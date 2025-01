「あなたの作品がゲーム機で遊べるようになるかも!?」ゲーム開発コンテストの最優秀作品が配信開始！

株式会社エディア

株式会社エディア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、株式会社しくみデザイン(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:中村俊介、以下「しくみデザイン」)と協業で2024年に開催した「あなたの作品がゲーム機で遊べるようになるかも!? ゲーム開発コンテスト」において最優秀優を受賞した2作品を、ニンテンドーeショップにて本日2025年1月30日(木)より配信開始したことをお知らせいたします。

日本のゲーム産業の未来を担うクリエイターの発掘とその支援を目的として、アプリ「Springin‘(スプリンギン)」において開催したゲーム開発コンテストでは、400作品を超える応募があり、たくさんのクリエイターから力作が届きました。独創性あふれる作品やプロ顔負けのハイクオリティな作品が多数あり、非常にハイレベルなコンテストとなりました。ご応募いただいたみなさまに感謝いたします。

最優秀賞に選出された2作品に関しては、各クリエイターが技術面やスケジュール面での制約と戦いながら、商品化に向けた調整やブラッシュアップを行い、本日ついに配信開始となりました。

~作品紹介~

『つんでとんでホシあつめ』(クリエイター:エルガー)

ハコをつんで、とんで、ホシをあつめるだけ!カンタンでしょ?

シンプルだけど難しい&忙しい横スクロールアクション。箱と泡をうまく使って障害物を乗り越えていこう!

ビジュアル、ゲーム性ともに素晴らしく、圧巻の完成度だった作品。

Switch移植にあたり、大幅なボリュームアップをしてお届けします。

ジャンル:アクション

プレー人数:1人

レーティング:IARC 3+(3才以上対象)

対応機種:Nintendo Switch

ダウンロード版希望小売価格:300円(税込 330円)

著作権表記 :

(C)SHIKUMI DESIGN Inc. (C)Edia Co., Ltd.

商品ページ: https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000085387.html

『イノーストリート』(クリエイター:へんなのボックス)

攻撃してこない敵「ムキブツ」を破壊していく短編シューティングRPG

物理演算を使ったシューティングパートと個性あふれるキャラクターによるアドベンチャーパートで構成された一風変わったゲーム。

独特のビジュアル、世界観に引き込まれる作品。シューティングゲームのパートは、単純なのにハマります。

クリエイターはなんと中学生!(※受賞当時)ぜひ多くの人に遊んでみてほしい作品です。

ジャンル:シューティング/アドベンチャー

プレー人数:1人

レーティング:IARC 3+(3才以上対象)

対応機種:Nintendo Switch

ダウンロード版希望小売価格:300円(税込 330円)

著作権表記 :

(C)SHIKUMI DESIGN Inc. (C)Edia Co., Ltd.

商品ページ: https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000085392.html

■しくみデザインについて

未来を創るクリエイティブカンパニー「しくみデザイン」は、「しくみでみんなを笑顔にする」という企業理念の下、2005年に福岡にて誕生。ユーザー参加型コンテンツのパイオニアとして、1,500件以上の実績数を誇り、スマホでゲームが作れるアプリ「Springin'」や子ども達の創造性を育む「Springin' Classroom」、そして体の動きで演奏するAR楽器「KAGURA」など、テクノロジーとデザインを駆使して「できないことを楽しくできるように」してきました。

世界的評価も高く、米国インテル社主催の世界的コンテストでのグランプリ、ヨーロッパ最大級の音楽フェス「ソナー」で開催されたコンテストでのグランプリ、第13回 日本e-ラーニング大賞 部門賞など、3回の世界一を含む国内外でのアワードを多数獲得しています。

しくみデザイン公式サイト:https://www.shikumi.co.jp/

■クリエイタープラットフォーム「Springin’(スプリンギン)」について

「スプリンギン」は、スマホだけで簡単にゲームなどのデジタル作品をつくって共有することのできる、クリエイタープラットフォームです。

アプリの中に描画ツールや音声エディタ、直感的なビジュアルプログラミングのすべてを備えているので、スマートフォンやタブレットさえあれば、誰でも絵や写真に音や動きをつけてゲーム等自分だけのオリジナル作品をつくりだせるクリエイターになれます。できあがった作品はアプリ内のマーケットを通じて他ユーザーに配信も可能。マーケットにはこれまでに48万作品以上がアップされ、年齢性別国籍関係なく多様なユーザーが集まるプラットフォームとなっています。また、さまざまな作品募集企画やサポーター企業コラボコンテストなども随時開催しています。プログラミング教育の現場や家庭、企業コラボなどの利用が進み、累計ダウンロード数110万件を達成。

ダウンロード情報:https://app.adjust.com/phj6map

【iOS版】 ・対応OS: iOS 13.0以降。iPhone、iPad、および iPod touchに対応。

・価格: 無料

【Android版】 ・対応OS: Android 5.1以降

・価格: 無料

Springin’公式サイト:https://www.springin.org/jp/

※当資料に記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。