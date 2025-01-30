【BOUROU LAKE TOYA】洞爺湖温泉冬花火が2025は2月1日(土)から開催します。
野口観光マネジメント株式会社
BOUROU LAKE TOYA 外観です。
野口観光マネジメント株式会社 BOUROU LAKE TOYA（北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8/取締役 総支配人佐原 誠）からのご案内です。
BOUROU LAKE TOYAがあります、
洞爺湖温泉街では2025年2月1日（土）～12日（水）まで、
期間限定で冬の夜空を彩る「洞爺湖温泉 冬花火2025」が開催されます。
洞爺湖汽船本社前桟橋（弊社グループ施設、乃の風リゾート付近）より、
期間中毎夜20：30～約8分間の花打ち上げがございます。
■開催期間
2025年2月1日（土）～12日（水）まで
■打ち上げ時間
毎夜20：30～ 約8分間(荒天時中止)
■料金無料
■打ち上げ場所
洞爺湖汽船本社前桟橋
（洞爺湖温泉バスターミナルより徒歩10分）
この機会に冬の洞爺湖温泉に足をお運びいただき、
この時期にしか味わえない『音と花火のエンターテイメントショー』を、存分にご堪能くださいませ♪
BOUROU LAKE TOYA 外観です。
■ご予約はこちら
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=0190d885-f722-7616-918a-d6ef8103e548&type=plan&utm_source=cdp(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=0190d885-f722-7616-918a-d6ef8103e548&type=plan&utm_source=cdp)