iFace 「Hang and （ハングアンド）」シリーズより ダブルリングストラップホルダー 新色ガンメタルが登場

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード 3134）は、「Hang and （ハングアンド）」シリーズより、「iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング」の新色ガンメタルの販売を開始します。

2025年1月31日（金）よりiFace公式オンラインストアにて販売開始となります。

尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

「iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング」は、第1弾（シルバー・ゴールド）が

登場から大人気で即完売となった商品です。お客様のご要望をたくさん頂き、第2弾のガンメタルが

発売となりました。スマートフォンとケースの間に挟むだけでショルダーストラップが付けられるストラップホルダーです。安定感を意識した2点吊りデザインと、経年劣化が少ない金属素材で作りました。

■iFace 「Hang and （ハングアンド）」シリーズで大人気のストラップホルダーダブルリングより

新色 ガンメタル登場！

経年劣化の少ない金属製を使用し、くるくる回らず安定感のあるストラップホルダー

スマートフォンとスマホケースの間に挟み込むだけで簡単にショルダーストラップの取り付けが可能です。

ストラップホルダーを底面に挟み込む仕様にすることで、背面がクリアなスマホケースでも、ホルダーが見えることなく、本来のスマートフォンケースのデザインを楽しむことができます。

また、充電口に干渉しないので、ストラップホルダーを挟んだまま充電が可能です。

■製品情報

・製品名 ：iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング

・価格 ：1,800円（税込1,980円）

・対応機種 ：iPhone12以降のiFaceケース (※SE第3/第2世代を除く)

・色展開 ：ガンメタル

・発売日 ：2025年1月31日（金）

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/strapholder?id=41-987070

他Hamee本店及びiFace 原宿などiFace取扱店

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は2,900万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗iFace原宿店

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram（@iface_jp） ：https://www.instagram.com/iface_jp/

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LINE@（@iface_jp） ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube（iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp