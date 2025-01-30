＜　デタリキZ 特別防衛局隊員の日常　＞スマートフォン向けApp Store／Google Play版の事前登録を開始！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、PC（ブラウザ版）/DMM GAMESストア（android向けアプリ）/ DMM GAME PLAYERで配信中のフル3Dバトルゲーム『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』の、App Store／Google Play版の事前登録を1月30日（木）より開始したことをお知らせいたします。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6449013994(https://apps.apple.com/jp/app/id6449013994)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.detarikiz&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.detarikiz&hl=ja)

事前登録サイト：https://detarikiz.jp/(https://detarikiz.jp/)

▼「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

DMM GAMESで好評配信中！ PC/Android/DMM GAME PLAYERで遊べる、フル3D本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。

■スマホ版PVを公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dV4LVLa43GE ]

▼アイドルも推せちゃう！盛りだくさんの内容を体験しよう

かわいいデフォルメキャラが活躍する3Dバトルでは、班員の女の子達は、ジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！

お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々なあなた次第です。

原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏ら豪華クリエイターを

迎え、2024年からはアイドルユニットが続々登場。オリジナル楽曲も楽しめます。

▼スマートフォンでどこでもデタリキ！本日よりiOS/androidアプリの事前登録が開始！

1月30日（木）より、App Store／Google Play版「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」の、事前登録を開始いたしました。

これを記念して、登録者数に応じ豪華報酬がもらえる、事前登録キャンペーンを実施中です。

今すぐキャンペーンに参加して、最大10,000ジェムと、SSR以上確定プレミアム10連ガチャチケットを手に入れましょう！

※ジェム、ガチャチケットはサービス開始後にゲーム内のアイテムボックスより獲得できます。

【開催期間】2025年1月30日（木）事前登録開始 ～ 事前登録終了まで

▼最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たる、スマホ版 事前登録開始記念キャンペーンを実施中！

1月30日（木）の事前登録開始より、抽選でAmazonギフトカード番号がもらえるキャンペーンを公式X（@Detariki）にて実施中です！

アプリの最新情報は公式Xにて随時お知らせいたしますので、ぜひフォローしてキャンペーンにご参加ください。詳細につきましては該当ポストをご確認ください。

キャンペーン参加方法

1.「デタリキZ」公式Xアカウント（@Detariki）をフォロー

2.対象のキャンペーンポストをリポスト

3.キャンペーンURLから結果を確認

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは、DMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。

【開催期間】2025年1月30日（木）事前登録開始 ～ 2025年2月2日（日）23：59まで

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」公式

【公式Xアカウント】

https://x.com/Detariki(https://x.com/Detariki)

【公式Youtubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@3drpgzdmmgames494(https://www.youtube.com/@3drpgzdmmgames494)

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム： App Store / Google Play / PC（ブラウザ版）／DMM GAMESストア版／DMM GAME PLAYER版

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です

※各キャンペーン内容及び期間は変更となる可能性があります。

※ゲーム画面は開発中のものです