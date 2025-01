【2月は、猫の月！】2月22日（にゃん・にゃん・にゃん）「猫の日」を記念して、4チャンネル合同で猫に関連する番組を特集放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』、世界最大級の動物・自然チャンネル『アニマルプラネット』、日本最大級の映画専門チャンネル『ムービープラス』、旅専門チャンネル「旅チャンネル」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、4チャンネル合同企画で、2月22日(にゃん・にゃん・にゃん)の「猫の日」にちなみ、猫に関連する番組を特集放送いたします。

<カートゥーン ネットワーク特集ラインアップ>

2月の毎週土日午後2時から夜9時まで「おかしなガムボール」と「トムとジェリー」と猫のシルベスターが登場する話数を含む「バッグス・バニー ビルダーズ <日本初>」を放送!

「おかしなガムボール」

毎週(土)14:00~

●2/1(土) おかしなガムボール <ねこねこ月間>ネタバレ禁止!

●2/8(土) おかしなガムボール <ねこねこ月間>永遠の宿敵

●2/15(土) おかしなガムボール <ねこねこ月間>運命を変えろ!

●2/22(土) おかしなガムボール <ねこねこ月間>僕らが家族になったワケ

「トムとジェリー」シリーズ

毎週(日)14:00~

●2/2~2/9(日) トムとジェリー テイルズ <全話一挙>

●2/16(日) トムとジェリー in ニューヨーク <全話一挙>&とむとじぇりー ごっこ <日本初放送>

●2/23(日)

・14:00~15:00 バッグス・バニー ビルダーズ <日本初>

・15:15~20:30 トムとジェリー *長編

*長編:

トムとジェリー シャーロック・ホームズ

トムとジェリー スノーマウスと雪の魔法

トムとジェリー カウボーイ・アップ!

トムとジェリー 夢のチョコレート工場

・20:30~21:00 トムとジェリーが他作品に登場?!セレクション

「おかしなガムボール」

「トムとジェリー」

■カートゥーン ネットワーク放送情報

・特集名:ねこねこ月間

・放送局:カートゥーン ネットワーク

・番組名・放送日時:

「おかしなガムボール」 毎週土曜14:00~21:00

「トムとジェリー」シリーズ 毎週日曜14:00~21:00

<アニマルプラネット特集ラインアップ>

今年もやってきました、猫の月!弱肉強食の世界に生きる大型ネコ科動物から可愛いにゃんこまで、猫の魅力てんこ盛りの番組を一挙大放出!野生のライオンの群れと生きる男に密着した新シリーズ『ケニア・マサイマラ:ライオンと生きる男』の他、猫の特徴を品種別に詳しく解説する『ねこまにあ』、野生のネコ科動物の秘密に迫る『ワイルドキャット~野生の秘密~』など猫好き必見の人気作品を集中オンエア!

「ケニア・マサイマラ:ライオンと生きる男」

2/3(月)23:00~(60分×3話)

野生のライオンの群れに受け入れられた男の前代未聞のストーリー。博物学者で動物行動学者のホルヘ・アレサンコはケニアのマサイマラ国立保護区で15年以上にわたってライオンキングたちを観察し、これまで記録されてこなかったその独特な生態を見続けてきた。群れの中で昼夜を過ごし、サバンナの偉大な王たちとの驚くべき交流を記録してきたのだ。時には狩りに同行し、雌ライオンに子供の隠し場所を教わり、彼らが遊んだりくつろいだりするのを見ることさえ許される。もはや群れの一員ともいえるホルヘがとらえた膨大な映像を交えて、野生のライオンの生き様をリアルに描く。

「にゃんこを追って~全米横断の旅~ シーズン1」

2/7(金)23:00~

全米各地の猫にまつわる話を集めた猫好きさん必見の番組。今回はある情報をもとにジョンは西海岸を訪れる。まずジョンはイヌハッカの情報を調査、そして盗みを繰り返しているとして疑惑の目を向けられている、あるにゃんこを訪ねる。また次に入った情報は、なんと猫のフンから取り出した豆を使って淹れたコーヒー!?ジョンは早速味見することにする。

【その他のラインナップ】

「セレンゲティのビッグキャット」2/5(火)23:00~

「地上最速!チーターの秘密」2/19(水)23:00~

「ライオン 砂漠の王者の宿命」2/12(水)23:00~

「ワイルドキャット~野生の秘密~」2/4(火)23:00~

「ねこまにあ」2/24(月)23:00~

■アニマルプラネット放送情報

・特集名:2月は、にゃんと!猫の月

・放送局:アニマルプラネット

・特集放送日時:2月3日(月)~2月28日(金) 23:00~

・レギュラー:毎週月曜~金曜 23:00~24:00(4週連続)

・再放送:日曜 15:00~20:00ほか

<ムービープラス特集ラインアップ>

2/22の猫の日に合わせ、実在の“ネコ画家”とその妻と猫の絆を描いた映画を放送!

また猫に関連して、アン・ハサウェイ演じるキャットウーマンが出てくる『ダークナイト ライジング』も2月に放送予定。

『ルイス・ウェイン生涯愛した妻とネコ』

2/22 (土) 7:30~

ベネディクト・カンバーバッチ主演。19世紀末から20世紀のイギリスで活躍したネコ画家ルイス・ウェイン。彼を守り続けた妻とネコとの愛の物語を描く伝記映画。

監督:ウィル・シャープ

出演:ベネディクト・カンバーバッチ/クレア・フォイ/アンドレア・ライズボロー

(2021年:イギリス)

■ムービープラス放送情報

・特集名:2月22日は猫の日!

・放送局:ムービープラス

・番組名:『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』

・放送日時:2/22(土)午前7:30~

<旅チャンネル特集ラインアップ>

2/22の『猫の日』を記念して、猫&旅好きには見逃せない「旅猫ロマン」を特集!新エピソードから過去作まで猫づくしのラインナップをお届け!

「新・旅猫ロマン」

2/8(土)22:30~

その土地の文化や名所も交え、そこに生きる猫たちの様子をゆったり描く、猫の旅!

看板猫に野良猫、旅先で偶然出会った猫まで様々な町に暮らす猫を求めて各地を訪ね歩き、土地の文化や名所、そこに生きる猫たちの様子をゆったり描く、“猫が主役”の異色の旅紀行番組。猫だけでなく旅先の名所やグルメも紹介されているので、猫&旅好きには見逃せない番組です。

【そのほかラインアップ】

●猫の日SP!「旅猫ロマン 傑作選」集中放送

・放送日時:2月1日(土)7:00/18:00/深夜2:00

・再放送:(月~金)14:00/20:00/深夜1:00 ※2/7スタート

●猫の日SP!「新・旅猫ロマン」集中放送

・放送日時:2月9日(日)7:00/18:00/深夜2:00

・再放送:(月~金)14:00/20:00/深夜1:00 ※2/17スタート

■旅チャンネル放送情報

・特集名:猫の日SP!

・放送局:旅チャンネル

・番組名:「新・旅猫ロマン」

・放送日時:2月8日(土)22:30~

・レギュラー:隔週(土)22:30

・再放送:(日)昼12:30

