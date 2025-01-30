BenQ ZOWIE ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¿·À½ÉÊ¡ÖG-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖH-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖG-SR III¡×¡ÖH-SR III¡×
¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è °Ê²¼¡§BenQ¡Ë¤Ï¡¢ZOWIE ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÄìÌÌ¤Ë³ê¤ê»ß¤á¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎÁàºîÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡ÖG-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖH-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖG-SR III¡×¡ÖH-SR III¡×¤ò2025Ç¯2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËBenQ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖG-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖH-SR-SE ROUGE II¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤µ¡¦»ß¤á¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÁàºîÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤¿Å¨¤òÀµ³Î¤ËÄÉ¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤òÅö¤Æ¤ëºÝ¤ÎÄÉ¤¤¥¨¥¤¥à¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖG-SR III¡×¡ÖH-SR III¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥²ー¥Þー¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖG-SR¡×¤Î¸å·ÑÀ½ÉÊ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¤Î»ß¤á¤ä¤¹¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥¨¥¤¥à¤òÁÇÁá¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤òÅö¤Æ¤ëºÝ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤ËÆÃ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¤â¡¢´À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼¾µ¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²÷Å¬¤ËÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÑ¼¾À¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖH-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖH-SR III¡×¤Ï¡¢ZOWIE¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö50x50cm¡×¤Î¿·¥µ¥¤¥º¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
G-SR-SE ROUGE II
H-SR-SE ROUGE II
G-SR III
H-SR III
BenQ Direct Shop
G-SR-SE ROUGE II: https://zowie.benq.com/ja-jp/mouse-pad/g-sr-se-rouge-ii.html
H-SR-SE ROUGE II: https://zowie.benq.com/ja-jp/mouse-pad/h-sr-se-rouge-ii.html
G-SR III: https://zowie.benq.com/ja-jp/mouse-pad/g-sr-iii.html
H-SR III: https://zowie.benq.com/ja-jp/mouse-pad/h-sr-iii.html
¡ÖG-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖH-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖG-SR III¡×¡ÖH-SR III¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¥²ー¥à¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë4¼ï¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¢£¡ÖG-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖH-SR-SE ROUGE II¡×
¥Þ¥¦¥¹¤ÎÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤µ¤È¡¢°Õ¿Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ß¤á¤ä¤¹¤¤À©Æ°À¤Î¹â¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤¿Å¨¤òÀµ³Î¤ËÄÉ¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤òÅö¤Æ¤ëºÝ¤ÎÄÉ¤¤¥¨¥¤¥à¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖG-SR III¡×¡ÖH-SR III¡×
¥Þ¥¦¥¹¤Î»ß¤á¤ä¤¹¤µ¡¢¥¨¥¤¥à¤òÁÇÁá¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤òÅö¤Æ¤ëºÝ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤ËÆÃ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¼þ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥Á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤µ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖH-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖH-SR III¡×¤Ç¤Ï¡¢ZOWIE¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö50x50cm¡×¤Î¿·¥µ¥¤¥º¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄìÌÌ¤Ë³ê¤ê»ß¤á¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎÁàºîÀ¤¬¸þ¾å
¥Þ¥¦¥¹¤ò·ã¤·¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤¬¤º¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¤ÌÖÌÜ¤ÎÉÛ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î³ê¤é¤«¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ª¤è¤Ó¹â¤¤¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëÂÑ¼¾À
ÂÑ¼¾À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼¾ÅÙ¤Ë¤è¤ë³ê¤ê¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÇ®Àï¤ÎºÇÃæ¤â¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¹ØÆþÀ©¸Â¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
BenQ ZOWIE ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡ÖG-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖH-SR-SE ROUGE II¡×¡ÖG-SR III¡×¡ÖH-SR III¡×¤ÎÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Å¾ÇäÅù¤¬ÌÜÅª¤È¸«¤é¤ì¤ëÂçÎÌ¹ØÆþ¤òÍ½ËÉ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¯Çä¸å1¥«·î´Ö¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¡ÊÃíÊ¸¼Ô¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥áー¥ë¡¢³ÆÁ÷ÉÕÀè¤ÈÇÛÁ÷Àè½»½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤³Æ¼ï1ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï²¼µ¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯2·î6Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á～µ¬Äê¿ôÅþÃ£¤Þ¤Ç
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢½ÅÊ£¤Î¾ì¹ç¤Ï2²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÃíÊ¸¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë½ÅÊ£¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃíÊ¸³ÎÇ§µÚ¤Ó¾¦ÉÊ½Ð²Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃíÊ¸³ÎÇ§¸å²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯½Ð²ÙÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃíÊ¸³ÎÇ§¤Îºî¶È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÀ½ÉÊÅþÃå¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤òÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥ó¥Ðー¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤´ÃíÊ¸¾õ¶·¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ZOWIE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ZOWIE¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È³Ú¤·¤µ¤ò¿¿¤Ë¹â¤á¤ë¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥×¥í¸þ¤±¥²ー¥ß¥ó¥°À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢BenQ¤ÎÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2008Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥×¥í¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¥²ー¥ß¥ó¥°À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÀì¿´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢e-Sports¤ò°¦¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡ØBenQ¡¡ZOWIE¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢e-Sports¸þ¤±À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ZOWIE
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://zowie.benq.com/ja/index.html
¢£BenQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BenQ Corporation¤Ï¡¢1984Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¡ÖBringing Enjoyment and Quality to Life¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢À¸³è¤Ë³Ú¤·¤µ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤Ù¤¯¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¶µ°é¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥³¥È¡Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¾ìÌÌ¡Ë¤ò¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤»¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¡ÊÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Î¤´Äó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.benq.com/ja-jp/index.html
¢£¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡0570-015-533
·îÍË¤«¤é¶âÍË¡¡9¡§30～17¡§00¡¡ÅÚÆü½ËÆü¡¦ÊÀ¼Ò»ØÄêÆü¤ò½ü¤¯
E-mail¤ªÌä¹ç¤»¡§ support@benq.jp