カプコンの最新情報をお届けするデジタルイベント「カプコンスポットライト」と「モンスターハンターワイルズ ショーケース」、2本立ての番組が2月5日（水）朝7時より配信決定！

株式会社カプコン

2月5日(水)朝7時より、カプコンの最新情報を2本立ての番組でお届けすることが決定しました! 前半の「カプコンスポットライト」では、『鬼武者 Way of the Sword』、『カプコン ファイティング コレクション2』、『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』などをご紹介し、後半の「モンスターハンターワイルズ ショーケース」では、発売を間近に控えた本作の最新映像や第2回オープンベータテストの続報などをご紹介します。

番組ナレーターには声優の子安武人さんを迎え、「カプコンスポットライト」は約20分、「モンスターハンターワイルズ ショーケース」は約15分、計35分の放送時間を予定しています。

両番組に是非、ご期待ください!

■「カプコンスポットライト」&「モンスターハンターワイルズ ショーケース」予告動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dp2LEWIU_RA ]

■番組配信概要

「カプコンスポットライト」&「モンスターハンターワイルズ ショーケース」

・配信日時:2025年2月5日(水)朝7:00~

「カプコンスポットライト」&「モンスターハンターワイルズ ショーケース」 特設サイト

https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight

■紹介タイトル:

『モンスターハンターワイルズ』

(PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam)

『鬼武者 Way of the Sword』

(PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam)

『カプコン ファイティング コレクション2』

(Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4 / Xbox One / Steam)

『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』

(Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4 / Xbox One / Steam)

■ナレーター

番組ナレーションには、様々な作品にて声優として活躍中の子安武人さんを起用!

※放送時間は約35分を予定しております。

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

※本番組は年齢制限のあるタイトルの紹介を含みます。

■「カプコンスポットライト」&「モンスターハンターワイルズ ショーケース」みんなで観ようキャンペーンを開催!

「カプコンスポットライト」と「モンスターハンターワイルズ ショーケース」の2月5日(水)の配信決定を記念して、オリジナルAmazonギフトカード5,000円が抽選で10名様に当たるキャンペーンを開催!

「カプコンスポットライト」と「モンスターハンターワイルズ ショーケース」の配信をみんなで楽しもう!

たくさんのご応募お待ちしております!

【賞品】

「カプコンスポットライト」&「モンスターハンターワイルズ ショーケース」

オリジナルAmazonギフトカード 5,000円を抽選で10名様にプレゼント。

※画像はイメージです。

※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

【応募期間】

2025年1月30日(木)~ 2025年2月5日(水)13:00まで

【応募方法】

1.「CAPCOM公式」Xアカウント(@capcom_official)をフォロー

2.『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント(@MH_Wilds)をフォロー

3.キャンペーンポストをリポスト

「カプコンスポットライト」&「モンスターハンターワイルズ ショーケース」

みんなで観ようキャンペーン公式サイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250130/spotlight202502_cp/

