“25歳以下限定”で蟹プレゼント！兵庫・城崎温泉のリゾートホテルにて卒業旅行応援プラン販売開始｜2025年3月1日～3月31日
蟹2杯（4～5名様グループ対象）をプレゼント
“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」のリゾートホテル「レイセニット城崎スイートVILLA（所在地：〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1220）」は、2025年3月1日～31日までの期間限定でライトコースのお食事に無料で茹で蟹2杯が付く、卒業旅行にもぴったりの25歳以下限定グループ旅プランを販売いたします。
レイセニット城崎スイートVILLA公式サイト：https://www.reyzenit-kinosaki.jp/
25歳以下限定グループ旅プラン：https://x.gd/gs6wV
レイセニット城崎スイートVILLAは、ファミリーやグループ旅行に最適な全室50平米以上の客室を備えたリゾートホテルです。
当プランはご宿泊される方全員が25歳以下のグループ限定で、ご夕食時、但馬牛の陶板焼き御膳に無料で茹で蟹をプレゼントいたします。蟹は4～5名のグループで2杯、6～7名で3杯と人数が増えるとプレゼントの蟹も増えます。また、人数が6名様までの場合、ご夕食はお部屋食でのご用意も可能です。
当プランは、若い世代の方に旬のグルメを愉しみながらリーズナブルに旅を愉しんでいただきたいという想いから企画いたしました。
ぜひこの機会に大切なご友人との想い出づくりにご利用ください。
ご夕食
客室
25歳以下限定グループ旅プラン
茹で蟹の無料プレゼント
プラン名：【U25＆4～5名様限定】≪茹で蟹２杯無料≫卒業旅行におすすめ▼但馬牛の陶板焼き御膳／夕食部屋食確約
期間：2025年3月1日～31日
価格：15,030円～（4名利用時の1名様料金・税込）
予約・詳細：https://x.gd/gs6wV
公式サイトからのご予約でさらに5％OFF
▼6～7名様グループ対象プランはこちら
プラン名：【U25＆6～7名様限定】≪茹で蟹３杯無料≫卒業旅行におすすめ▼但馬牛の陶板焼き御膳
価格：13,820円～（6名利用時の1名様料金・税込）
予約・詳細：https://x.gd/9KS1p
レイセニット城崎スイートVILLA
全室50平方メートル 以上の客室
こうのとり天然温泉
冬の旬グルメ蟹鍋
ライブラリー
レイセニット城崎スイートVILLA｜概要
住所：〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1220
TEL：0570-081-076
客室数：37室（全室コンドミニアムタイプ）
館内設備：レストラン、おもちゃの貸出、宴会場、大浴場（天然温泉・サウナ付き）、プール（夏期のみ）、バーベキューガーデン、ライブラリー、コインランドリー
アクセス：ＪＲ山陰本線・福知山線 城崎温泉駅より車で7分（無料送迎あり）
公式サイト：http://www.reyzenit-kinosaki.jp/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/reyzenit_kinosaki
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館サイト。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国約40か所で展開。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式X：https://twitter.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/
株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト：https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業
/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/
本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社リロバケーションズ
クリエイティブデザインユニット
メディアソリューショングループ 宮木
e-mail：rv.pr@relo.jp
公式サイト：https://relovacations.com/