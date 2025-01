2024年12月度ストリーミング認定～Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」がダイヤモンド認定！

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2024年12月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。

▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html

・ダイヤモンド認定作品

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

※Mrs. GREEN APPLEは自身3作目のダイヤモンド認定となります。

・トリプル・プラチナ認定作品

あいみょん「ハルノヒ」

Omoinotake「幾億光年」

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

・プラチナ認定作品

aiko「ボーイフレンド」

大塚 愛「プラネタリウム」

斉藤 和義「歌うたいのバラッド」

椎名 林檎「長く短い祭」

JUDY AND MARY「そばかす」

TWICE「LIKEY」

back number「新しい恋人達に」

BAD HOP「Kawasaki Drift」

ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」

優里「桜晴」

米津玄師「灰色と青 ( + 菅田将暉 )」

RADWIMPS「05410-(ん)」

Mariah Carey「All I Want For Christmas Is You」

その他、12月度は27作品(邦楽26作品、洋楽1作品)がゴールド認定となりました。

詳細は以下URLをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d10908-585-8c790f5b1da936fb50ae8b685738076d.pdf

▼日本レコード協会 ストリーミング認定

https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html