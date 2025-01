グループホーム向け介護記録システムに新導入研修プラン登場！「集まらなくてOK！」通常業務をしながらシステムの使い方を学べる、夜勤にも対応の「べったりプラン」とは？

株式会社ソラジョウ

介護現場がITを導入・活用しやすいサービス、仕組みづくりを行う株式会社ソラジョウ(本社:広島県府中町、代表取締役:北村聡、以下ソラジョウ)が、グループホーム向け介護記録システム「グループホームのためのやさしいシステム」に新しい導入研修プランを設けました。その名も「べったりプラン」。

システム導入研修といえば、業務から離れて座学研修を行うOFF-JT形式の実施が一般的です。しかし、この「べったりプラン」は通常業務をしながらOJTでシステムの使い方に慣れていただくという今までにない全く新しい導入研修です。研修のためにわざわざシフトを調整し職員を集めるといった必要が一切なく、介護現場経験のある講師が職員の皆様と業務に入りながら「べったり」とシステムの使い方をレクチャーする、超実践的な導入研修となっています。

■避けては通れぬ「介護DX」 ―そしてグループホームの課題

日本の総人口は減少の一途をたどり、2048年には1億人を切るとされていますが、特に介護現場の人手不足は深刻で、2026年度には25万人、2040年度には57万人の介護職員が不足すると言われています。(出典:厚生労働省,「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」)介護の質は維持させつつも、DXによって残業時間の削減や人材不足の解消など生産性向上と新たな価値を創出していくことが、今後ますます求められていくのが現状です。

中でもグループホームは、職員に認知症ケアの高い専門性や豊富な経験が必要であるがゆえに、慢性的な人手不足や職員の高齢化といった課題を抱えています。DXを進めようとしても障壁が多く、踏み切れない現状があるとされています。

■介護記録システム販売をする中で聞こえてきた「現場の声」 ―介護DXの障壁とは

ソラジョウは、「現場の声」を大切にシステム販売を行っています。また、グループ会社に介護施設の株式会社LILE THE STYLE(以下LILE THE STYLE)があり、LILE THE STYLEの介護DXもサポートしてきました。そこで得た現場の声をシステムのアップデートに活かしたり、多くの失敗を含む経験をシステム導入のノウハウとして蓄積したりしてきました。しかし、お客様との関わりをもつ中で、グループホームのIT化が進みにくいという課題を感じていたのです。様々なグループホームの方とお話しをする中で聞こえてきた「システム導入したいけど・・・」という声。現場にしか分からない悩みや課題を抱えていました。

・ITへの苦手意識が強い職員が多い

・職員の不満が溜まると離職に繋がる

・OFF-JT形式で教えてもらっても使おうとする頃には忘れてしまう

・覚える時間と余裕がない

・研修後に不明点が残ったままだと現場が混乱する上に分かる人がいない

・業務に穴が開くので研修時間を設けるのが難しい

・研修をするのに人件費がかかる 等

介護施設は24時間365日利用者が生活している場合、常に利用者の健康と安全に配慮する必要があり、本来ケア業務を行うスタッフが研修を行うこと自体とてもハードルが高いと言えます。それに加えて様々な課題を抱えるグループホームにとってはとてつもなく高いハードルなのです。グループホームの悩みを解消しDXを実現できる研修プランはないかと考えたときに生まれたのがこの「べったりプラン」でした。

■分かった!できた!楽しい!が体験できる「べったりプラン」の特長

1.通常通りの業務をしながら受講できる

導入研修を受講するために業務を離れる必要があると、その穴を埋めるために別の職員を配置しなければなりません。しかし、「べったりプラン」なら、通常業務をしながら受講できるのでその必要がありません。

【メリット】 ・集合研修を行わないため、業務は通常通りでよい

・研修のために別職員を配置する必要がなく人件費はそのまま

・人手が充足していない施設でも、今いるメンバーで受講できる

2.超実践的・超経験蓄積型研修

一般的な座学研修であれば、いざ翌日の業務でシステムを使おうとした際に「あれ?」と困る場面がでてきてしまうものです。人間の脳は一度覚えたことを1時間後には半分忘れ、1日後には7割忘れるという研究もあるように、忘れてしまうのは当然のこと。忘れないためには、五感を使って実際に「体験する」こと、そしてその体験を「積み重ねる」ことが大切です。「べったりプラン」は、業務の中で繰り返しトライすることが可能です。「できた!」から主体性が生まれ「楽しい!」に繋がる、そんな研修となっています。

【メリット】 ・「見て」「聞いて」学ぶ、「触って」「使って」学ぶ、超実践的な研修

・業務の中で繰り返しシステムを使うことで経験が蓄積、定着率も上がる

・分からないときはいつでも聞けるという安心感

3.介護経験豊富な講師がサポート

「べったりプラン」の講師を務めるのは、人が好き、話すことが好きな介護事業経営の経験もある現役ケアマネージャーです。明るく前向きな言葉で都度評価を行なうため、職員の皆様のやる気向上にも繋がります。また、介護現場のプロが講師を務めるため、現場に寄り添った指導でより安心して受講できます。

【メリット】 ・介護現場の知識と経験が豊富な講師が6時間×3日間べったりサポート

・必要があれば介護もできる

・夜勤にもしっかり対応

■株式会社ソラジョウについて

代表者 : 代表取締役 北村 聡

所在地 : 〒735-0014

広島県安芸郡府中町柳ヶ丘16-7

設立 : 2020年9月17日

事業内容 : 介護システム販売・コンサルティング、DX人材育成プログラム販売

Email : info@nh-group.biz

TEL : 082-285-3411

URL : https://nh-companies.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名 :株式会社ソラジョウ

担当者名 :カスタマーサクセス部 空井 妙

TEL :082-285-3411(本社)

080-8986-7522(携帯)

Email : sorai@nh-group.biz

URL : https://kaigonocompass.jp/ (かいごのコンパス)

: https://nh-companies.jp/service/kind-system/

(グループホームのためのやさしいシステム)