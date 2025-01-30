¾Ü¤·¤¯¡¢¤À¤±¤ÉÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃø¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¿ÍÊªÅÁ¥·¥êー¥º¡ª¡¡Ê¸¸¦½ÐÈÇ¤è¤ê¡ØºäËÜÎ¶ÇÏ¡¡ËëËö¤ÎÆüËÜ¤ò¤«¤±¤Ì¤±¤ë¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª

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ËÜÂÎ²Á³Ê:1980±ß(ËÜÂÎ1800±ß+ÀÇ10%)
ISBN¡§978-4-580-82683-0
HP¡§https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/