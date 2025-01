ディジデイ・ジャパン主催、次世代メディアビジネスを考察するカンファレンスが2/7開催！

株式会社TNLメディアジーン ジャパン

TNLメディアジーン(NASDAQ:TNMG)のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するディジデイ・ジャパン(Digiday Japan)は、2025年2月7日(金)、東京・JP TOWERにてマーケティングカンファレンス「DIGIDAY PUBLISHING SUMMIT 2025」(https://event.digiday.jp/event/digiday-publishing-summit-2025/)を開催します。

|DIGIDAY PUBLISHING SUMMIT とは

DIGIDAY PUBLISHING SUMMITは、国内外の新聞社や出版社を中心とした1次情報パブリッシャーのエグゼクティブが集うイベントです。当日はセッション聴講のみならずディスカッションを通し、メディアビジネスを次のステップへと進めるためのヒントを模索します。 登壇者やセッション内容は、イベント公式サイトで随時公開予定です。

|2025年のテーマは「Unlock the Value of Media」。収益を最大化する次世代メディアビジネスを探る

メディア業界は、急速なデジタル化と消費者行動の変化により、持続可能な収益モデルの確立が求められています。広告収益に依存しない新たな収益源の開発、データ駆動型の戦略、そしてAIを活用したコンテンツ開発や顧客体験の向上が競争力を高める鍵となります。本イベントでは、急速に進化するメディア環境における次世代のビジネス戦略について、エグゼクティブとともに考察します。

|開催概要

イベント名: DIGIDAY PUBLISHING SUMMIT 2025

メインテーマ:Unlock the Value of Media

開催日時: 2025年2月7日(金)

開催場所: JP TOWER(東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階)

開催形式:オフライン

公式サイト:https://event.digiday.jp/event/digiday-publishing-summit-2025/

スポンサー: PIANO Japan株式会社、Labrador CMS

参加企業:

アイティメディア/アイランド / 朝日インタラクティブ / 朝日新聞社 / イード / インプレス / NHK / オールアバウト / 音元出版 / 講談社 / 光文社 / ゴルフダイジェスト・オンライン / コンデナスト・ジャパン / 産経デジタル / ジェイ・キャスト / CINRA, Inc / 世界文化ホールディングス / テレビ東京コミュニケーション / 東洋経済新報社 / 日本ビジネスプレス/バズフィードジャパン / ぴあ朝日ネクストスコープ / Financial Times (Japan) Ltd / プレジデント / 文藝春秋 / 毎日新聞社 / マガジンハウス / メディア・ヴァーグ / リンクタイズデジタル / WOWOW / ワン・パブリッシング

※ロゴ/企業名 ABC順、法人格省略

※1月30日(木)時点

|チケット詳細・ご購入はこちら:

https://eventregist.com/e/dps2025

▼ディジデイ・ジャパンについて

「ディジデイ・ジャパン」は、メディアとマーケティングという不可分の両業界をグローバルな視点で捉え、報道および考察するだけでなく、イベントおよびコミュニティ運営などを通して、その発展に寄与することを目指すデジタルマーケティング戦略情報メディアです。 また、そのバーティカルメディアとしてビューティ&ファッション、ウェルネス業界の最新動向をお届けする「グロッシー」、小売業界に起きている再改革をデジタル視点で捉える「モダンリテール」が存在します。

https://digiday.jp/

【本件に関するお問合せ】

株式会社メディアジーン 広報担当

https://www.mediagene.co.jp/about#contact