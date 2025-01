JLL、福岡・天神地区を代表する大型複合ビル「福岡大名ガーデンシティ」におけるオフィス・商業区画のプロパティマネジメント業務を受託

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

東京 2025年1月30日 - 総合不動産サービス大手JLL(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:河西利信)は、福岡・天神地区を代表する大型複合ビル「福岡大名ガーデンシティ」のオフィス・商業区画におけるテナント管理・運営、テナント誘致支援等のプロパティマネジメント業務を受託したことをお知らせいたします。

「福岡大名ガーデンシティ」は、福岡県福岡市が規制緩和などにより築古の民間ビル建替えを推進するプロジェクト「天神ビッグバン※1」の一つである「旧大名小学校跡地活用事業」として建設され、2023年3月に竣工、同6月に開業し、オフィス、商業施設、ザ・リッツ・カールトン福岡、カンファレンス施設を有する大型複合ビルです。

旧大名小学校の校庭を活用した敷地内には、地域の憩いの場となる約3,000平方メートルの広場「福岡大名ガーデンシティ・パーク」及びレジデンスと大名公民館やクリニックなどコミュニシティ施設が入居する「福岡大名ガーデン・テラス」が併設しています。また、福岡市内で最古の小学校の一つだった旧大名小学校校舎を活用して2017年に開業したスタートアップ施設「Fukuoka Growth Next」が隣接しています。

JLLは、「福岡大名ガーデンシティ」のオフィス・商業区画におけるテナントの管理・運営、誘致支援等のプロパティマネジメント業務を行います。施設全体のコンセプト「MEET SYNERGY ~門をくぐって、次の福岡へ。~」のもと、入居テナントや施設に関わる人たちの交流や融合、ビジネスの創出に向けて、アイデアや仕組みづくりも含めた総合的なプロパティマネジメント業務を提供して参ります。

福岡大名ガーデンシティ代表企業 積水ハウス株式会社 福岡マンション事業部 シニア・スペシャリスト 閑 章二郎氏から、以下のコメントをいただいております。

「グローバル創業都市を目指す福岡市の都市ブランドの向上とアジアのリーダー都市への成長に寄与すべく誕生した当ビルを、グローバルに総合不動産サービスを展開するJLL様に受託頂き大変うれしく思います。当ビルがJLL様の管理運営ノウハウを取り入れ、世界や地域との多彩な交流拠点・ランドマークとして発展することを願っています。」

JLL福岡支社 副支社長 巻幡 省吾は次のように述べています。

「福岡市のランドマークビルである『福岡大名ガーデンシティ』は、同じ敷地内にオフィス、商業施設、ホテル、コミュニティ施設などが混在する複合施設で、そのプロパティマネジメント業務にも高い専門性が求められます。JLLは、国内外でオフィスや商業施設など様々なアセットタイプのプロパティマネジメントに携わっており、専門的な知識と実績を有しています。豊富な運営管理の知見を最大限に活かし、グローバルビジネスの拠点となる『福岡大名ガーデンシティ』の発展とにぎわいの創出に貢献して参ります。」

