【サモンズボード】日ごろの感謝を込めて！「11周年 アニバーサリーイベント」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

「11周年 アニバーサリーイベント」開催!

https://sb.gungho.jp/member/11th-anniversary/index.html(https://sb.gungho.jp/member/11th-anniversary/index.html)

『サモンズボード』は、2月10日のアニバーサリーに先駆けて2025年1月30日(木)より「11周年 アニバーサリーイベント」を開催いたします。

本イベントでは、新たに登場するイベント「魔界魂神譚」やレアガチャ、ログインでゲットできる豪華ボーナスをはじめ、さまざまなダンジョン、ミッションが登場します。

新イベント「魔界魂神譚」に登場する「起源の少女リノル」は、期間中ログインで、お知らせメールにて1度、お届けします。交換所やミッションなどで集めた「【宝玉】星霜の水晶」を使用すると、「宿命を辿りし少女リノル」に進化することが可能です。

さらに、「リノル」を育成したり、指定された条件で編成に入れてダンジョンをクリアすると、「光結晶」や「【宝玉】AELv経験値」など豪華アイテムが入手できます。「リノル」と共に新イベント「魔界魂神譚」をお楽しみください。

「起源の少女リノル」をお知らせメールでゲット!

皆様のおかげで『サモンズボード』はサービス開始より11周年を迎えます。これまで以上にお楽しみいただけるよう、進化し続ける『サモンズボード』にこれからもご期待ください。

<「11周年 アニバーサリーイベント」概要>

●11周年を記念して新たに「魔界魂神譚」登場新イベント「魔界魂神譚」登場!

“魔界”をテーマにした新イベント「魔界魂神譚」が登場です。『サモンズボード』で人気の「死二神」シリーズや、“魔界”にまつわるキャラクターが多数登場し、壮絶な戦いを繰り広げます。

新ダンジョンや協力マップ、11周年記念ランバトなどにぜひ挑戦しましょう。毎日11回、コパピーの宝玉110個でまわせるSPガチャでは、「ミニハーモパワー」や「魂神珠」「神喰狼を喰らう者ヴィーザル」などを獲得するチャンスです。

●ログインで新キャラクターやガチャ、「光結晶」をゲット!ログインで「光結晶」を最大50個ゲット!

期間中ログインすると、「起源の少女リノル」や「未入手優先!死ニ神ガチャ」をお知らせメールにてお届けします。また、「光結晶」を最大50個ゲットできるので毎日忘れずにログインしましょう。

●レアガチャ「アニバガチャ前半」登場!「冥途の魔政婦ミラセナ」「魔界の門番ゴシル・アシュバ」

「冥途の魔政婦ミラセナ」「魔界の門番ゴシル・アシュバ」が新登場します。季節イベントや10周年記念で登場したキャラクターたちもラインナップしているので、どうぞお見逃しなく。

●交換所に「運命の手前に在る少女たち」などが登場!

11周年を記念し「運命の手前に在る少女たち」「灼熱暴姫ブリュンヒルデ」「魔霊猫リグネロ」「ラミネット」などが交換所にラインナップします。

この他にも、「塔・魔窟連続開催!」や、消費スタミナが10になった「ママペンダンジョン」、「1日1回限定ダンジョン月-金」を5週間連続で最大20回開催するなど大ボリュームでお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1875_1_f477f042866a477e4a96a444434face5.jpg ]

『サモンズボード』基本情報

タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

