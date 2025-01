¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëËèÆü¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¥¤¡×¤è¤ê¡Ø¥¢¥¯¤Ì¤¤ ¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡ÙËÜÆüÈ¯Çä

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ(本社:東京都品川区、代表取締役社長執行役員:杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、“お気に入り”のキャラクターがもっと“お気に入り”となって、元気とワクワクで満たされる毎日を応援する新ブランド「フェイバリットイ」から『アクぬい サンリオキャラクターズ』(希望小売価格:各2,200円/税込)を2025年1月30日(木)に全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他 で発売いたします。

公式サイト:https://www.segatoys.co.jp/favoritoy/

お気に入りのキャラクターが“もっとお気に入り”になる「フェイバリットイ」

お気に入りがいることで、毎日が楽しくエネルギッシュに過ごすことができる昨今、それぞれの“お気に入り”が持つ力をさらに増幅させ、もっと楽しめるアイテムとして、「フェイバリットイ」は誕生します。「フェイバリットイ」は『これまでにない驚きのギミックを通じて、大好きなキャラクターを“さらに”大好きに、応援したいを“もっと”応援したいに、そんな新しい「お気に入り」のある生活を応援する』をコンセプトに生まれました。

あなたの理想に組み替えたぬいぐるみの世界を楽しもう!『アクぬい サンリオキャラクターズ』

どこでも、いつでも一緒にいられる「フェイバリットイ」シリーズ「アクぬい」は、アクリルスタンドと、ぬいぐるみを組み合わせた新しいカテゴリーのアイテムです。

本商品はキャラクターのぬいぐるみ1体と、キャラクターにまつわる背景や小物のアクリルパーツ4~5点が一式セットになっており、豊富なアクリルパーツとぬいぐるみを自由にレイアウトして飾ることができます。いままでにないデザインの各パーツを組み合わせることで、レイアウトを自由自在にアレンジでき、お気に入りのキャラクターの3次元の世界観を存分に楽しむことができます。

ラインナップは、「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「ハンギョドン」の7種。パーツのさし穴は全種類共通となっているため、複数のキャラクターを同じ台に飾ったり、他のキャラクターの小物パーツを組み合わせたりすることもでき、あなたが思い描く理想の空間が目の前に広がります。

■商品情報

・商品名: アクぬい サンリオキャラクターズ

・キャラクターラインナップ :ハローキティ/クロミ/マイメロディ/シナモロール/

ポムポムプリン/ポチャッコ/ハンギョドン

・商品サイズ:幅125×高118×奥54mm

・対象年齢:15才以上

・希望小売価格:各 2,200円(税込)

・著作権表記: (C) 2025 SANRIO CO., LTD. (C)SEGA FAVE

・発売予定日:2025年1月30日(木)

・(C) 2025 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO. L653933

