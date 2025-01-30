【千葉県市原市】千葉市・市原市工場夜景観賞特別イベントを開催
市原市役所
養老川臨海公園からの夜景
里見プラントミュージアム
千葉ポートタワーからの夜景（撮影：平野博之）
主な内容
申込先：読売旅行東日本販売センター
養老川臨海公園からの夜景
里見プラントミュージアム
千葉ポートタワーからの夜景（撮影：平野博之）
千葉県市原市では、自治体間連携・官民連携によるスケールメリットを生かし、工場夜景観光を推進するため、2020年9月に千葉市とともに「千葉市・市原市工場夜景観光推進協議会」を設立しました。
この度、本協議会において2市の工場夜景を観賞する特別イベントを開催しますのでお知らせします。
日時
2月21日(金) 12時～20時40分
主な内容
小湊鉄道懐石料理列車乗車、旧里見小学校でアート作品「里見プラントミュージアム」鑑賞、ライオン千葉工場見学、養老川臨海公園で工場夜景観賞、閉館後の千葉ポートタワーで工場夜景観賞・軽食
料金
13,800円(大人・子ども3歳以上同額)
定員
先着40名
申込開始日時
2月3日(月)9時30分 ※定員に達し次第締め切り
申込方法
下記ウェブサイト、電話、FAXまたはEメールでお申し込みください。
※2歳以下の参加は下記の申込先にお問合せください
申込先：読売旅行東日本販売センター
【WEB】https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/r/tour-detail/243E31731%60LAND/
【TEL】050-3172-4343(祝休日を除く9時30分～17時30分)
【FAX】050-3174-4300
【Eメール】yoyaku@yomiuri-ryokou.co.jp