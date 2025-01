“Time for coffee! Be happy!” 「トムとジェリー」×タリーズコーヒーコラボレーションを2月5日（水）より展開

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:小林義雄)はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2月5日(水)より「トムとジェリー」とのコラボレーション商品を発売します。また、タリーズコーヒー 公式楽天市場店でもアイテムの販売を行います。

1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている「トムとジェリー」。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズで、今年2025年に誕生から85周年を迎えます。タリーズコーヒーでは、2020年より様々なコラボレーションアイテムを通じて「トムとジェリー」の世界観をお届けし、ご好評をいただきました。今回のコラボレーション第6弾は“春の訪れを感じながら幸せなコーヒータイムを過ごしてほしい”という思いを込めて、“Time for coffee! Be happy!”をテーマに、桜と融合させた、ドリンクやフードなど様々な商品をお届けします。タフィーたちがコーヒータイムを楽しむ姿が描かれた限定デザインカップや、初登場となる「トムとジェリー」の日本オリジナルアニメーション「とむとじぇりーごっこ」と桜を合わせた、タリーズオリジナルのデザインを施した商品など、コラボレーションならではユニークな世界観をお楽しみいただけます。「トムとジェリー」×タリーズコーヒーのスペシャルなコラボレーションで、これから訪れる春へのワクワクとした気持ちを感じてみてはいかがでしょうか。

◆パッケージデザインやグッズのイラストの一部は、コラボレーションのオリジナルデザインです。

【ドリンク】

画像右「桜舞う ハニークリームラテ」

(HOT/ICED)Tallサイズのみ:705円(税込)

やさしい甘さのカフェラテに、春らしい色合いのチョコフレークを散りばめ、まるで桜が舞っているかのような華やかな見た目に仕上げました。さらに、はちみつのコクと桜のソースをプラスし、まろやかで上品な味わいをお楽しみいただけます。

画像左「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」

(HOT/ICED)Tallサイズのみ:705円(税込)

ふんわりと桜香る、優しい甘みのロイヤルミルクティーに、ホイップとバニラ風味の桃ソース、ラズベリーソースが合わさり、まるでスイーツの「ピーチメルバ」のような味わいをお楽しみいただけます。フルーティで春らしい味わいに仕上げました。

※上記ドリンクを1杯ご購入につき、+990円(税込)で「トムとジェリー もふもふスリーブ」 が1点付けられます。耳が立体の顔型スリーブは、手触りが良く、リストバンドとしてもご利用いただけます。「トムとジェリー」の愛らしいアイテムとともにコーヒータイムをお楽しみください。

【販売期間・デザイン】 ※数量限定

■2/5(水)~ 「トムとジェリー もふもふスリーブ (トム)」

※2/5(水)のみ お一人様につき、対象ドリンク2杯まで

■2/12(水)~ 「トムとジェリー もふもふスリーブ (ジェリー)」

【フード】

1.「トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ」 420円(税込)

生地にドライクランベリーを練りこみ、もっちりとしたベーグルにストロベリー&マスカルポーネフィリングをサンドしました。

2.「トムとジェリー ハムとチーズのぺちゃんこサンド」 495円(税込)

プレスしたパンに折り重なるハムとチーズを挟み、パッケージはぺちゃんこになったトムをデザインして、コミカルな世界観を表現しました。

3.「とむとじぇりーごっこ プチグミ いちご味」 345円(税込)

可愛らしいいちご型の小粒グミ。グミを食べている「とむとじぇりーごっこ」の愛らしいパッケージに入っています。お子様にもおすすめです。

4.「トムとジェリー 桜香るキャンディーストロベリードーナツ」 390円(税込)

ストロベリー風味のしっとり生地にホワイトチョコとストロベリーチョコでコーティング。

アクセントに、きらきらと輝く春らしい色合いのキャンディーをトッピングしました。

5.「とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー」 390円(税込)

もっちり食感の生地に、ドライクランベリーと桜餡を合わせて、華やかな味わいに仕上げました。

6.「トムとジェリー 桜香るストロベリーレアチーズムース」 555円(税込)

レアチーズムースに、ほんのりとした桜と苺の風味がアクセント。表面のマーブル模様は満開の桜をイメージしました。

7.「とむとじぇりーごっこ さくらミニロール もも&いちご」 390円(税込)

ふんわりスポンジ生地に、ほんのりとさくら香る、桃&苺のクリームを包みました。春の訪れを感じさせる、優しい味わいです。

【グッズ・ビーンズ】

1.「トムとジェリー コーヒービーンズポーチ付き エコバッグ」 2,180円(税込)

トムがドリンクを美味しそうに見ている表情がデザインされた、大きめのエコバッグとコーヒー豆の形をしたポーチのセットです。

2.「トムとジェリー ダブルグラス」 2,900円(税込)

ホットとアイスのどちらでも使用できるダブルグラス。ドリンクを注ぐと「トムとジェリー」が浮かび上がります。

3.「トムとジェリー ハンドルボトル」 3,990円(税込)

持ち運びに便利なハンドル付きのステンレスボトル。エプロン姿のトムがコーヒーを片手に持つ可愛らしいデザインです。

4.「トムとジェリー グロサリートート(ジェリー)」 3,190円(税込)

お買い物やイベントなどに便利な大きめのトートバッグ。ジェリーがコーヒーを飲んでほっと一息ついているイラストが刺繍で施されています。

5.「マイルド101」 1,395円(税込)/200g

フローラルな香りとカラメルのような甘み、マイルドで飲みやすく、程よいコクが特長です。これからコーヒーをはじめる方にもおすすめです。

6.「タリーズジップス シングルサーブ マイルド101」 1,600円(税込)[8P/箱]

マイルド101の味わいを、お湯を注ぐだけのシングルサーブでご用意しました。タンブラーやマグと一緒にギフトにもぴったりです。

7.「タリーズジップス シングルサーブ マイルド101」 1,420円(税込)[3P/ポーチ付き]

シングルサーブが3袋入った、「トムとジェリー」がコーヒータイムを楽しむデザインのポーチ付き。ポーチは様々な用途でお使いいただけます。

8.「トムとジェリー タリーズカード&カラビナ付きマルチケース」 1,680円~(税込)

[マルチケース680円(税込)+カード入金1,000円~]

小物の収納にも便利なケースと、トムたちがコーヒータイムを楽しむ姿が描かれたタリーズカードのセットです。

9. 「トムとジェリー マグキャップ(ほっこりタイム)」 1,800円(税込)

タフィーがコーヒーを飲んでほっこりしているフィギュアがついたマグキャップ。デスクやご自宅で活躍するアイテムです。

【タリーズコーヒー 公式楽天市場店 限定アイテム】

※2月5日(水) 11:00~ 発売

https://www.rakuten.co.jp/tullyscoffee-official/(https://www.rakuten.co.jp/tullyscoffee-official/)

<コラボレーション商品概要>

「トムとジェリー シースルーマルチバッグ」 2,580円(税込)

バッグの内側に仕切りがあり、ジェリーとタフィーが“COFFEE”の文字を描いているイラストをプリントした、クリアバッグ。レジャーにもおすすめです。

「トムとジェリー ステンレスマグタンブラー (ジェリー)」 3,700円(税込)

蓋つきステンレスマグに、ジェリーがほっと一息ついている様子のイラストが施されています。

アウトドアやオフィス用としてもおすすめです。

「トムとジェリー シースルーコースター (サーバー)」 1,480円(税込)

コーヒーが入ったサーバーに、ジェリーとタフィーが隠れているユニークなデザインのコースター。

タンブラーやマグと合わせてギフトにもぴったりです。

<プレスリリースPDF>

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-474-b3a80a3044ff38949642ed61b6c1829f.pdf

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。