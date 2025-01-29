2024年の下半期インバウンドトレンド・インバウンド動向をおさらい！インバウンド情報まとめ「2024年下半期編」を訪日ラボが公開
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、「国内・インバウンド関連ニュースまとめ」「インバウンド市場のトレンド」をはじめ、インバウンド対策に役立つニュースをまとめた「インバウンド情報まとめ【2024年下半期編】」を公開しました。
・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）
https://honichi.com/news/2025/1/29/2024_inboundsummary-2/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2(https://honichi.com/news/2025/1/29/2024_inboundsummary-2/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2)
・調査資料をダウンロード（無料）
https://academy.kutikomi.com/whitepapers/2024_inboundsummary-2/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/2024_inboundsummary-2/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2)
■ 2024年下半期のインバウンドトピック
2024年下半期編のレポートでは
- 観光庁、免税制度の見直し要望：消耗品の免税上限額撤廃など
- 羽田空港、訪日中国人客向け「免税品事前Web予約サービス」開始
- 中国の大型連休「国慶節」人気海外旅行先1位は日本
- 7月の訪日外客数329万人 中国がコロナ後初の1位に
といったニュースを取り上げています。
口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは
口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミサイトの一括管理ツール」です。口コミの情報を活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加を支援します。
飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。
＜口コミコム特徴その1＞
19サイトと連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理
口コミコムでは対応国内19サイトと連携しており、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報を一括・自動で更新できます。
＜口コミコム特徴その2＞
口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート
集約した口コミをAIが解析し、口コミの詳細や★の数分析といった最新傾向を分析できます。
また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。
＜口コミコム特徴その3＞
インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策
インバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。
また、口コミコムを提供するmovは、国内最大級のインバウンド総合メディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。
口コミコムをもっとくわしく見る :
https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは
訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。
訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。
訪日ラボをもっとくわしく見る :
https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2
【会社概要】
会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2)）
所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F
代表者：渡邊 誠
設立：2015年9月
事業内容：
・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2)」の運営
・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2)」の運営
・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2)」の運営
・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024_inboundsummary-2)」の運営
■ このリリースに関するお問い合わせ
pr@mov.am