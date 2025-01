「ちゃんこ江戸沢」如月のおすすめ 8メニュー

株式会社焼肉坂井ホールディングス

「ちゃんこ江戸沢」では毎月、季節の旬な素材を使用した限定メニューを販売しています。2月は8種類。香ばしさと旨味が絶品の「本日の産直鮮魚の西京炙り握り」や「三陸産いわし炙り握り」、濃厚で贅沢な食べ応えの「煮はまぐり握り」、ほくほく感がたまらない「炙りじゃがバター~塩辛添え~」、季節感たっぷりの「白魚と春菊の天ぷら」など、ここでしか味わえない特別なラインナップをご用意しました。旬の味覚とともに心温まるひとときをお楽しみください!今だけの限定メニューをぜひお見逃しなく、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ちゃんこ江戸沢 如月のおすすめ

販売期間: 2月1日(土)~ 2月28日(金)

両国総本店、両国総本店別館、埼玉新座店にて開催

・両国総本店 東京都墨田区両国3-24-11 03-5600-1011

・両国総本店別館 東京都墨田区両国3-26-4 03-5600-3211

・埼玉新座店 埼玉県新座市野火止6-4-2 048-482-1177

◎如月のおすすめ メニュー

※画像はイメージでございます。

■ 本日の産直鮮魚の西京炙り握り

420円(税込462円)

味噌漬けした旬の魚を炙り上品な旨みを更に引き立てました。

冬の間に引き締まった身質をお召し上がりください。

本日の産直鮮魚の西京炙り握り■ 三陸産 いわし炙り握り

450円(税込495円)

良質な魚介類の宝庫と言われる三陸エリアの海で獲れた、いわし

は炙ることで、更に香り豊かに脂の風味が引き立ちます。

三陸産 いわし炙り握り■ 煮はまぐり握り

490円(税込539円)

ほんわりと柔らかな歯ごたえの煮はまぐりです。濃厚で贅沢な食べ

応えをお楽しみください。

煮はまぐり握り■ 炙りじゃがバター ~塩辛添え~

530円(税込583円)

ほくほく食感とバターの調和、そして塩辛をつけて海鮮風に

アレンジしてみました。

炙りじゃがバター ~塩辛添え~■ 白魚と春菊の天ぷら

590円(税込649円)

春菊のほろ苦さをアクセントに衣に包んだ白魚のシンプルな美味

しさをお楽しみください。インバウンドのお客様にも最適で まる

で「日本式のフィッシュ & チップス」の様です(As if it was Ja-

panese style Fish & Chips!)

白魚と春菊の天ぷら■ にらのおひたし

490円(税込539円)

香り豊かなにらを卵黄と絡めてお楽しみください。お酒のおつま

みとしても合います。

にらのおひたし■ 納豆巻きの揚げ出し

490円(税込539円)

納豆巻きのお寿司を油で揚げて、おつゆに浸しました。ふわっと

した食感と共にお楽しみください。

納豆巻きの揚げ出し■ かぶと茗荷の塩昆布和え

490円(税込539円)

かぶの甘味とさっぱり風味の茗荷、そして塩昆布のほのかな塩味。

日本の味の真髄がここに凝縮された一品です。

かぶと茗荷の塩昆布和え

グランドメニュー お品書き https://ys-holdings.co.jp/edo/?page_id=2784(https://ys-holdings.co.jp/edo/?page_id=2784)

●「ちゃんこ江戸沢」について

昭和49年創業、元力士の創業者から伝統の味を受け継いできました。江戸沢では、ちゃんこ鍋本来のソップ(=スープ)炊きにこだわり、特に旨味の強い「老鶏(ひねどり」からスープを炊き出しています。味付けは、鶏がらスープの旨味と香りが感じられるように、独自の割合で配合した自慢の醤油味をはじめ、味噌味・塩味の3つのスープをご用意しております。

■3つのこだわり1. 鶏ソップ鍋

昔の相撲部屋は貧しく、魚料理が中心の生活でした。たまに食べられる肉も、四本足のものは『手をつく=負け』につながるため、避けられたそうです。その中で鶏は二本足のため縁起がいいとされ、数少ない贅沢とゲン担ぎの料理として古くから慕われてきました。鶏の中でも旨みの強い「老鶏」を丸ごと鍋に入れ、秘伝の鶏ソップ(=スープ)で煮込んでいます。旨味を凝縮したご家庭では味わえない本場両国の鶏ソップ鍋です。

2. 具材やスープへのこだわり

当店では具材たっぷりで食べごたえのあるちゃんこ鍋をご提供しております。美味しさ・栄養バランスを考え、12品目の具材の組み合わせにこだわっています。自慢のスープに数種の野菜から出る水分や旨味が加わることで、独特の風味豊かな鍋が出来上がります。毎朝鶏ガラから丁寧に炊きだしています。冬場は一日に2回炊き出しを行います。

3. 和モダンな個室空間

店内は和を基調とした、木目の優しさと畳が香るモダンな雰囲気です。店内に描かれている相撲絵は、日本の伝統文化に触れながら食事を楽しめると海外からのお客様にも大変人気です。大小さまざまな個室をご用意しているため、プライベートな食事会にも最適です。

両国総本店・店内【会社概要】

社名:株式会社焼肉坂井ホールディングス(東証 Standard2694)

代表:代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地:愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL:https://ys-holdings.co.jp/

設立年:1959年11月 資本金:100百万円 従業員数:4,648名(臨時雇用社員含む)

事業内容:外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

ちゃんこ江戸沢 公式HP https://ys-holdings.co.jp/edo/

ちゃんこ江戸沢 公式Instagram https://www.instagram.com/chanko_edosawa_ryogoku/