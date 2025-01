¡ÖSEED Projects Of Road To Sports¡×¡¡¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î¡Ö¤ß¤¨¤ë¡×¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¥ì¥Ó¥ó¥º¸ÍÅÄ¡×¤Ø¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード(本社:東京都文京区、代表取締役社長:浦壁 昌広、東証プライム市場:7743)は、アスリートを応援するスポーツ支援プロジェクト「SEED Projects Of Road To Sports」※1の活動の一環として、ラグビーチーム「ヤクルトレビンズ戸田」の選手へコンタクトレンズの提供を開始いたしました。

「ヤクルトレビンズ戸田」選手 集合写真■コンタクトレンズ提供の経緯

当社は、2019年に発足したスポーツ支援プロジェクト「SEED Projects Of Road To Sports」を通じて、様々な分野で活躍するアスリートのパフォーマンスを最大限に引き出し、勝利に繋がるサポートを行っております。その一環として、当社のコンタクトレンズの製造・研究開発拠点「シード鴻巣研究所」を構える埼玉県を活動拠点とする、「ヤクルトレビンズ戸田」の選手へコンタクトレンズの提供を開始いたしました。

当社は多様な「みえる」喜びを創造できる社会の実現を目指すという使命のもと、アスリートを応援してまいります。

■「SEED Projects Of Road To Sports」公式ホームページ :https://www.seed.co.jp/sports/「SEED Projects Of Road To Sports」

※1 SEED Projects Of Road To Sportsの頭文字を取ると“SPORTS”になります。

■ヤクルトレビンズ戸田からのメッセージ

タックルやスクラム、そしてランプレーなど激しいラグビー。チーム名の由来である「Levin」=稲妻(雷光)のような高速、スピーディーなラグビーを展開するには、視界がクリアであることが重要です。シードさまのコンタクトレンズでプレーに集中でき、ストレスなく試合や練習に取り組めています。2024-25シーズンよりリーグワンに参戦しますが、強豪チーム相手にも怯むことなく戦ってまいります。皆さまの応援よろしくお願いします。

ヤクルトレビンズ戸田 チーム概要

チーム創部:1980年

選手数:49名

1980年 ラグビー部同好会として発足

2010年 関東社会人リーグ1部優勝、リーグ再編によりトップイーストDiv.2へ

2011年 トップイーストDiv.2優勝、Div.1昇格。またチーム名称を「ヤクルトラグビー部Levins」に改称

2021年 トップイーストAグループ初優勝

2023年 トップイーストAグループ優勝(2度目)、3地域社会人順位決定戦準優勝

2024年 ジャパンラグビー リーグワン Divison3へ参入決定。

またチーム名称を「ヤクルトレビンズ戸田」に改称

ヤクルトレビンズ戸田チーム公式ホームページ:https://www.yakult.co.jp/sports/rugby/

ヤクルトレビンズ戸田 X:https://x.com/yakultlevins

ヤクルトレビンズ戸田/Yakult Levins Toda【公式】 Instagram:

https://www.instagram.com/yakultlevinstoda/p/C7Vgdjiyd3b/?img_index=1

ヤクルトレビンズ戸田 Facebook:https://www.facebook.com/yakultlevins/

ヤクルトレビンズ戸田 | Yakult Levins Toda note:https://note.com/yakultlevins/

株式会社シード 会社概要

代表:代表取締役社長 浦壁 昌広

本社:〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2

電話:03-3813-1111(大代表)

設立:1957年10月9日

資本金:35 億 3,231 万円(東京証券取引所プライム市場:証券コード7743)

事業内容:(1)コンタクトレンズ事業 (2)コンタクトレンズケア事業(3)その他事業(医薬品・眼科医療機器等)

ホームページ:https://www.seed.co.jp

シード企業 X (公式):https://x.com/SEED_koho

シード広報 TikTok(公式):https://www.tiktok.com/@seed_koho

シード YouTube(公式): https://www.youtube.com/channel/UCOCIN1Lb3yq6T_LiHDB4YVA

シード LinkedIn(公式) : https://www.linkedin.com/company/seedcontactlens