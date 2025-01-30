【ＪＫＫ東京×東京薬科大学】日野市の地域と学生をつなぐ連携協定を締結
ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：中井敬三、以下「ＪＫＫ」）と東京薬科大学（本部：東京都八王子市、学長：三巻祥浩）は、地域コミュニティの活性化と学生の人材育成を目的とした連携協定を令和７年１月30日(木曜日)に締結しました。
この協定に基づき、学校法人東京薬科大学が運営する「東京薬科大学」の通学圏内にある平山住宅（東京都日野市）で、自治会との交流促進など地域活動を行う学生の入居を支援します。これにより、地域に根ざした活気あるコミュニティの形成を目指します。
連携スキーム
■背景
少子高齢社会が進む中、ＪＫＫ住宅※では、自治会活動への参加者減少などによる地域コミュニティの低下や、入居者同士や地域とのつながりの希薄化が課題となっています。
こうした背景から、当連携協定を締結することで、学生の住環境を整備するとともに、地域住民との交流を通じて、学生の人材育成と地域コミュニティの活性化を目指します。
※ JKKが建設・管理する一般賃貸住宅
■平山住宅の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/201_1_89ec903e07dd53c68cdfd4ed84dee4d3.jpg ]
住宅の詳細 :
https://www.to-kousya.or.jp/chintai/reco/hirayama.html
平山住宅の外観
■学校法人東京薬科大学の概要
所在地 東京都八王子市堀之内1432-1
設立 明治13年（東京薬舗学校設立）
代表者 理事長 楠 文代
学長 三巻 祥浩
学部等 薬学部、生命科学部
学生数 3,800人
アクセス JR中央線・豊田駅よりバス8分、
京王線・平山城址公園駅、京王堀之内駅よりバス8分
建学の精神 花咲け、薬学・生命科学
教育理念 ヒューマニズムの精神に基づいて、視野の広い、心豊かな人材を育成し、
薬学並びに生命科学の領域にて、人類の福祉と世界の平和に貢献します。
ＷＥＢサイト :
https://www.toyaku.ac.jp/
東京薬科大学の外観
■ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）概要
所在地 東京都渋谷区神宮前5-53-67
設立 昭和41年4月
代表者 理事長 中井 敬三
事業内容 １.賃貸住宅及び関連施設の管理事業、建設事業
２.公営住宅等の管理受託事業
ＷＥＢサイト :
https://www.to-kousya.or.jp/
YouTube
父娘の新しい一歩を支えるＪＫＫ東京のショートストーリー。YouTube公式チャンネルにて公開中！
【公式】ＪＫＫ東京 東京都住宅供給公社
詳細を見る :
https://youtu.be/prDrdZJuP9U
くじらの妖精「ユトジラ（ＪＫＫ東京のイメージキャラクター）」が、ＪＫＫ住宅の周辺をお散歩している様子を発信中。
【公式】ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）
@jkktokyo_official
詳細を見る :
https://www.instagram.com/jkktokyo_official/
Ｘ（旧ツイッター）
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【公式】 ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）
＠JKKTOKYO_info
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https://x.com/jkktokyo_info