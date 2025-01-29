吉野家公式通販ショップで『春ギフト』を本日より販売開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区 代表取締役社長 河村泰貴、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、本日から4月2日(水)10時まで『春ギフト』を販売します。『春ギフト』を含む全品送料込み。新しい住所がわからない方にもeギフトで対応可能です。送別会や新生活など、大切な方の新生活を吉野家の春ギフトでお祝いされるのはいかがでしょうか。

吉野家公式通販『春ギフト』特設ページ ： https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/egift/(https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/egift/)

●吉野家の『御祝丼』とお箸で大切な人の門出をお祝い

吉野家ファン必見の『御祝丼』が春ギフトで再販売します。金色の堂々とした「御祝」の文字が特徴の吉野家の『御祝丼』は店舗の丼と同じ有田焼で、おうちで手軽に吉野家にいる気分が味わえます。冷凍牛丼の具と一緒に大切な方の門出を祝うギフトです。

「御祝丼並盛」口径約13cm×高さ約7.5cm ※高台含む「オリジナル箸」 長さ：約23.0cm

●近くに吉野家が無くても

吉野家の冷凍丼の具やレトルトは電子レンジに対応しており、火を使わずお子様や高齢の方でも安心してお召し上がりいただくことができます。引っ越しや新生活の始まりに、何かと忙しくなりがちな季節に、ほっと一息してもらうために、激励を込めて吉野家の差し入れはいかがでしょうか。今なら対象商品に感謝カードも同封されます。

吉野家公式通販ショップは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができるeギフトサービス「AnyGift」を導入しています。是非ご利用ください。

【eギフトサービス「AnyGift」】 https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/eanygift/

※本リリースに記載した価格は全て吉野家公式通販ショップの販売価格（税込）です

『御祝丼と箸のセット』 6,930円(税込)

・ 「冷凍牛丼の具」×3袋

・ 「冷凍紅生姜」×1袋

・ 「御祝丼 並盛」×1個

・ 「吉野家オリジナル箸」×1膳

『常温レトルトと鍋つゆセット』 5,940円(税込)

・ 「レトルト牛カレー」×2袋

・ 「レトルト牛ハヤシ」×2袋

・ 「レトルトとん汁」×4袋

・ 「カレー鍋つゆ」×4本

『大人気5品目セット』 3,996円(税込)

・ 「冷凍牛丼の具」×4袋

・ 「冷凍豚丼の具」×2袋

・ 「冷凍牛焼肉丼の具」×2袋

・ 「冷凍焼鶏丼の具」×2袋

・ 「冷凍紅生姜」×1袋

■他、商品内容 ※全て送料込み

・冷凍牛丼の具3袋と紅生姜1袋＋御祝丼並セット 5,720円

・冷凍牛丼の具16袋と紅生姜2袋＋オリジナル保冷バッグセット 8,100円

・冷凍牛丼の具6袋＋とろろ2袋 4,320円

・プチギフトセット（牛丼・豚丼・牛焼肉各2袋+紅生姜） 3,510円

【簡単アレンジ レンジで簡単！和風牛肉うどん】

https://e-shop.yoshinoya.com/staffblog/blog/b55/

吉野家公式通販ショップでは冷凍牛丼の具を使ったアレンジレシピを掲載中♪

Instagramの 公式アカウント(@yoshinoya_co_jp) でもユーザー様の素敵なアレンジをご紹介しています。

■吉野家公式通販ショップhttps://e-shop.yoshinoya.com/

■その他モール公式通販サイト

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