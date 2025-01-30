ROF-MAO、2025年3月26日(水)リリース2nd Mini Album『MOMENTUM』より川谷絵音氏提供楽曲「ガム」が先行デジタルリリース開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する、加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名が集った男性VTuberユニットROF-MAOは、2025年3月26日(水)に発売する2nd Mini Album『MOMENTUM』より川谷絵音氏提供楽曲「ガム」の先行デジタルリリースが2025年1月30日(木)0時より開始されたことをお知らせします。

新曲「ガム」が、2025年1月30日(木)0時よりストリーミング配信開始！楽曲提供の川谷絵音氏らからのコメントも！

2025年3月26日(水)に発売する2nd Mini Album『MOMENTUM』収録曲から「ガム」の先行デジタルリリースを2025年1月30日(木)0時より開始いたしました。



楽曲提供はindigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、礼賛、ichikoroほかで活躍する川谷絵音氏で、演奏陣もえつこ（Key.）木下 哲（Gt.）休日課長（Bs.）GOTO（Drs.）など豪華メンバーによる一曲となっています。

また、ROF-MAO公式YouTubeチャンネルにて、同楽曲のミュージックビデオも2025年2月4日(火)に公開を予定しております。ぜひご覧ください。

▼川谷絵音氏からのコメント

これでもかというくらいロックなギターが鳴り続けます。最初から最後までずっと最高潮のこの曲を、ROF-MAOが自由に乗りこなしてくれました。一回聴いたら頭から離れないメロディを堪能してください。

さらに、2025年2月5日(水)にROF-MAO公式チャンネルでの重大告知生配信も決定！！

2025年2月5日(水)にROF-MAO公式チャンネルにて、重大告知生配信を実施いたします。ぜひお見逃しなく！

◼︎待機所

https://youtube.com/live/YyxjrP32LpI

2nd Mini Album『MOMENTUM』関連スケジュール

・2025年2月4日(火)：「ガム」Music Video公開！

・2025年2月5日(水)：重大告知生配信決定！

and more・・・

＜配信情報＞

Digital Single 「ガム」

歌：ROF-MAO

作曲/作詞/編曲 川谷絵音

Digital Release：2025年1月30日(木)



ダウンロード/ストリーミング：https://rof-mao.lnk.to/gumPR

歌詞：https://www.uta-net.com/song/366756/

＜2nd Mini Album『MOMENTUM』商品情報＞

■ アーティスト

ROF-MAO

■タイトル

MOMENTUM



■発売日

2025年3月26日(水)



■参加クリエイター

綾小路 翔（氣志團）

内澤崇仁（androp)

OHTORA、maeshima soshi

川谷絵音

熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）

ケンモチヒデフミ

NAOTO



■収録内容

【初回限定盤A(CD＋Blu-ray)】

価格：5,500円（税込）

品番：POCS-39054



・CD収録内容

全7曲



・Blu-ray

「木10!ろふまお塾 ろふまお一攫千金旅完全版」

・商品仕様

初回限定盤A 撮りおろしビジュアル 三方背BOX

デジパック



・封入特典

後日詳細を発表します

【初回限定盤B(CD＋Blu-ray)】

価格：3,630円（税込）

品番：POCS-39055

・CD収録内容

全7曲

・Blu-ray

「木10!ろふまお塾 未公開映像集」



・商品仕様

初回限定盤B 撮りおろしビジュアル 三方背スリーブ

・封入特典

後日詳細を発表します



【通常盤(CD)】

価格：2,420円（税込）

品番：POCS-30028

・CD収録内容

全7曲

・封入特典

後日詳細を発表します

■店舗別購入特典

・にじさんじオフィシャルストア

複製コメント入りスクエアブロマイド4枚セット ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://shop.nijisanji.jp/TAG_562



・UNIVERSAL MUSIC STORE

クリアポスター ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://umusic.jp/Lk8xsjVD



・アニメイト

2L判ブロマイド4枚セット ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3030478/



・楽天ブックス

アクリルキーホルダー ※形態別絵柄

https://r10.to/hgtQ0J



・Amazon.co.jp

ICカードステッカー ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DR2XFT27|B0DR2XF3N5|B0DR2SPMT7(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DR2XFT27%7CB0DR2XF3N5%7CB0DR2SPMT7)



・タワーレコード（一部店舗を除く）

リリース記念レプリカチケット ※形態別絵柄

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6280373

・HMV（一部店舗を除く）

缶バッジ（40mm） ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄

https://www.hmv.co.jp/news/article/241219134/

・応援店共通特典（一部店舗を除く）

しおり ※全形態共通、初回限定盤Aジャケット絵柄



※特典絵柄の詳細に関しては後日発表いたします。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫状況に関してはお知らせいたしておりません。特典の在庫状況に関する表記の有無にかかわらず、商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は附属されませんのでご留意ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

※店舗別購入特典対象は、『MOMENTUM』初回限定盤A(POCS-39054)または初回限定盤B(POCS-39055)通常盤(POCS-30028)ご購入者となります。

※1枚ご購入につき、店舗別購入特典を1つ差し上げます。



新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#ろふまお

【ROF-MAOについて】

加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名が集った男性VTuberユニット。

誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指し、YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動している。毎週木曜夜10時に、かっこいいオトナを目指す体当たり系バラエティ番組「木10!ろふまお塾」をYouTubeにて放送中。



＜リンク一覧 (ROF-MAO) ＞

公式サイト：https://www.rof-mao.com/

YouTube：https://www.youtube.com/c/ROFMAO

X：https://x.com/ROF_MAO

Instagram：https://www.instagram.com/rof_mao/

TikTok：https://www.tiktok.com/@rof_mao

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



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公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

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bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸