『頭文字D THE ARCADE』1月30日（木）より『初音ミク -Project DIVA-』コラボ EX復刻開催！

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ(本社:東京都品川区、代表取締役社長執行役員:杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE(以下、頭文字DAC)』におきまして、2025年1月30日(木)より、『初音ミク-Project DIVA-』コラボレーションをEX復刻開催いたします。

本コラボレーションイベントでは『初音ミク-Project DIVA-』コラボに新アイテムを追加したEX復刻として開催します。「初音ミク」「鏡音リン・レン」「巡音ルカ」をモチーフにしたコラボ新アイテムが多数登場。復刻アイテムも登場いたします。

◆『初音ミク-Project DIVA-』コラボEX復刻スペシャルムービーはこちら!

https://youtu.be/ITjJXDS2hQ4

◆『初音ミク-Project DIVA-』コラボEX復刻の詳細はこちら!

https://info-initialdac.sega.jp/5600/

【EX復刻コラボ 新アイテムが登場!】

◆オーラ◆紙コップ◆レースBGM

【コラボアイテムが全て復刻!】

◆アバター

◆バイナルステッカーDX◆レースBGM

アバターやバイナルステッカーDX、レースBGMなど、『初音ミク-Project DIVA-』コラボアイテムを全て復刻いたします。

【プレイスタンプがリニューアル!】

EX復刻開催にともない、2023年に実装した『初音ミク-Project DIVA-』コラボ3種類のスタンプが登場します。各プレイスタンプには、オーラやチャットスタンプなど新規アイテムを追加!プレイスタンプは当時の進捗に応じた状態でスタートします。

◆EX復刻 初音ミク プレイスタンプ

開催期間:2025年1月30日(木)7:00(JST)~ 2025年4月16日(水)28:00(JST)

詳細はこちら:https://info-initialdac.sega.jp/5602/

◆EX復刻 鏡音リン・レン プレイスタンプ

開催期間や詳細は後日発表いたします。

◆EX復刻 巡音ルカプレイスタンプ

開催期間や詳細は後日発表いたします。

◆スタンプの切り替えについて

プレイスタンプの開催期間が重なっている場合、スタンプを押すシートを選択することができます。また、デイリーボーナスやウィークリーボーナスはスタンプシートごとに設定されています。効率よくスタンプを獲得し、目当てのアイテムをGETしてください。

【『初音ミク-Project DIVA-』コラボ スペシャルモードが復刻!】

『初音ミク-Project DIVA-』EX復刻コラボ スペシャルモードに、1月30日(木)より「VS 東京から来た二人」が復刻登場します。

◆スペシャルモード「VS 東京から来た二人」

コラボ期間中、「スペシャル」モードが解禁されます。特別仕様のクルマに乗った東京から来た二人と計6コースでバトルすることができます。

◆スペシャルモード遊び方

コラボ期間中、モード選択画面からスペシャルモードを遊ぶことができます。

◆スペシャルモード報酬

各VSの特定の難易度をクリアすると、『初音ミク -Project DIVA-』コラボアイテムを獲得できます。

◆『初音ミク-Project DIVA-』EX復刻コラボ スペシャルモードの詳細はこちら!

https://info-initialdac.sega.jp/5598/

【TTイベントもリニューアル!】

全3回の『初音ミク-Project DIVA-』コラボTTイベントが、新規レースBGMを追加してEX復刻開催されます。期間中にお題のコース/ルートでタイムトライアルをプレイすると、タイム評価に応じてポイントを獲得することができます。ポイントを集めて、コラボアイテムをGETしてください。

※各TTイベントでは2023年の「『初音ミク-Prodect DIVA-』TTイベント」の進捗に応じたスタート地点の変更はございません。

※開催期間や詳細は後日発表いたします。

【関連リンク】

『頭文字D THE ARCADE』公式サイト:https://initiald.sega.jp/inidac/

『頭文字D ARCADE STAGE』シリーズ公式X:https://x.com/initialD_AS

『頭文字D THE ARCADE』公式LINE:https://lin.ee/wrnarsg

『頭文字D THE ARCADE』公式Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UChJePfGTsMeiY480AxSJcbw

権利表記:

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)しげの秀一/講談社

(C)Shuichi Shigeno/KODANSHA All Rights Reserved.

Manufactured and produced by SEGA under license from Kodansha Ltd.

(C)SEGA

All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.

(C) 2024 Porsche AG. Porsche Crest, Porsche Logotype, Carrera, 911, 718 and Cayman are trademarks of Porsche AG used under license.

Manufactured under license of Stellantis Europe S.p.A. "ALFA ROMEO" is a trademark of Stellantis Europe S.p.A. and/or FCA Group Marketing S.p.A.