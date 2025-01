ヌーラボ、社内外から事業アイデアの公募する新規事業創出プログラム「Nu Source（ヌーソース）」を始動

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com)(本社:福岡県福岡市、代表取締役:橋本正徳、以下 ヌーラボ)は、チームが創造的にコラボレーションできる社会を目指し、モノづくりに情熱を持つディベロッパーたちによる新規事業の創出を図るプログラム「Nu Source(ヌーソース)」を始動し、まずは従業員を対象としたエントリーを2025年2月10日(月)より開始します。このプログラムを通じて、2030年までに新たに3つ以上の事業の誕生を目指します。社外からのエントリー開始時期については、2025年春頃からを予定しています。

■ Nu Source始動の背景

「Nu Source」は、チームが創造的にコラボレーションできる社会を目指し、モノづくりに情熱を持ったディベロッパーたちによる新規事業の創出を図るプログラムです。



ヌーラボは、「To make creating simple and enjoyable.(創造を易しく楽しく)」というブランドミッションのもと、「Backlog」「Cacoo」「Nulab Pass」をはじめ、チームで働く全ての人のためのコラボレーションツールを提供してきました。



これらのツールの多くには、「つくりたい」という純粋な思いを持った人たちによるプロトタイピング、仮説検証を重ね、自らも使いながらプロダクトを磨くスタイルで成長した歴史があります。

まずは「つくりたい」「おもしろい」「届けたい」という思いからサービスが始まる。そんな情熱を起点としたサービスがもっと世の中に生まれてほしいという思いから、我々はヌーラボの社内外を問わず、情熱を持ったディベロッパーたちの出会いとアイデアの創発により、イノベーティブなプロダクトを創出する新しいプロジェクト「Nu Source」の始動します。

■ Nu Sourceの名前の由来

「Nu Source」は、「Nulab」と「Source」を掛け合わせた造語です。「Source」には、4つの意味が込められています。

- 物事の「起源」- プログラミング言語で書かれたソースコード- ソース原理において定義されている『あらゆる活動における「特別な1人」』- ヌーラボのキャラクター「ヌーマン」が持っている「Good Source」

ヌーラボは、新規事業開発におけるキーワードは「Source」です。たくさんの「Good Source」が生まれる世界、そして技術者が何度でも挑戦できる環境をつくることで、新規事業へと繋げるべく、「Nu Source」を推進してまいります。

■ 応募から採択までのフロー

期間中、応募を受付次第、随時審査を実施いたします。2025年春頃からは、ヌーラボ従業員以外の方も応募が可能になります。

■ 代表 橋本正徳よりコメント

株式会社ヌーラボ 代表取締役 CEO 橋本 正徳

株式会社ヌーラボも20周年を超え、「To make creating simple and enjoyable.(創造を易しく楽しく)」のミッションに向けてさらにコミットしていきます。労働力不足、多様性、グローバリズム、AI、ワークライフバランス、などなど、複雑性が高くなっていく未来の私たちの働き方ですが、きっとテクノロジーで易しく楽しくブレイクスルーできると信じています。もし、このリリースを読んでくれている貴方が、新たなソース(起源)であれば、共に我々の熱い情熱を炸裂させましょう。

■ プログラム始動記念イベントのお知らせ

香港を拠点に活動する起業家・投資家のTak Lo氏、ロンドンでスタートアップを支援しているTony Hughes 氏。また国内からはエフェクチュエーション研究の第一人者である吉田満梨氏や、『すべては1人から始まる』の翻訳者であり新しい組織運営の研究をしている山田裕嗣氏をお招きし、「Nu Source」のプログラム始動を記念したイベントを開催します。プログラムへのご応募意思を問わず参加することが可能です。ぜひお申し込みください。

ゲストスピーカー

Tak Lo氏

AI技術に特化した最初のアクセラレーターや1.6万人を超える購読者を持つAIとビジネスに関するニュースレターを設立。ロンドンビジネススクール MBA取得、シカゴ大学で経済学 AB取得。アルメニア アメリカン大学の教授。

リーダーシップとAIに関する書籍「I, Leader: Leadership Philosophy from the Army and Startups for the Age of AI」を執筆。技術および経済変革について組織に助言を行い、香港やエストニアを含むさまざまな政府パネルに参加。BloombergやThe EconomistなどのグローバルメディアやTEDxのようなイベントでの講演実績を持つ。

Tony Hughes氏

20年以上の経験を持つ起業家、投資家、メンター、コンサルタント。

イギリス初のデジタルコンテンツインキュベーターを設立し、多くのテックスタートアップを支援。また、Tech City Investment OrganisationやTech Northの創設メンバーとして、現在はイギリス政府のGlobal Entrepreneur Programmeのディールメーカーとして活躍。2021年に、Symphony AssociatesのCEOとして企業の成長支援に従事し、2023年には、企業が国際市場にアクセスするデータとインサイトを提供するLocate Marketsを共同設立。

吉田 満梨氏

神戸大学大学院 経営学研究科・准教授。神戸大学大学院経営学研究科 博士後期課程修了(商学博士)。首都大学東京(現・東京都立大学)都市教養学部助教、立命館大学経営学部准教授を経て、2021年より現職。専門はマーケティング論で、特に新しい製品市場の形成プロセスに関心を持つ。著書に『エフェクチュエーション:優れた起業家が実践する「5つの原則」』(共著・ダイヤモンド社)、訳書に『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(共訳・碩学舎)など。

山田 裕嗣氏

人材育成・組織開発のコンサルティング、大手ITベンチャーのHRを経て、2012年よりBtoB SaaSの株式会社サイカの創業に参画、代表取締役COOを務める。2017年に独立し、上場を目指すベンチャー企業の組織戦略の立案・実行、大企業の人材育成や新規事業の立ち上げ等を支援。2021年10月に株式会社令三社を設立、代表取締役に就任。ティール組織・自己組織化などに関する国内外の有識者との議論や、新しい組織運営を目指す企業のサポートを手掛ける。『Signs of the Shift』(著作)、『すべては1人から始まる』(翻訳・監修)、『コーポレートレベルズ』(翻訳)

■ プログラム説明会

<開催概要>- 日時 2025年3月13日(木) 17:15開場 18:00開始- 場所 ユナイテッドシネマ キャナルシティ13 シアター9(住所 / 中洲川端駅より徒歩10分、櫛田神社前駅より徒歩3分)詳しいアクセスについては、キャナルシティ13の「劇場アクセス(https://www.unitedcinemas.jp/canalcity/about-theater.html)」をご確認ください。- 申込 Nu SourceのPeatix(https://nu-source.peatix.com/)よりお申し込みください。- 言語 一部、英語話者によるセッションがございますが、同時通訳は行いません。後日、参加者限定で日本語字幕付きの動画を配信いたします。

本プログラムの詳細について、オンラインでの説明会や個別相談会を随時実施しています。ヌーラボの従業員でなくても、2025年春頃のエントリー開始を待たずに説明会や勉強会への参加が可能です。ご応募の意思は問いませんので、ぜひお気軽にご参加ください。

開催日程

2025年2月12日(水) 18:00~19:00 ★

2025年2月19日(水) 17:00~18:00

2025年2月26日(水) 17:00~18:00

2025年3月5日(水) 17:00~18:00

★の記載がある回は、代表の橋本も参加いたします。

申し込み

Nu SourceのPeatix(https://nu-source.peatix.com/)よりお申し込みください。

■ ヌーラボが提供するサービスについて

ヌーラボは、プロジェクト管理ツール「Backlog」、オンライン作図ツール「Cacoo」、組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高めるための「Nulab Pass」を開発・提供しています。





■ 株式会社ヌーラボについて

