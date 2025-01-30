【BOUROU　LAKE　TOYA】洞爺湖温泉冬花火が2025は2月1日(土)から開催します。

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野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社　BOUROU　LAKE　TOYA（北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8/取締役　総支配人佐原　誠）からのご案内です。



BOUROU　LAKE　TOYAがあります、


洞爺湖温泉街では2025年2月1日（土）～12日（水）まで、


期間限定で冬の夜空を彩る「洞爺湖温泉　冬花火2025」が開催されます。



洞爺湖汽船本社前桟橋（弊社グループ施設、乃の風リゾート付近）より、


期間中毎夜20：30～約8分間の花打ち上げがございます。



■開催期間


2025年2月1日（土）～12日（水）まで



■打ち上げ時間


毎夜20：30～　約8分間(荒天時中止)



■料金無料


■打ち上げ場所


洞爺湖汽船本社前桟橋


（洞爺湖温泉バスターミナルより徒歩10分）



この機会に冬の洞爺湖温泉に足をお運びいただき、


この時期にしか味わえない『音と花火のエンターテイメントショー』を、存分にご堪能くださいませ♪




BOUROU　LAKE　TOYA　外観です。

■ご予約はこちら


https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=0190d885-f722-7616-918a-d6ef8103e548&type=plan&utm_source=cdp(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=0190d885-f722-7616-918a-d6ef8103e548&type=plan&utm_source=cdp)