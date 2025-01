YouTubeチャンネル登録者100万人超。Bappa Shota（バッパー・ショウタ）が語る世界のリアルがこの一冊に！　予約殺到で発売前に重版決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、2025年1月29日(水)に、エッセイ『流れのままに旅をする。 GO WITH THE FLOW』(著:Bappa Shota)を発売します。

チャンネル登録者数100万人超、いま最も注目されているYouTuber、Bappa Shota(バッパー・ショウタ)の初著書は、バックパックで旅をしながら綴ったリアルストーリー。

生きるとは? 幸せとは? 自分らしくあり続けるために彼は13年間旅を続けています。そして、世界を旅してわかった、“幸せに生きるために大切なこと”を、この本に詰め込みました。

彼がYouTubeに動画をアップするたびに、コメント欄は彼を応援する声であふれます。「視野が広がりました」「考える機会を与えてくれました」「日本にいながらでも世界を見ることで違う感覚が生まれました」。彼が公開する世界のリアルは、多くの人の心に響いています。

夢を失い、自ら命を絶とうとした彼が、なぜ海外に飛び出したのか、そしてなぜいまも旅を続けているのか? 本書は彼自身の経歴から動画では公開できなかったリアルエピソードまで、余すところなく収録しています。

予約殺到で発売前に重版が決定した話題作をぜひ、手に取って読んでみてください。

今まで語られていなかった、YouTuberになるまでのストーリーも収録されています。

カバー写真はニュージーランドのワイカレモアナ湖にて撮影YouTubeでアフガニスタンのリアルを伝えて大きな話題になったインドでアゴリにものごとのとらえ方を教えてもらうブータンにて取材中の様子ジャマイカでラスタマンに会うモンゴルでは馬に乗って旅をした■目次

CHAPTER1 「Bappa Shota」になる前の話

CHAPTER2 なぜ僕は海外に行ったのか?

CHAPTER3 旅を続けようと思った理由

CHAPTER4 旅をYouTubeでシェアする

CHAPTER5 世界を旅してわかった幸せに生きるために大切なこと

CHAPTER6 流れのままに旅をする。

■本書概要

書名:流れのままに旅をする。 GO WITH THE FLOW

著者:Bappa Shota

定価:1,870円(本体1,700円+税)

発売日:2025年1月29日(水)

判型:四六判

ページ数:256ページ

ISBN:978-4-04-606724-1

発行:株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ>>(https://www.kadokawa.co.jp/product/322310001032/)

■著者プロフィール

Bappa Shota(バッパー・ショウタ)

1992年3月生まれ。兵庫県出身。

Bappa Shotaはバックパッカーの省略形「バッパー」と自分の名前Shotaを組み合わせたもの。

2011年以来ずっと旅を続け、目の当たりにしてきたことをYouTubeでシェアし続けている。

チャンネル登録者数は2024年12月に100万人超。2025年1月25日時点で109万人と注目度は加速度的に上がり続けている。

YouTube:@BappaShota(https://www.youtube.com/@BappaShota)