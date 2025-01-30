iFace 「Hang and （ハングアンド）」シリーズより ダブルリングストラップホルダー 新色ガンメタルが登場
あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード 3134）は、「Hang and （ハングアンド）」シリーズより、「iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング」の新色ガンメタルの販売を開始します。
2025年1月31日（金）よりiFace公式オンラインストアにて販売開始となります。
尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。
「iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング」は、第1弾（シルバー・ゴールド）が
登場から大人気で即完売となった商品です。お客様のご要望をたくさん頂き、第2弾のガンメタルが
発売となりました。スマートフォンとケースの間に挟むだけでショルダーストラップが付けられるストラップホルダーです。安定感を意識した2点吊りデザインと、経年劣化が少ない金属素材で作りました。
■iFace 「Hang and （ハングアンド）」シリーズで大人気のストラップホルダーダブルリングより
新色 ガンメタル登場！
経年劣化の少ない金属製を使用し、くるくる回らず安定感のあるストラップホルダー
スマートフォンとスマホケースの間に挟み込むだけで簡単にショルダーストラップの取り付けが可能です。
ストラップホルダーを底面に挟み込む仕様にすることで、背面がクリアなスマホケースでも、ホルダーが見えることなく、本来のスマートフォンケースのデザインを楽しむことができます。
また、充電口に干渉しないので、ストラップホルダーを挟んだまま充電が可能です。
■製品情報
・製品名 ：iFace Hang and ストラップホルダー ダブルリング
・価格 ：1,800円（税込1,980円）
・対応機種 ：iPhone12以降のiFaceケース (※SE第3/第2世代を除く)
・色展開 ：ガンメタル
・発売日 ：2025年1月31日（金）
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/strapholder?id=41-987070
他Hamee本店及びiFace 原宿などiFace取扱店
■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について
「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。
耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。
世界累計販売個数は2,900万個。
公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。
■iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/
■iFace公式実店舗iFace原宿店
営業時間：11:30~20:00
定休日：年中無休
住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03
https://jp.iface.com/pages/ifacelab
■iFace 日本公式SNSアカウント
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■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp