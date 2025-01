¡Ú½ÂÃ«È¯¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î²Í¤±¶¶¡Û²ÁÃÍÁÏÂ¤¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCHALLENGER/»º¶ÈÁÏÂ¤¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡×¤È½ÂÃ«Æù²£Ãú¤¬¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「当社」)は、新たに当社グループに加わった価値創造メディア「CHALLENGER(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000441.000001924.html)」と渋谷肉横丁による新プロジェクトを開始することをお知らせいたします。

プロジェクト概要

当社は「価値創造の力で、もう一度豊かになる」というスローガンの下、2021年の日本遺産レストラン開設など、渋谷肉横丁を通じて様々な取り組みを展開してまいりました。

本年1月17日に発表した「渋谷肉横丁、新商品開発を共創する価値創造パートナー募集」、そして1月23日に発表した「渋谷肉横丁が法人向け事業を本格展開~Z世代マーケティングと採用の2軸で、数十万人が集う場をビジネス創出の舞台へ~」の取り組みを更に加速させるため、この度『CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち』が有するメディア運営ノウハウを活用し、日本と世界の架け橋となる新たな情報発信を開始いたします。

取り組みの背景

2021年12月の日本遺産レストラン開設時(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000411.000001924.html)より、「食を通じて、次世代の若者へ日本の文化や歴史を紡いでいく」という理念のもと活動を続けてまいりました。この理念を更に発展させ、日本と世界の"いいもの"を結びつける新たな取り組みを開始いたします。

主な取り組み内容

1. 「SHIBUYA CHALLENGERS」

価値創造メディア「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」にて、渋谷を拠点に活動する挑戦者たちを紹介する新連載を開始いたします。本連載では、既に当社の取り組みに参画いただいている以下のような方々の活動も随時取り上げてまいります。

- 渋谷肉横丁で展開中のZ世代マーケティング施策に関わる方々- 価値創造パートナーとして参画いただいている以下の皆様- インフルエンサー、クリエイター、メディア関係者- 新商品開発に携わる食品/飲料メーカー、料理人- アンバサダーとして活動いただいている方々【連載テーマ】- 渋谷から世界に挑戦する企業や個人- 日本のいいものと世界のいいもののコラボレーション事例- Z世代が発掘する新しい価値の形- 価値創造パートナーによる革新的な取り組み2. 既存プログラムとの連携強化

本連載を通じて、以下の取り組みをさらに加速してまいります。

■Z世代マーケティングソリューション(2025年1月23日発表)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000001924.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000001924.html)- 施設活用(店舗内の広告メディア化、イベントスペース活用)- 企業支援(新商品のテストマーケティング、若年層向けプロモーション)■価値創造パートナープログラム(2025年1月17日発表)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000001924.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000001924.html)- 年間数十万人の集客基盤を活用した情報発信- 28店舗との連携機会の創出- プレスリリース/SNSでの情報発信支援

コメント

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 価値創造本部 部長 浜崎正己

「これまで渋谷肉横丁で展開してきたZ世代との共創や、価値創造パートナーとの取り組みに、『CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち』というメディアを通じた新たな発信力が加わります。日本と世界の架け橋となる情報発信を通じて、より多くの方々と新しい価値を共創してまいります」

本件に関するお問い合わせ先

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

価値創造本部 担当:浜崎

メール:hamasaki@twhdc.co.jp

会社概要

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月

上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL:https://twhdc.co.jp