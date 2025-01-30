『アルネットホームpresents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』人気ラーメン店全16店舗決定！！（埼玉）
2月28日（金）から始まるイベント『アルネットホームpresents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』（https://nack5-ramenfes.com/）の参加ラーメン店が決定いたしました！
第1弾：2月28日（金）～3月3日（月）
第2弾：3月6日（木）～3月9日（日）
◆HP ：https://nack5-ramenfes.com/
◆SNS
Instagram ：https://www.instagram.com/nack5_ramenfes/
X（Twitter）：https://x.com/nack5_ramenfes
◆開催日時
（第1弾）2025年2月28日（金）～3月3日（月）
・11:00～20:00（最終日は18:00終了）
（第2弾）2025年3月6日（木）～3月9日（日）
・11:00～20:00（最終日は18:00終了）
会場 ：さいたまスーパーアリーナ けやきひろば
（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心10）
出店数 ：計16店舗（第1弾：8店舗、第2弾：8店舗）
入場料 ：無料
料金 ：ラーメン1杯 1,000円（税込）
◆第一弾 2月28日（金）～3月3日（月）
１.in EZO 本店
「じゃが白湯味噌の新感覚札幌ラーメン！」
炙り豚バラが特徴！ジャガイモ使用の濃厚ヘルシー味噌×特注麺
２.鬼そば 藤谷
「松坂牛の煮込み濃厚味噌󠄀ラーメン～春の旬素材スープ～」
世界の中心ニューヨークラーメングランプリで最も売れた殿堂入り濃厚味噌󠄀ラーメン
３.俺の生きる道
「俺のラーメン」
二郎系本格派！豚骨×豚肉スープ！お店と変わらない最高の味！
４.寿製麺 よしかわ
「名古屋コーチンの極上炙り肉中華そば塩」
名古屋コーチン×自家製塩だれ素材の旨味際立つ極上シンプルラーメン
５.燕三条中華そば ぎと家
「ぎと家の中華そば（手揉みver）」
加水手揉み麺×豚骨背脂に新潟の煮干を効かせたご当地ラーメン
６.トーキョーニューミクスチャーヌードル 八咫烏 CHIKARABO
「Dystopia 青椒肉絲」
和牛テールのスープ＆特製麺奥深いイベント限定ラーメン
７.麺屋 愛心
「新潟生姜醤油らーめん」
生姜香る熟成醤油とたっぷりのチャーシュー新潟ご当地ラーメン！
８.麺屋 ようすけ
「佐野ラーメン チャーシュー盛り」
佐野名物！ツルムチ麺×旨出汁スープ行列必至ご当地ラーメン！
◆第二弾 3月6日（木）～3月9日（日）
１.亀戸煮干中華蕎麦 つきひ
「秋刀魚煮干と秋刀魚節の中華蕎麦」
煮干と秋刀魚の旨みをふんだんに使った中華蕎麦！日本人ならみんな好きな味！
２.KUCHE
「RAMEN KURO」
大阪で人気【魔訶不思議系つけ麺KURO】の魔訶不思議なツケダレを使ったラーメン
３.のどぐろつけ麺smile
「三重県をギュッと！伊勢海老のらぁめん」
松阪豚×桑名もち小麦×伊勢海老出汁地産地消の絶品ラーメン
４.本家 第一旭
「京都ラーメン」
昭和22年創業、京都素材香る老舗醤油ラーメン！
５.味噌麺処 花道庵
「濃厚肉味噌ラーメン」
濃厚味噌スープ×特製豚バラチャーシュー、東京味噌ラーメン！
６.麺処若武者
「濃厚福島鶏白湯」
福島三大鶏×濃厚コラーゲンスープ、旨味凝縮贅沢鶏ラーメン
７.麺屋 音
「日本三大地鶏金色鶏白湯」
とろとろ極上鶏白湯×豪華チャーシュー、絶品至福ラーメン！
８.麺家 たけ田
「鳥取牛骨らーめん」
鳥取で長年愛されているソウルフード。あっさり飲みやすく牛の香りがクセになる一杯。
※当日販売されるラーメンは画像とイメージが異なる場合がございます。
◆NACK5公開生放送も開催！！
・3月1日（土）12:55～17:55「HITS! THE TOWN」
バカボン鬼塚
山口五和
・3月9日（日）12:55～17:55「カメレオンパーティー」
土屋礼央
佐々木もよこ
他、多数イベントも開催予定！！
※日時・出演者は決定次第、各種SNSにて公開いたします。
主催：株式会社エフエムナックファイブ
特別協賛：大賀建設株式会社（代表取締役社長：須賀亮）
注文住宅「アルネットホーム」を埼玉・群馬・栃木・茨城・千葉で展開。
◆イベント概要
『アルネットホーム presents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』
テーマは「HOT」。本イベントは、地域NO.1ラジオステーションNACK5のリスナーに楽しんでいただける熱い！ラーメンフェスティバルとして開催。寒い冬をHOTにするイベント趣旨とアルネットホームの主力商品である「極暖の家」を通じて「温かさ＝HOT」を追求するアルネットホームの共感により実現しました。より多くの方に熱狂的な体験をお届けし、日本一HOTな埼玉をさらに熱く盛り上げます。
◆HP：https://nack5-ramenfes.com/
◆SNS
Instagram ：https://www.instagram.com/nack5_ramenfes/
X（Twitter）：https://x.com/nack5_ramenfes