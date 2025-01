『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』伊藤沙莉さん出演新CM「なかよくポケポケ」篇2月1日（土）TV放映開始

株式会社ポケモン

株式会社ポケモン(東京都港区、代表取締役社長・CEO:石原恒和)が2024年10月30日(水)に正式サービス開始した『Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』に、1月29日(水)より順次、アプリ内でプレイヤー同士がカードを交換できる新機能「トレード」が追加されています。また、1月30日(木)に新たに2つの拡張パックがラインナップに追加。新たな機能、パックの登場に伴って、俳優の伊藤沙莉さんが出演するCM「なかよくポケポケ」篇をWEB にて1月30日(木)から順次、TVにて2月1日(土)から全国で放映を開始します。

■トレード機能の追加、新拡張パック「時空の激闘」も登場!『ポケポケ』をさらに楽しむ機能が充実

1月29日(水)からは、新機能「トレード」が順次追加。「トレード」は、アイテム等を消費することで、フレンドと一部のポケモンカードを交換することができる機能です。プレイヤー同士で「トレード」を活用して、是非一緒に『ポケポケ』のコレクション体験をお楽しみください。

また、1月30日(木)に「時空の激闘 ディアルガ」「時空の激闘 パルキア」2つの新拡張パックがラインナップに追加されます。新拡張パック「時空の激闘」は、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』に登場する、伝説のポケモン・ディアルガ、パルキアをはじめとしたポケモンを多数収録しております。

■伊藤さんが「ポケポケ!」ならぬ「タコタコ!」?のセリフで喜びを爆発 “タコパ”で友だちと「トレード」を実践!

第二弾となる今回のCMでは、伊藤さんが公園や映画館の待合スペース、友だちとのたこ焼きパーティーなどのシーンで、開封やコレクション、「トレード」など『ポケポケ』の魅力に夢中になっている様子が描かれています。ブランコに乗りながら、たこ焼きを焼きながら「ポケポケ」や「タコタコ」というセリフを駆使して、アプリで遊ぶ楽しさを表現する伊藤さんの演技に注目です。インタビューではトレード機能にちなんで、『ポケポケ』で「トレードしたい人」を教えてくれました。

<CM概要>

タイトル :「なかよくポケポケ」篇15秒、

「なかよくポケポケ」篇30秒、「なかよくポケポケ トレード」篇30秒

出演 :伊藤沙莉さん

TVCM放映開始日:2025年2月1日(土)

放送地域 :全国(一部地域除く)

<CMストーリー 「なかよくポケポケ」篇>

仕事の休憩中、公園で『ポケポケ』をしている伊藤さん。「ポケポケ、、、」とドキドキしながら開封をしていくと「パチリスex」のカードが当たり、ブランコを漕ぎながら大喜び。近くで見ていた子どもも伊藤さんを羨ましそうにじっと見つめます。シーンが変わり、映画館の待合スペースで『ポケポケ』を開く伊藤さん。

友だちに自分のコレクションファイルを「ポケポケ」と自慢げに披露すると、友だちから「ポケポケー(かわいいー)」と祝福の拍手を送ってもらい得意げな様子を見せます。後日、友だちと集まってたこ焼きパーティー中の伊藤さん。「タコタコ」と真剣にプロ並みの手さばきでたこ焼きを焼いていると、友だちがアプリの画面を見せながら、「ポケポケ?(交換する人~)」と呼びかけます。

伊藤さんは「ポケポケ!」と真っ先に手を挙げカードを「トレード」することに。友だちとお互いのスマホを近づけると、シュッと待望のカードが伊藤さんのもとに届きます。お目当てのカードをゲットし「ポケポケー!」と喜ぶ伊藤さん。その後、カメラに向かってスマホ画面を見せ、その後に「ポケポケ…」と幸せそうに呟きます。

<撮影エピソード>

部屋で友だちとホームパーティーをするシーンでは、伊藤さんが共演者3人と実際にたこ焼き器を囲んでたこ焼きをくるくる。慣れた手つきで高速でひっくり返す仕草に、共演者、スタッフから思わず「上手!!」と声が上がっていました。「なんでこんなに(たこ焼きをひっくり返すのが)上手なの?」など、撮影中、休憩中ともに和気あいあいと仲良く会話を交わしていた4人。CM本編での自然な様子にも注目です。

そんな“タコパ”をしながら友だちと「トレード」を楽しむシーンでは、「トレード」したいカードが出てきた瞬間に素早く挙手したり、笑顔や真顔を巧みに使いこなしたりと、喜びを表現した伊藤さん。第一弾から引き続き、様々な「ポケポケ」の表現を使いわける伊藤さんの職人技に、現場では思わずスタッフから笑みがこぼれる場面も。撮影の合間には、伊藤さんがいま手に入れたいポケモンカードについて談笑する姿もあり、現場は和やかな雰囲気で撮影が進みました。

<伊藤沙莉さん撮影後インタビュー>

Q. 『ポケポケ』のトレード機能追加にちなんで、過去に交換したもので嬉しかったものはありますか?

A.小さい時は、やっぱりシール交換とかにすごくテンションが上がっていました。物々交換は大人になればなるほどやらなくなるなと思いますね。この前は友だちが家に来て、クリスマスソングが流れている間ずっと(プレゼントを)回して。6人ぐらいでやったのかな。なんでこのプレゼントを選んだのか説明し合ったのはすごく楽しかったです。

―伊藤さんが用意したのはどんなプレゼントでしたか?

A.私が用意したのは、(その場には)男女どちらもいたので、 偏りが出ないように家で遊べるカードゲームを3種類ぐらい、難解なものも含めてセットにしたものを渡しました。

Q. トレード機能が追加されたことで一層家族や友だちと一緒に楽しめるようになった『ポケポケ』ですが、伊藤さんが「トレード」するなら誰としたいですか?

A.ずっと担当してくれているメイクさんが、『ポケポケ』がリリースされた時からずっとハマっているんです。私より詳しくなっていて。 今日聞いたら、彼女はミュウを持っていて、私はセレビィを持っているんですが、私はミュウが欲しいんです。そうしたら(メイクさんは)セレビィをすごく欲していたので、トレード機能が追加されたらすぐに交換しようっていう約束を取り付けました。もう逃げられない彼女は。という感じです。早く交換しないと、セレビィでも当てられたら交換してくれなくなっちゃうから。(私も)ミュウも当てちゃいけないし。約束を守るためにミュウを避け続けます(笑)

<出演者プロフィール>

伊藤沙莉さん(いとう さいり)

1994年、千葉県出身。生まれ持った芝居のセンスと確かな演技力でシリアスな役からコメディまで幅広い役柄をこなす実力派として、ドラマや映画、舞台などで活躍。ギャラクシー賞テレビ部門個人賞、ブルーリボン賞助演女優賞、山路ふみ子女優賞、文化庁芸術祭放送個人賞、橋田賞新人賞ほか受賞歴多数。近年の主な出演作に映画『ちょっと思い出しただけ』、『すずめの戸締まり』(声の出演)、『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』、ドラマ「ミステリと言う勿れ」、「拾われた男」、「ももさんと7人のパパゲーノ」、「シッコウ!!~犬と私と執行官~」など。NHK連続テレビ小説「虎に翼」では主人公の佐田寅子を演じ好評を博した。2025年夏公開映画『風のマジム』で主演を務める。

<トレード機能について>

1月29日(水)より新しい機能「トレード」を順次追加いたします。

「トレード」は、アイテム等を消費することで、フレンドと一部のポケモンカードを交換することができる機能です。プレイヤー同士で「トレード」を活用して、是非一緒にポケポケのコレクション体験をお楽しみください。

「トレード」はフレンド同士で行います。♦1~♦4、★1の同じレアリティ同士のカードで、アイテム等を消費することにより「トレード」することができます。交換できるカードは、機能追加時点では「最強の遺伝子」と「幻のいる島」に収録される一部のカードです。交換できるカードのラインナップは今後も随時アップデートを検討しています。

まだ手に入っていないカードや、エフェクトを付けたお気に入りのカードを交換、コレクションでき、さらに遊びの幅が広がります。

※本内容は開発中のものであり、アップデート内容や時期は変更になる場合があります。

<拡張パック「時空の激闘」について>

1月30日(木)に「時空の激闘 ディアルガ」「時空の激闘 パルキア」2つの新拡張パックがラインナップに追加されます。

新拡張パック「時空の激闘」は、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』に登場する、伝説のポケモン・ディアルガ、パルキアをはじめとしたポケモンを多数収録しております。

これまでに登場した拡張パック「最強の遺伝子」「幻のいる島」も引き続き開封いただけますので、ポケモンカードのコレクション体験のさらなる広がりをお楽しみください。

<商品情報>

・タイトル :『Pokemon Trading Card Game Pocket』

・配信日 :2024年10月30日(水)

・販売価格 :基本プレイ無料※1

・販売形態 :ダウンロード専用

・販売 :株式会社ポケモン

・開発 :株式会社クリーチャーズ/株式会社ディー・エヌ・エー

・対応OS :iOS/Android

・ジャンル :カード

・対応言語 :日本語/英語/スペイン語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/

ブラジリアンポルトガル語/韓国語/中国語(繁体字)※2

※1一部アイテム課金あり。

※2 本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

<公式サイト>

https://www.pokemontcgpocket.com/ja/(https://www.pokemontcgpocket.com/ja/)

<公式Xアカウント>

ポケポケ【公式】(Pokemon Trading Card Game Pocket) @PokemonTCGP_JP

https://x.com/pokemontcgp_jp(https://x.com/pokemontcgp_jp)

<アプリのダウンロード>

https://appkmn.com/ptcgp/?utm_source=media&utm_medium=tvcm&utm_campaign=001(https://appkmn.com/ptcgp/?utm_source=media&utm_medium=tvcm&utm_campaign=001)

<権利表記>

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※ゲーム画面を使用する場合は、「画面は開発中のものです。」を、権利表記の近くにご記載ください。

Apple と Apple ロゴ、および iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※App Store・Google Playのアイコンを使用する場合は、上記の表記をご記載ください。

<『Pokemon Trading Card Game Pocket』ロゴ使用にあたってのお願い>

※本作のロゴ使用にあたりましては、傾けたり、加工したりしての使用は避けてください。

<タイトル名の表記についてのお願い>

『Pokemon Trading Card Game Pocket』

※「Pokemon」の「e」は必ずアクサンテギュを付けてください。

※「Pokemon」の「P」、「Trading」の「T」、「Card」の「C」、「Game」の「G」、「Pocket」の「P」は必ず大文字にしてください。

※「Pokemon」と「Trading」 、「Card」、「Game」、「Pocket」の間は半角スペースを空けてください。

※タイトルをテキスト表記する際、括弧(なるべく二重かぎ括弧『』)で括り表記してください。

※略称として『ポケポケ』または『Pokemon TCG Pocket』を使用する場合、単独での使用はご遠慮ください。

記事内で正式名称『Pokemon Trading Card Game Pocket』を一度ご使用いただいた場合に限り、使用が可能です。