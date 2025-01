ZEROBASEONE×JOYSOUND コラボキャンペーン開催！カラオケで課題曲を歌って、オリジナルアクリルパネルなどが当たるチャンス！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、第5世代を代表するK-POPグローバルボーイズグループZEROBASEONEのJapan 1st EP 『PREZENT』 のリリースを記念して、オリジナルアクリルパネルが当たる「ZEROBASEONE×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、本日1月29日(水)から開催します。

グローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生した第5世代K-POPボーイズグループ、ZEROBASEONE。2024年3月20日にJapan 1st Single『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューを果たすと、海外アーティストの歴代デビューシングル最高売上枚数の記録を更新するという快挙を達成しました。今回リリースされるJapan 1st EP 『PREZENT』 は、日本オリジナル新曲が4曲も収録されており、さらなる注目を集めています。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「NOW OR NEVER」をはじめとする課題曲を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、参加者全員にZEROBASEONE×JOYSOUND オリジナル待受画像(全9種ランダム)をプレゼントします。またWチャンスとして、抽選でZEROBASEONE×JOYSOUND オリジナルアクリルパネルを10名様にプレゼントします。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。

この機会をお見逃しなく、ZEROBASEONEとJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

===ZEROBASEONE×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ===

◆実施期間:2025年1月29日(水)11:00 ~ 2025年3月15日(土)23:59

◆対象機種:JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

◆参加方法:対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。また、同時にWチャンスの応募フォームが表示されますので必要事項をご記入してご応募いただけます。

※1曲につき1日1回応募できます。Wチャンスへの応募は、お一人様につき1回のみ有効とさせて頂きます。

【課題曲】 NOW OR NEVER/Only One Story/Firework/HANA/Feel the POP (Japanese ver.)/GOOD SO BAD (Japanese ver.)

◆プレゼント:

《参加賞》 ・ZEROBASEONE×JOYSOUND オリジナル待受画像(全9種ランダム)…参加者にもれなく

《Wチャンス》・ZEROBASEONE×JOYSOUND オリジナルアクリルパネル…10名様

▽キャンペーン特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/campaign/1392/index

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ:https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp