iFace 「Hang and （ハングアンド）」シリーズより ダブルリングストラップホルダー 新色ガンメタルが登場

写真拡大 (全3枚)

Hamee株式会社


あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード 3134）は、「Hang and （ハングアンド）」シリーズより、「iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング」の新色ガンメタルの販売を開始します。


2025年1月31日（金）よりiFace公式オンラインストアにて販売開始となります。


尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。


「iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング」は、第1弾（シルバー・ゴールド）が


登場から大人気で即完売となった商品です。お客様のご要望をたくさん頂き、第2弾のガンメタルが


発売となりました。スマートフォンとケースの間に挟むだけでショルダーストラップが付けられるストラップホルダーです。安定感を意識した2点吊りデザインと、経年劣化が少ない金属素材で作りました。





■iFace 「Hang and （ハングアンド）」シリーズで大人気のストラップホルダーダブルリングより


新色　ガンメタル登場！


経年劣化の少ない金属製を使用し、くるくる回らず安定感のあるストラップホルダー


スマートフォンとスマホケースの間に挟み込むだけで簡単にショルダーストラップの取り付けが可能です。


ストラップホルダーを底面に挟み込む仕様にすることで、背面がクリアなスマホケースでも、ホルダーが見えることなく、本来のスマートフォンケースのデザインを楽しむことができます。


また、充電口に干渉しないので、ストラップホルダーを挟んだまま充電が可能です。



■製品情報


・製品名　 ：iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング


・価格　　 ：1,800円（税込1,980円）


・対応機種　 ：iPhone12以降のiFaceケース　(※SE第3/第2世代を除く)


・色展開　　 ：ガンメタル


・発売日　　 ：2025年1月31日（金）


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/products/strapholder?id=41-987070


他Hamee本店及びiFace 原宿などiFace取扱店



■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について




「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。


耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。


世界累計販売個数は2,900万個。


公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗iFace原宿店


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifacelab



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp


Instagram（@iface_jp）　 ：https://www.instagram.com/iface_jp/


Facebook（@iface.jp）　 　 ：https://www.facebook.com/iface.jp/


LINE@（@iface_jp）　　 ：https://page.line.me/iface_jp


YouTube（iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp