PlayStation4版リリース！ ハーレムADV『草食系男子の言いなり入院生活』が2025年1月30日（木）にPlayStation Storeにて発売！
サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「PandaShojo」は、ノベルゲーム『草食系男子の言いなり入院生活- A passive boy at the Huntress clinic -』のPlayStation4版を2025年1月30日（木）に発売したことをお知らせします。
本作は、ニンテンドーeショップ、DLSiteに続き、新たにPlayStation Storeでの展開となります。
PlayStation Storeページ :
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010364
たまたま運ばれた病院は……イタズラナースの巣窟！？『草食系男子の言いなり入院生活- A passive boy at the Huntress clinic -』発売！
大きな交通事故に遭ってしまった主人公は、とある病院に運ばれた。
怪我により手も足も動かせず、ナースたちに身を任せるしかない生活を送ることに。
普通の病院なら何も問題はないはずだったが……。
そこはなんと、イタズラ好きなナースたちが働く病院だった！
迫ってくる彼女たちに抵抗もできず、逃げ出すことも許されない。
彼女たちの言いなりになるしかない入院生活が幕を開ける……！
◆キャラクター紹介
山村 凛子 (やまむら りんこ)
医者としては優秀だが可愛い男の子に目がない、冷酷ドSな女医。
佐々木 麻友 (ささぎ まゆ)
患者に対してとても優しく、真摯な対応をするためファンが多い。
阿邊 美空 (あべ みそら)
怠惰で適当な性格のナース。可愛いからと許されている部分が多い。
◆ゲーム概要
タイトル ：草食系男子の言いなり入院生活- A passive boy at the Huntress clinic -
価格 ：1,980円（税込）
発売日 ：2025年1月30日（木）
対応プラットフォーム ：PlayStation 4、Nintendo Switch(TM)、PC（Steam、DLsite）
PlayStation Store ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010364
ニンテンドーeショップ ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000063373
DLsite ：https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01000847.html
Steam：https://store.steampowered.com/app/2265010/_A_passive_boy_at_the_Huntress_clinic/
『PandaShojo』とは
『PandaShojo』は、「世界中の人々に、日本ならではのノベルゲームコンテンツをお楽しみいただく」をコンセプトに、さまざまな年齢やプラットフォーム、そして言語に対応したノベルゲームの開発を行っているゲームブランドです。
本ブランドは自動翻訳機能を実現したことで50言語以上に対応している他、 スマートフォンの iOS、 Android、家庭用ゲーム機のPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM) およびPCのSteam等の多様なプラットフォームにも順次対応していく予定です。
PandaShojo公式X :
https://twitter.com/CS_novelclub
(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.