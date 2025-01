アロマ調香デザイナー(R) 齋藤智子が、自身のブランド〈TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO〉より、初めての “身に纏う香り’′【香油 - KŌYU -】を発表

TS Aromatique株式会社香油- KŌYU - MOON〈パフュームオイル〉(NEW MOON / CRESCENT MOON / FULL MOON)

天然精油にこだわり日本の木の香りを軸とした「アロマ調香デザイン(R)」を手がけるTOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO(TS Aromatique株式会社 / 本社:東京都渋谷区、代表取締役:齋藤智子)は、人気のブレンドオイルシリーズ「MOON - 月の満ち欠け -」より、初のロールオンタイプとなる「香油 - KŌYU -」MOON(NEW MOON / CRESCENT MOON / FULL MOON))を発売いたします。

ラグジュアリーホテルや美術展などのアロマ空間演出や、さまざまな企業の香りづくりを手がけてきたアロマ調香デザイナー(R)齋藤智子が、“ゆらぎをととのえ、本来の自分を取り戻す’'をテ ーマに、初めて肌につけられるオイルをデザインしました。全国の産地をめぐり、選りすぐった最高の和素材をポイントに創香した新作です。

「香油 - KŌYU -」は、2月19日(水)~25日(火)に伊勢丹新宿店全館で開催されるJAPAN SENSESキャンペーンの中で先行発売いたします。

期間中は、〈TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO〉を象徴する日本の精油として京都・両足院で披露し、これまで非売品として大切にしてきた「5 Signature Scents」を初めて販売するほか、シックスセンシズ京都のスリーププログラムにも採用され話題の、眠りをデザインするブレンドオイル「SLEEP」も百貨店で初となる店頭販売を行います。

【「香油 - KŌYU -」MOON概要】

商品名:「香油 - KŌYU -」MOON〈パフュームオイル〉(NEW MOON / CRESCENT MOON / FULL MOON)

価格:1本5,500円(税込)/ 3本セット16,500円(税込)*セットをご購入の方にはオリジナルミニ風呂敷をプレゼント(*なくなり次第、終了となります。)

発売:2025年2月19日(水)より、伊勢丹新宿店本館1階=イセタン ビューティー コスメティックス / TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOにて発売開始

内容:10ml / ロールオンタイプ

「香油 - KŌYU -」

香油 - KŌYU -ロールオンタイプ

月と共に生きる。

月の満ち欠けの周期は約29.5日。

そのリズムは自然の営みに影響を与えるとされ、人はさまざまな願いを込めて空を見上げてきました。今、あらためて大切にしたい月の暦と意味。現代を生きる私たちにとって、心と身体の声に耳を澄ますきっかけになるかもしれません。

自然の恵みをうけた植物の精油でデザインしたオリジナルブレンドが、あなたの希望や変化にそっと力を与えます。

NEW MOON

NEW MOON(新月)「浄化、手放す」

新月は、はじまりの時。気持ちをリセットしたい、人生や仕事にひらめきが欲しい。そんな願いを込めて。

透明感のある柚子やユーカリのトップノートから、心身の滞りをさらさらと流すような檜やジュニパーを使ったミドルノートヘ。

鎮静や瞑想に最適なフランキンセンスを加え、自然と呼吸が深くなる香りに仕上げました。

Key aroma : Yuzu / Eucalyptus Radiata / Hinoki / Juniper Berry/ Frankincense

CRESCENT MOON

CRESCENT MOON(三日月)「上昇、行動」

心身ともに前向きになり、魅力が伝わりやすくなる時。新しいことにチャレンジしたくなったら。

オレンジスイートなど柑橘頬のトップノートで表現したのは、明るさと親しみやすさ。月桃やローズマリーなどで快活な印象を与えます。最後に、サンダルウッドの香りが温かみのある余韻を残します。

Key aroma : Orange Sweet / Rosemary 1.8 cineole / Getto / Sandalwood

FULL MOON

FULL MOON(満月)「達成、開花」

月が満ち、あらゆる力が放たれると考えられる時。

成功したい、自分を表現したい。望むことを恐れないで。

満開の花や大樹を思わせるブレンドは、柚子などの柑橘をトップノートに、イランイランや口ーズ、ゼラニウムの華やかさと、芳樟やスプルースブラックの深みと艶が重なっていく豊かなイメージ。

すべてを包み込み自信を与えてくれる香りです。

Key aroma : Yuzu / Geranium / Ylang Ylang / Rose Otto / Hosho / Cedarwood

【「香油 - KŌYU -」開発の背景 / アロマ調香デザイナー(R) 齋藤智子】

これまで、天然精油(=エッセンス)にこだわり、あらゆる空間のアロマ演出やブランドの創香を手がけてきました。そんな中、多くの方からいただくようになったのが「呼吸が深くなるような、自分らしさを感じて安心できるような香りがほしい」というお声です。

そこで選んだのが、古代エジプト時代から使用されるなど香水よりも歴史があり、日本でも髪結などで長年親しまれてきた「香油」でした。

天然であることを大切にしてきた私たちが開発するなら、安心して肌につけることができ、心と身体が潤い調うものにしたいと考えました。日本の木の精油を軸にアロマ調香デザイン(R)を行う〈TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO〉ならではの香りをぜひお楽しみください。

〈TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO〉POP UP SHOP

期間:2025年2月19日(水)~2月25日(火)10:00~20:00

会場:伊勢丹新宿店本階1階=イセタン ビューティー コスメティックス

/ TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO

内容:香りの実験室をイメージした空間演出を施したPOP UPで、最新作の「香油 - KŌYU -」のほか、すべての調香のベースとなっている象徴的な日本の精油「5 Signature Scents」(5種)、眠りをデザインする香り「SLEEP」(3種)など、人気商品を多数販売いたします。

「JAPAN SENSES(ジャパンセンシズ)とは」

JAPAN SENSES(ジャパンセンシズ)は、「世界で通用する日本の良さを改めてお客さまにお伝えし、新しい価値として再認識いただくことで、日本を元気にしていく」伊勢丹新宿店のキャンペーンです。暮らしのあらゆる領域において、文化・技術・デザイン・人など、世界に誇る日本の多彩な魅力を発信致します。

PROFILE

齋藤智子 / TOMOKO SAITO

アロマ調香デザイナー(R)️

TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOディレクター

TS Aromatique株式会社 代表取締役

一般社団法人プラスアロマ協会 代表理事

京都で10代続く家に生まれ、幼い頃から親しんだ白檀の香りに魅かれて調香の世界へ。日本の木々の香りを軸に、国内外で香りデザインを手がけるアロマ調香の第一人者。15年間で創作した香りは6000種以上。代表作「TRANSITIONS」~ミラノで最も美しい空気~(Milano Design Award Best Technology賞 / by Panasonic)は、ミラノサローネで60万人を魅了した実績を持つ。さらに、京都のラグジュアリーホテル「HOTEL THE MITSUI KYOTO」や「Six Senses Kyoto」での創香、国内外の美術展やブランド、コスメにおける香りデザインなど、多彩なプロジェクトを次々と開拓している。ライフワークとして日本全国の産地を巡る「香りの旅」を行い、農業や林業と連携して地域資源を活かした持続可能な香りづくりにも取り組む。また、異業種とのコラボレーションや革新的なアプローチを通じて、香りの可能性を広げながら日本の香り文化を革新し、世界へ発信する調香師として注目されている。

著書:『香りの作法』(翔泳社)、『アロマ調香デザインの教科書』(BABジャパン出版)

HP:https://ts-aromatique.com

Instagram:@tomoko_saito_aromadesigner

