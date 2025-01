スキンケアとUVケアがこのセットで完成！本田翼プロデュース、By ttt.（バイティースリー）からトライアルに最適な〈By ttt. First Step Set〉が期間限定販売！！

株式会社ダイヤコーポレーション

本田翼が商品企画から完全プロデュースしたビューティーブランド〈By ttt.〉(バイティースリー)から、スキンケアとUVケア商品をセットにした〈By ttt. First Step Set〉を2025年2月3日(月)に発売いたします。

2025年2月3日(月)発売

〈By ttt. First Step Set〉(バイティースリーファーストステップセット)

\5,000(税込)

旅行や出張のパートナーとしても、年齢やジェンダーを問わずお贈りいただける

スタイリッシュなギフトとしてもおすすめです。

・CHECK POUCH

・By ttt. LOGO STICKER

・LIPO CLEAR TONER 20ml

・CLEAR CERAMIDE CREAM 10ml

・CLEAR SUN STICK



■Product

・CHECK POUCH (チェックポーチ)

ギンガムチェック柄を使用した、コンパクトなのにしっかりと容量のあるスクエア型ポーチ。

表面にはBy ttt.のロゴ入り、ファスナー部分のハートチャームと紐デザインのあしらいがポイント。

開け口が大きいので一目で中身を確認できます。

コットン生地の柔らかい素材感でリップクリームや、手鏡、アクセサリーなどちょっとした小物入れに最適。

・By ttt. LOGO STICKER(バイティースリーロゴステッカー)

By ttt.公式サイト限定オリジナルロゴステッカーが初登場!

パソコンやスマホなど、貼る場所は自由自在にカスタム可能です。

・LIPO CLEAR TONER (リポクリアトナー)/ 20ml

日常的に不足しがちなうるおいをたっぷりと届けて、

ツヤと透明感*¹のある肌へと導く化粧水。



みずみずしいはじけるテクスチャーの中に、微細な植物性

オイルリポソーム*²カプセルをたっぷりと配合。

するすると肌にリッチなうるおいがなじみ、表面はべたつ

き知らずの快適な使用感で、しっかりうるおった肌に導

きます。

さらにグルタチオン*³やCICA発酵コンプレックス*⁴など、

肌荒れを防いで透明感*¹を後押しする成分もプラス。

乾燥によるかさつきに悩む肌にも、べたつきに悩む肌にも、

肌が求めているうるおいを適切に与え、すこやかな状態へ

導きます。





*¹うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと

*²メドウフォーム種子油、水添レシチン、オレイン酸ポリグリセリル-10、ジステアリン酸ポリグリセリル-3メチルグルコース、1,2-ヘキサンジオール(すべて肌整成分)

*³整肌成分

*⁴バチルス発酵物、乳酸桿菌発酵液、マデカッソシド、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸、ツボクサエキス、ツボクサ花/葉/茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス(すべて整肌成分)

・CLEAR CERAMIDE*¹ CREAM (クリアセラミドクリーム)

10ml

うるおいが逃げやすい肌から、うるおいが続く肌へ。

ハリとツヤが巡る、リッチなフェイスクリーム。





3種のセラミド*¹や8種のヒアルロン酸*²、8種のCICA*³

など、ダメージ*⁴を受けやすい現代の肌に必要な美容

液成分を厳選配合しました。

保湿してもすぐに乾燥を感じてしまう肌に、持続する

うるおい実感を届けながら肌荒れを防ぎます。

季節や肌タイプを問わずにお使いいただけます。

*¹セラミドNP、セラミドNS、セラミドEOP(すべて保湿成分)

²ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na(すべて保湿成分)

³マデカッソシド、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸、ツボクサエキス、ツボクサ花/葉/茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス(すべて肌整成分)

*⁴乾燥や紫外線による

・CLEAR SUN STICK (クリアサンスティック)

20g

手を汚さず簡単に!

ベタつかないお手軽クリアサンスティック。

クリアな青色のサンスティック。

超簡単!いつでもどこでも紫外線ケアができ、メイク前や

メイクの上から顔だけでなく、ボディケアとしても使えます。

白浮きによる襟や袖など服が汚れる心配なし!

薄く広がり白浮きすることなく、肌にピタッと密着し、透明

で薄く広がるテクスチャー。

ベタつかずにしっとり、ツヤやかな肌を演出します。

ブルーカラーコンプレックス*配合で美肌ケア。

強い紫外線から肌を守り、日焼けによるシミ、そばかすを防

ぎます。

*メリアアザジラクタ葉エキス、メリアアザジラクタ花エキス、コクシニアインディカ果実エキス、コハク、ナス果実エキス、カミメボウキ葉エキス、ウコン根エキス、サンゴモエキス、ワサビノキ種子油(すべて整肌成分)

〈About By ttt.〉



By ttt. is your Bestie.

私にとっても、みんなにとっても、間違いないもの。

By ttt.は、本田翼がこれまでの芸能活動で培ってきた経験とセンスを活かして、

一切の妥協なくフルプロデュースして作り上げたビューティーブランドです。

快適な使い心地や、いつまでも続くうるおい

「もっときれい」を簡単に目指せるちょっとした工夫が随所に込められています。

世の中、たくさんの選択肢であふれているし、それぞれがきっと素晴らしいもの。

でも、だからこそどれにすればいいか迷ってしまう。

そんなときはBy ttt.に手を伸ばしてほしい。

これなら大丈夫と思えるものが、いつでもここにあるから。

〈BRAND DIRECTOR〉

本田翼 TSUBASA HONDA

美容はとても楽しいものだけど、ときどき考えすぎてしまうこともあります。

選択肢が多すぎるから色々と手を出してはみるものの、何が自分に合っているのかわからなくて余計混乱してしまうこともあるし、今の自分をもっともっと変えていかないといけないんじゃないか、と必要以上に頑張ってしまうこともあるかもしれない。

だから「これさえあれば大丈夫」と思っていただけるような安心感のあるものを届けていけたらと思います。

1992年6月27日生まれ。東京都出身。

雑誌を中心としたモデル活動をはじめ、話題

のCMや映画、ドラマに多数出演し、老若男女

のファンを獲得している。

Instagram や TikTok、YouTube に自身の

アカウントを持っており、ファッションや

美容、ゲームの発信などマルチに行う。

「興味があるものは自分で試してみる」を

モットーに、理想をどこまでも突き詰めて

いく真摯な面と、ふわっとやわらかいカジュ

アルな面を併せ持つ。

2024年、自身のビューティブランド「By ttt.」

をローンチ。





