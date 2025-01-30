PlayStation4版リリース！ ハーレムADV『草食系男子の言いなり入院生活』が2025年1月30日（木）にPlayStation Storeにて発売！

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サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「PandaShojo」は、ノベルゲーム『草食系男子の言いなり入院生活- A passive boy at the Huntress clinic -』のPlayStation4版を2025年1月30日（木）に発売したことをお知らせします。



本作は、ニンテンドーeショップ、DLSiteに続き、新たにPlayStation Storeでの展開となります。


PlayStation Storeページ :
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010364

たまたま運ばれた病院は……イタズラナースの巣窟！？『草食系男子の言いなり入院生活- A passive boy at the Huntress clinic -』発売！




大きな交通事故に遭ってしまった主人公は、とある病院に運ばれた。


怪我により手も足も動かせず、ナースたちに身を任せるしかない生活を送ることに。



普通の病院なら何も問題はないはずだったが……。


そこはなんと、イタズラ好きなナースたちが働く病院だった！



迫ってくる彼女たちに抵抗もできず、逃げ出すことも許されない。


彼女たちの言いなりになるしかない入院生活が幕を開ける……！


◆キャラクター紹介

山村 凛子 (やまむら りんこ)

医者としては優秀だが可愛い男の子に目がない、冷酷ドSな女医。




佐々木 麻友 (ささぎ まゆ)

患者に対してとても優しく、真摯な対応をするためファンが多い。




阿邊 美空 (あべ みそら)

怠惰で適当な性格のナース。可愛いからと許されている部分が多い。




◆ゲーム概要

タイトル ：草食系男子の言いなり入院生活- A passive boy at the Huntress clinic -


価格 ：1,980円（税込）


発売日 ：2025年1月30日（木）


対応プラットフォーム ：PlayStation 4、Nintendo Switch(TM)、PC（Steam、DLsite）



PlayStation Store ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010364


ニンテンドーeショップ ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000063373


DLsite ：https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01000847.html


Steam：https://store.steampowered.com/app/2265010/_A_passive_boy_at_the_Huntress_clinic/


『PandaShojo』とは

『PandaShojo』は、「世界中の人々に、日本ならではのノベルゲームコンテンツをお楽しみいただく」をコンセプトに、さまざまな年齢やプラットフォーム、そして言語に対応したノベルゲームの開発を行っているゲームブランドです。


本ブランドは自動翻訳機能を実現したことで50言語以上に対応している他、 スマートフォンの iOS、 Android、家庭用ゲーム機のPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM) およびPCのSteam等の多様なプラットフォームにも順次対応していく予定です。


PandaShojo公式X :
https://twitter.com/CS_novelclub

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