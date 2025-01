アクセンチュア、業界に特化したAIエージェントの導入を加速し、業務プロセスの変革を実現するAI Refinery for Industryを発表

アクセンチュア株式会社

【ニューヨークおよびラスベガス発】アクセンチュア(NYSE: ACN)は、12の業界に特化したAIエージェントソリューションを備えた、AI Refinery(TM) for Industryを発表しました。AI Refinery for Industryは、企業がAIエージェントのネットワークを構築し、迅速な社内展開を可能にするソリューションです。これにより、企業の従業員個人の能力を拡張するのみならず、業界固有の課題にも対応するAIエージェントの導入を加速することで、企業価値のさらなる向上に寄与します。AI Refinery(TM) for Industryはアクセンチュアの多様な業界における2,000件以上の生成AIを活用した変革プロジェクトの投資と知見に基づいて開発されました。

AI Refinery(TM) for Industryで提供される業界特化型のAIエージェントは、業界固有のビジネスプロセスや高度な専門性を踏まえて体系化されているほか、各企業のデータを使用してカスタマイズできる専門マルチエージェントネットワークの導入も加速させます。Accenture AI refinery(TM)(https://newsroom.accenture.jp/jp/news/2024/release-20241009)は、NVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/)ソフトウエアを活用して構築されており、従来までAIエージェントの実装と利用までに数週間から数か月を要していた時間を、数日に短縮することが可能になります。なお、NVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/)のソフトウエアには、NVIDIA NeMo(https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/products/nemo/)、NVIDIA NIM(https://www.nvidia.com/en-us/ai/) microservices(https://www.nvidia.com/en-us/ai/)、Video Search and Summarization(https://blogs.nvidia.com/blog/metropolis-ai-blueprint-video/)とDigital Humanを含むNVIDIA AI Blueprints(https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/ai-workflows/)が含まれています。含まれています。

アクセンチュアのチーフAIオフィサーであるラン・グアン(Lan Guan)は次のように述べています。「AI Refinery(TM) for Industryは、AI Refinery(TM) プラットフォームおよびNVIDIAとの協業の拡大を示すものです。アクセンチュアは企業内のAI技術とツールを大規模なエンタープライズAIシステムへと移行することを支援し、AIエージェントの機能の強化を通して各業界における業務やプロセスを変革するための基盤を提供します。企業は、この新しい業界特化型のAIエージェントソリューションによってAIエージェントの本質を見極め、その価値を迅速に把握することが可能となり、デジタルの即戦力としてチームに貢献します」

NVIDIAのエンタープライズ AIソフトウエア製品担当のバイス プレジデントであるジャスティン ボイタノ(Justin Boitano)氏は次のように述べています。「AIエージェントは人工知能のあらたな潮流であり、複雑かつ複数のステップを踏む問題を解決できるエージェントとして、世界中の企業に生産性を向上させる能力を有しています。アクセンチュアのAI Refinery(TM) for Industry は、NVIDIAのAI ソフトウエア群を基盤として構築されています。 高度な AI 機能へのアクセスを幅広く提供することで、企業はカスタム AI エージェントを迅速に実装して効率性を向上し、かつてないイノベーションを促進できます」

アクセンチュアは2025年中に、AI Refinery(TM) for Industry を100種類以上のエージェント ソリューションへと拡大する計画です。 本日発表した12種類のソリューション は2025年2月末までに利用可能になる予定です。

AI Refinery(TM) for Industryの課題対応例:

・消費財・サービスの収益向上管理: 収益向上に向けた戦略策定や実行管理を担う担当者は、自動化が進んだエージェントシステムを用いることでデータに基づく意思決定が可能となり、市場の変化に迅速に対応することができます。企業はAI Refinery(TM) for Industry を活用することで販売促進活動に関する主要な意思決定プロセスを自動化し、製品ラインおよび市場全体における収益を最大化し、売上高の増加に直接貢献します。

・ライフサイエンスの臨床試験のパートナー: AI Refinery(TM) for Industryは、臨床試験のパートナーとして患者や臨床医と協働して個別最適化された臨床試験計画を作成しタスクと要件をまとめるほか、患者に臨床試験のプロセスの案内や次に行うべきアクションを促します。また、AI Refinery(TM) for Industry が臨床試験に関する質問にリアルタイムで回答できるようトレーニングできるため、患者に適切な支援ときめ細かな対応が可能となります。これにより、参加者が臨床試験の中途辞退を低減して試験を成功に導くとともに、その価値を高めることができます。

・工業分野のトラブルシューティング: AI Refinery(TM) for Industryにより、エンジニアや機械オペレーターは迅速に機器のトラブルシューティングが可能となり、速やかな問題解決につなげることができます。AI Refinery(TM) for Industryはリアルタイムデータ、信号相関情報、自動検査、および実行可能な推奨事項を組み合わせることで機器類の停止時間を削減し、問題解決に向けた意思決定を支援します。さらに、機器類のメンテナンスを不具合の事後対応から予兆保全に移行させることで運用効率を向上し、競争優位性の確保に貢献します。

・B2B マーケティング: AI Refinery(TM) for Industryによる戦略的な洞察、ワークフローの自動化、意思決定の高度化によって、マーケティング担当者はより迅速に、施策ごとの整合性がとれた優れたキャンペーンを展開が可能になります。AI Refinery(TM) for Industryは顧客、競合、文化および企業内のデータを一元化し、関連するマーケティング戦略策定、施策効果、売上成長および計画改善に向けた洞察を提供します。

AI Refinery(TM) for Industry は、全てのパブリッククラウドおよびプライベートクラウド環境で利用できます。アクセンチュアは、当社が有する他のアクセンチュアビジネスグループとも緊密に連携し、SaaS(Software as a service)およびクラウドAI領域のエコシステム全体でAI活用を加速させます。

本発表は、アクセンチュア NVIDIA ビジネス グループ(https://www.accenture.com/us-en/services/ecosystem-partners/nvidia)および NVIDIA との協業実績を拡大し、AI を世界中の企業にもたらすものです。

AIエージェント の規模を拡大するアクセンチュア

アクセンチュアの600人以上のマーケティング担当者は、自律型であるAI Refinery(TM) for Industry を活用し、より効果的かつ迅速なマーケティングキャンペーンの策定のみならず、日常業務の高度化を実現しています。AI Refinery(TM) for Industryは、お客様のニーズとより広範な市場環境に関する洞察を提供し、メッセージの最適化を可能とします。AI Refinery(TM) for Industryを活用することによって、マーケティング担当者は実施したキャンペーンの分析、アセットの効率的な使用、およびコンテンツの再利用の方針なども提示します。AI Refinery(TM) for Industryはアクセンチュア社内の20以上のデータソースにアクセスできるため、マーケティング担当が抱く疑問に対して数秒から数分で答えを提供できます。現在アクセンチュアでは、自社マーケティングコンテンツのさらなるカスタマイズに向けて、コンテンツ制作に特化したAIエージェントを試験導入しており、2025年2月以降にさらに広範な業務で活用する予定です。

