes_100]

・公式LINEアカウント:[https://lin.ee/K9vdyLx]

下記のQRコードから追加できます