不動産クラウドファンディング比較・検索サイト「ゴクラク」ファンド掲載数3,000件突破！

株式会社Virtual Wall

株式会社Virtual Wall(本社:東京都港区、代表取締役 齋藤一篤)が運営する不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングの比較・検索サイト「ゴクラク」(https://gokuraku.io/)において、2025年1月30日時点で、不動産クラウドファンディングの掲載ファンド数が3,000件を超えたことをお知らせいたします。

ファンド掲載数が3,000件を突破!成長を続ける「ゴクラク」

ゴクラク:ファンド掲載画面(PC版)

「ゴクラク」は2023年9月のリリース以降、投資家と不動産クラウドファンディング事業者をつなぐプラットフォームとして、透明性の高い情報提供を行い、投資家の信頼を獲得してきました。豊富なファンド情報とユーザーのニーズに合わせた多彩な機能が、成長の原動力となっています。

この度、ファンド掲載数3,000件を超えたことを信頼の証と捉え、今後も、投資家にとって価値ある情報を提供し続けます。

【2025年1月30日での実績(集計期間:2023年9月1日~2025年1月30日)】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81712/table/21_1_032f276124096d7c00dc152cc6b88d76.jpg ]

ゴクラクでファンドを探す :https://gokuraku.io/

投資家から支持を集める、豊富な情報と高精度の検索機能

「ゴクラク」では、投資家に価値ある選択肢を提供するため、優れた検索機能に加え、各種ランキングや独自の記事コンテンツ、約800件に及ぶユーザークチコミなど、投資先の検討に欠かせない情報を豊富に取り揃えています。

ゴクラク:多彩な比較・検索機能の画面(スマートフォン版)

これらの情報提供を通じて、投資家の皆さまに「最高のクラウドファンディング投資体験」をお届けするため、さらなる成長を目指します。

ゴクラクの多彩な機能をチェック :https://gokuraku.io/

「ゴクラク」今後の展望

急速に拡大する不動産クラウドファンディング市場において、投資家のニーズは多様化しています。「ゴクラク」は、これらのニーズに応えるため、豊富な情報や魅力的な機能を提供し、他の比較検索プラットフォームと差別化を図っています。

今後、さらなる利便性向上を目指し、以下の3点に取り組んでいきます。

1. ユーザーインターフェースの改善

リリースから1年以上が経過した今、さらに利便性を向上させるため、直感的で使いやすいインターフェースに改修を行います。これにより、投資家はファンドや事業者の比較・検索をよりスムーズに行い、快適かつ有益な体験が可能になります。

2. 「ファンド診断」で理想の投資先を提案

投資家一人ひとりのニーズに最適なファンド選びをサポートする新機能「ファンド診断」を導入予定です。これにより、ぴったりの投資選択肢を提案し、より賢く、満足度の高い投資体験を実現します。

3. 投資家とサービスを結びつける「集客支援」への取り組み

ゴクラクは、投資家と不動産クラウドファンディング事業者をつなぐ「集客支援」にさらに力を入れていきます。記事作成や優先広告枠の提供に加え、フォロワー数1万人以上を誇るX(旧Twitter)を活用したPRなど、多彩な手法で事業者のブランド力を高め、投資家の獲得をサポートします。

>>ゴクラクを使った集客支援の詳細(https://gokuraku.io/partners)(https://gokuraku.io/partners)

【先着10社限定】不動産クラウドファンディング事業者様限定キャンペーンを開催

この度、ゴクラクにおけるファンド掲載数が3,000件を突破できたのは、ひとえに、不動産クラウドファンディング事業者の皆さまのご協力の賜物です。心より感謝申し上げます。

この節目を記念し、先着10社限定で、貴社のサービスを紹介する記事をゴクラクに無料掲載する特別キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンを通じて、貴社のサービスをより多くの投資家に認知いただく機会となれば幸いです。

キャンペーン概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81712/table/21_2_87fac23188de578e995f31ed7d4c6050.jpg ]

キャンペーンのご応募はこちら :https://share.hsforms.com/1OrE6sBSpRgi-2jWQ5PGbpAsvbqp

今後もゴクラクは、不動産クラウドファンディング市場の発展を支援し、投資家と事業者をつなぐプラットフォームとして尽力してまいります。

不動産クラウドファンディングシステム「極楽譲渡」との連携も強化

極楽譲渡(ごくらくじょうと)サービスサイト

「極楽譲渡(ごくらくじょうと)」(https://www.gokurakujoto.com/)は、シンプルで使いやすいSaaS型の不動産クラウドファンディングシステムです。サービスサイトの立ち上げから投資家管理、ファンド募集・販売、償還・分配まで一括サポートし、新たに不動産クラウドファンディングを始める事業者様に最適なプラットフォームを提供します。



「極楽譲渡」は、強力な集客力とブランド力を誇る「ゴクラク」との連携により、サービスの認知拡大や新規会員獲得を支援する多彩な集客支援メニューを提供します。

さらに、2025年春には投資家間でファンドの売買ができる「セカンダリ取引機能」を追加予定。これにより、従来難しかった中途解約や運用中の商品購入が可能となり、流動性を高め、市場の活性化が期待されます。

極楽譲渡のサービスサイトへ :https://www.gokurakujoto.com/

株式会社Virtual Wallについて

株式会社Virtual Wallは、ブランドメッセージに「Make the Norm For the Future. 未来に、新しい当たり前を。」を、またパーパス/ミッションに「金融にまつわる、あらゆる “壁” をなくす。」を掲げ、誰もがかんたんにアクセスできるオープンな投資・金融コミュニティの創出を目指しています。

「極楽譲渡」「ゴクラク」の提供を通して、不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングといった少額投資ファンドの一層の市場規模拡大に寄与するとともに、これからの投資に新しい選択肢と“新しい当たり前”を提供してまいります。

会社情報[表3: https://prtimes.jp/data/corp/81712/table/21_3_51894c1768d50fd001879f50ca684782.jpg ]【本件に関するお問い合わせ】- 株式会社Virtual Wall/広報担当- メールアドレス:contact@vwall.co.jp- 電話番号:03-6268-8658