『アルネットホームpresents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』人気ラーメン店全16店舗決定！！（埼玉）

NACK5ラーメンフェスティバル運営事務局

2月28日（金）から始まるイベント『アルネットホームpresents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』（https://nack5-ramenfes.com/）の参加ラーメン店が決定いたしました！

第1弾：2月28日（金）～3月3日（月）第2弾：3月6日（木）～3月9日（日）

◆HP ：https://nack5-ramenfes.com/

◆SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/nack5_ramenfes/

X（Twitter）：https://x.com/nack5_ramenfes

◆開催日時

（第1弾）2025年2月28日（金）～3月3日（月）

・11:00～20:00（最終日は18:00終了）

（第2弾）2025年3月6日（木）～3月9日（日）

・11:00～20:00（最終日は18:00終了）

会場 ：さいたまスーパーアリーナ けやきひろば

（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心10）

出店数 ：計16店舗（第1弾：8店舗、第2弾：8店舗）

入場料 ：無料

料金 ：ラーメン1杯 1,000円（税込）

◆第一弾 2月28日（金）～3月3日（月）

１.in EZO 本店

「じゃが白湯味噌の新感覚札幌ラーメン！」

炙り豚バラが特徴！ジャガイモ使用の濃厚ヘルシー味噌×特注麺

２.鬼そば 藤谷

「松坂牛の煮込み濃厚味噌󠄀ラーメン～春の旬素材スープ～」

世界の中心ニューヨークラーメングランプリで最も売れた殿堂入り濃厚味噌󠄀ラーメン

３.俺の生きる道

「俺のラーメン」

二郎系本格派！豚骨×豚肉スープ！お店と変わらない最高の味！

４.寿製麺 よしかわ

「名古屋コーチンの極上炙り肉中華そば塩」

名古屋コーチン×自家製塩だれ素材の旨味際立つ極上シンプルラーメン

５.燕三条中華そば ぎと家

「ぎと家の中華そば（手揉みver）」

加水手揉み麺×豚骨背脂に新潟の煮干を効かせたご当地ラーメン

６.トーキョーニューミクスチャーヌードル 八咫烏 CHIKARABO

「Dystopia 青椒肉絲」

和牛テールのスープ＆特製麺奥深いイベント限定ラーメン

７.麺屋 愛心

「新潟生姜醤油らーめん」

生姜香る熟成醤油とたっぷりのチャーシュー新潟ご当地ラーメン！

８.麺屋 ようすけ

「佐野ラーメン チャーシュー盛り」

佐野名物！ツルムチ麺×旨出汁スープ行列必至ご当地ラーメン！

◆第二弾 3月6日（木）～3月9日（日）

１.亀戸煮干中華蕎麦 つきひ

「秋刀魚煮干と秋刀魚節の中華蕎麦」

煮干と秋刀魚の旨みをふんだんに使った中華蕎麦！日本人ならみんな好きな味！

２.KUCHE

「RAMEN KURO」

大阪で人気【魔訶不思議系つけ麺KURO】の魔訶不思議なツケダレを使ったラーメン

３.のどぐろつけ麺smile

「三重県をギュッと！伊勢海老のらぁめん」

松阪豚×桑名もち小麦×伊勢海老出汁地産地消の絶品ラーメン

４.本家 第一旭

「京都ラーメン」

昭和22年創業、京都素材香る老舗醤油ラーメン！

５.味噌麺処 花道庵

「濃厚肉味噌ラーメン」

濃厚味噌スープ×特製豚バラチャーシュー、東京味噌ラーメン！

６.麺処若武者

「濃厚福島鶏白湯」

福島三大鶏×濃厚コラーゲンスープ、旨味凝縮贅沢鶏ラーメン

７.麺屋 音

「日本三大地鶏金色鶏白湯」

とろとろ極上鶏白湯×豪華チャーシュー、絶品至福ラーメン！

８.麺家 たけ田

「鳥取牛骨らーめん」

鳥取で長年愛されているソウルフード。あっさり飲みやすく牛の香りがクセになる一杯。

※当日販売されるラーメンは画像とイメージが異なる場合がございます。

◆NACK5公開生放送も開催！！

・3月1日（土）12:55～17:55「HITS! THE TOWN」

バカボン鬼塚山口五和

・3月9日（日）12:55～17:55「カメレオンパーティー」

土屋礼央佐々木もよこ

他、多数イベントも開催予定！！

※日時・出演者は決定次第、各種SNSにて公開いたします。

主催：株式会社エフエムナックファイブ

特別協賛：大賀建設株式会社（代表取締役社長：須賀亮）

注文住宅「アルネットホーム」を埼玉・群馬・栃木・茨城・千葉で展開。

◆イベント概要

『アルネットホーム presents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』

テーマは「HOT」。本イベントは、地域NO.1ラジオステーションNACK5のリスナーに楽しんでいただける熱い！ラーメンフェスティバルとして開催。寒い冬をHOTにするイベント趣旨とアルネットホームの主力商品である「極暖の家」を通じて「温かさ＝HOT」を追求するアルネットホームの共感により実現しました。より多くの方に熱狂的な体験をお届けし、日本一HOTな埼玉をさらに熱く盛り上げます。

◆HP：https://nack5-ramenfes.com/

◆SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/nack5_ramenfes/

X（Twitter）：https://x.com/nack5_ramenfes