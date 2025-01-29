「CAPCOM FEBRUARY SALE」がスタート！　Steam StoreとPlayStation(TM)Storeでカプコン人気タイトルの数々が最大87%OFF！

株式会社カプコン

カプコン人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM FEBRUARY SALE」を各デジタルストアで開催中！



Steam Storeでは、Year 2追加キャラクター第3弾「舞」の参戦を2月5日（水）に控える『ストリートファイター6』、2月28日（金）の発売日が迫る最新作『モンスターハンターワイルズ』への期待が膨らむ「モンスターハンター」シリーズをはじめ、「バイオハザード」「逆転裁判」「ドラゴンズドグマ」「デッドライジング」「デビル メイ クライ」などの人気シリーズより多数のタイトルがデジタルセールにラインアップ！

PlayStation(TM)Storeでは、「ロックマン」シリーズや「戦国BASARA」シリーズほか、対戦格闘やアクションゲームの数々がお求めやすい価格でセール中！

自分好みの名作ゲームをお得に手に入れて、寒い季節もホットに盛り上がろう！

CAPCOM FEBRUARY SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/)

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■Steam Store

2025年2月11日（火・祝）2:59まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/lunarnewyear

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：3,995円（税込）

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【73%OFF!!】：1,597円（税込）



Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：1,497円（税込）



Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）



Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：9,990円（税込）

セール価格【45%OFF!!】：5,494円（税込）

（収録内容）

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』



Steam『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）



Steam『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）



Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）



Steam『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【43%OFF!!】：5,124円（税込）



Steam『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：4,792円（税込）



Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）



Steam『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：3,992円（税込）



Steam『大神 絶景版』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,523円（税込）



Steam『神祇（かみがみ）パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：4,492円（税込）

（収録内容）

『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

『大神 絶景版』

Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格：1,487円（税込）

（収録内容）

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターライズ』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。



Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY SERIES PACK』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/

バンドル価格：5,522円（税込）

（収録内容）

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。



Steam『ロックマンX + ゼロ パック』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/47948/X/

バンドル価格：3,724円（税込）

（収録内容）

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

『ロックマンX DiVE オフライン』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

■PlayStation(TM)Store

2025年2月12日（水）23:59まで

PS4『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2,547円（税込）

セール価格【62%OFF!!】：967円（税込）



PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,362円（税込）

セール価格【71%OFF!!】：974円（税込）



PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【63%OFF!!】：1,476円（税込）



PS4『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：14,249円（税込）

セール価格【70%OFF!!】：4,274円（税込）

（収録内容）

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』



PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【68%OFF!!】：974円（税込）



PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編＋追加コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）



PS4『戦国BASARA 真田幸村伝』（ゲーム本編）

通常価格：7,119円（税込）

セール価格【86%OFF!!】：996円（税込）



PS4『カプコン ベルトアクション コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,362円（税込）

セール価格【71%OFF!!】：974円（税込）



PS4『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）



PS4『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）



各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM FEBRUARY SALE」特設ページでチェック！

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/

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本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。