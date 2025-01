見始めたら“沼落ち確定”のボーイズオーディション番組5作品ZEROBASEONEを輩出した『BOYS PLANET』、いま話題の『UNIVERSE LEAGUE』など世界中が熱狂した人気作品が勢ぞろい

株式会社AbemaTV(C)AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を400作品以上配信しております。

このたび、「ABEMA」では先日最終回を迎えたグローバルボーイズグループオーディション『UNIVERSE LEAGUE』をはじめとした、見始めたら止まらない人気ボーイズオーディション番組を5作品ご紹介いたします。

今年の夏に日本2都市で初のスタジアム公演の開催を発表したENHYPEN 。そんなENHYPENが誕生した韓国発の観察型リアリティー番組『I-LAND』は、韓国のみならずベトナムや台湾、日本など世界各国から集まった23人の志願者たちがデビューを目指し真剣勝負を繰り広げました。ENHYPENのメンバーはもちろんのこと、日本を中心に活動する9人組グローバルボーイズグループ&TEAM のK、TAKI、NICHOLAS、EJらも参加者として出演。さらに、最終話にはBTSのメンバー全員が生出演するなどボーイズオーディション史上、最も注目度の高い番組として人気を集めました。世界を熱狂させるENHYPENの貴重なデビュー前の様子を、ぜひこの機会にお楽しみください。

ZEROBASEONEを輩出した『BOYS PLANET』は、日中韓の9人組グローバルガールズグループ・Kep1erを生んだ『Girls Planet 999:少女祭典』に次ぐグローバルボーイズオーディション番組。韓国をはじめとするアジア、ヨーロッパ、アメリカ、中東など84の国と地域から選ばれた参加者たちが、韓国人参加者のみで構成されるKグループと、韓国以外の国の参加者で構成されるGグループに分かれて、熾烈なデビュー競争を繰り広げます。最終回では、参加者の名前がXトレンド1位を始め多数ランクインするなど、『Girls Planet 999:少女祭典』を超える勢いを見せた人気作品です。

『PRODUCE101』、『&AUDITION - The Howling -』を生んだ制作陣が手掛ける2024年韓国最注目のグローバルボーイズグループデビュープロジェクト『MAKEMATE1』は、「夢の舞台を作るため(MAKE)友達(MATE)と一つ(ONE)になる時間」という意味が込められたグローバルボーイズグループデビュープロジェクトで、様々な国から参加した35名の少年たちがアイドルの夢を目指して成長していく過程を描きます。数あるオーディション番組とは違い、『MAKEMATE1』の参加者たちは事務所に所属している練習生たちではなく、事務所に所属していない普通の少年たちです。まだ明らかになっていない彼らの限りない可能性とそれぞれの個性が、デビューいう一つの夢の中で重なり合い、どのように開花していくのかが見どころとなっています。

『PROJECT 7』は、参加者200名の過去最大規模でスタート。『梨泰院クラス』、『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』、『財閥家の末息子~Reborn Rich~』等、数多くのヒットドラマを制作した韓国大型スタジオSLLと現在グローバル大ヒット中のNetflix Original『白と黒のスプーン ~料理階級戦争~』や、アイドルサバイバルオーディション番組『PEAK TIME』を制作したSLL傘下のレーベルStudio Slamが手掛けたオーディション番組です。参加者には、FANTASY BOYSのカン・ミンソ、イ・ハンビンのデビュー組や、『BOYS PLANET』に参加していたマージンシャン、チャン・ヨジュン、チョン・セユン、『LOUD』『少年ファンタジー~放課後のときめきシーズン2~』に参加していたカン・ヒョヌ、さらに『FAN PICK』に参加していた日本人のアベ ユラ、アサカ コウタロウなど、オーディション番組出身者も多数参加することも明かされ、日本人は総勢10名が参加。昨年末に放送された最終回ではデビューメンバーが決定し、グループ名も発表されました。愛嬌たっぷりの17歳日本人メンバーの活躍にぜひ、ご注目ください。

『UNIVERSE LEAGUE』は、ガールズグループUNISを輩出した『UNIVERSE TICKET』の2番目のシーズンで、42人の参加者がそれぞれ「Rhythm」「GROOVE」「BEAT」の3グループに分かれ、デビューの座を掴むためにリーグ戦形式で競い合っていきます。参加者の中には、サバイバル番組『BOYS PLANET』に参加した元TO1の

ウンギとジャン・シュアイボーや、Netflixで配信中の「D.P. -脱走兵追跡官-」でチョン・ヘインの子役を演じたナム・ドユン、多数のオーディション番組に出演した参加者など、多彩で個性豊かな参加者たちが集結。先日放送された最終話では、デビューグループ「AHOF」(アホプ)として活動するデビューメンバー9名が発表され、Xの日本トレンドに「ユニリグ」や参加者の個人名がランクインするなど、話題を集めました。ハイレベルなステージの数々に熱狂すること間違いなしの最新ボーイズオーディションです。

■ABEMA独占配信『I-LAND』(全12話) 番組概要

■ABEMA独占配信『BOYS PLANET』(全12話) 番組概要

■ABEMA独占配信『MAKEMATE1』(全10話) 番組概要

■ABEMA独占配信『PROJECT 7』 (全12話)番組概要

■『UNIVERSE LEAGUE』(全10話) 番組概要

